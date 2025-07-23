Чи траплялося тобі описувати комусь із близьких людей щось пережите, але для цього бракувало слів? Може, тобі не вдавалося передати того, що сталося, з чим ти зіткнувся? Хоч твій співрозмовник із розумінням кивав головою, ти сумнівався чи навіть був упевнений, що насправді він не все розуміє і відчуває, що твої слова надто незграбні, мізерні, що ти ковзаєш по поверхні й не можеш передати глибини того, що намагаєшся сказати... Найкраще було б, якби твій приятель сам це пережив.

Досвід — це ключ до розуміння, до входу в реальність, яку неможливо виразити словами. Чи це означає, що ми не повинні ділитися тим, що переживаємо, тим, що для нас важливе, але є більшим за слова? Абсолютно ні! Є правда, яку потрібно висловити, хоч людська мова обмежуватиме її. Існують також переживання, які належить описати, хай навіть недосконалими словами.

Що більше я заглиблююся в мову, якою Бог вирішив висловитися і представити себе людині вперше в історії світу — а є це мова староєврейська — то більше захоплююся тим, наскільки вона глибока. І мене не дивує, що Всевишній саме її словами захотів описати і виразити себе.

Я глибоко переконана, що Бог хоче не лише, щоб Його описували, але й щоб переживали. Утім, нерідко варто заохотити нас до такого переживання. Це схоже на дегустацію страв. Справа не в тому, щоб наїстися шоколадом, крекером чи втамувати спрагу, але в тому, щоб поласувати чимось таким, чого досі не було на нашому столі.

Ця книжка не є вичерпним описом постаті Святого Духа, який надалі залишається найтаємничішою собою Пресвятої Тройці, це радше опис моєї зустрічі з Ним і спроба наблизити Його читачам. Хочу, щоб ви сказали: «Мушу пізнати Його! Не заспокоюся, доки не досвідчу Його».

Марія Мідух — Біографія Святого Духа

пер. з пол. Ірини Дух. — Львів : Свічадо, 2018. — 272 с.

ISBN 978-966-938-238-2

Марія Мідух — Біографія Святого Духа — Зміст