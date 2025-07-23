Мідух — Біографія Святого Духа
Чи траплялося тобі описувати комусь із близьких людей щось пережите, але для цього бракувало слів? Може, тобі не вдавалося передати того, що сталося, з чим ти зіткнувся? Хоч твій співрозмовник із розумінням кивав головою, ти сумнівався чи навіть був упевнений, що насправді він не все розуміє і відчуває, що твої слова надто незграбні, мізерні, що ти ковзаєш по поверхні й не можеш передати глибини того, що намагаєшся сказати... Найкраще було б, якби твій приятель сам це пережив.
Досвід — це ключ до розуміння, до входу в реальність, яку неможливо виразити словами. Чи це означає, що ми не повинні ділитися тим, що переживаємо, тим, що для нас важливе, але є більшим за слова? Абсолютно ні! Є правда, яку потрібно висловити, хоч людська мова обмежуватиме її. Існують також переживання, які належить описати, хай навіть недосконалими словами.
Що більше я заглиблююся в мову, якою Бог вирішив висловитися і представити себе людині вперше в історії світу — а є це мова староєврейська — то більше захоплююся тим, наскільки вона глибока. І мене не дивує, що Всевишній саме її словами захотів описати і виразити себе.
Я глибоко переконана, що Бог хоче не лише, щоб Його описували, але й щоб переживали. Утім, нерідко варто заохотити нас до такого переживання. Це схоже на дегустацію страв. Справа не в тому, щоб наїстися шоколадом, крекером чи втамувати спрагу, але в тому, щоб поласувати чимось таким, чого досі не було на нашому столі.
Ця книжка не є вичерпним описом постаті Святого Духа, який надалі залишається найтаємничішою собою Пресвятої Тройці, це радше опис моєї зустрічі з Ним і спроба наблизити Його читачам. Хочу, щоб ви сказали: «Мушу пізнати Його! Не заспокоюся, доки не досвідчу Його».
Марія Мідух — Біографія Святого Духа
пер. з пол. Ірини Дух. — Львів : Свічадо, 2018. — 272 с.
ISBN 978-966-938-238-2
Марія Мідух — Біографія Святого Духа — Зміст
- Вступ
- Дух, який створює
- А Дух Божий ширяв над водами...
- Дух Святий зійде на тебе й сила Всевишнього тебе отінить
- Дух, який будить
- Пісня пісень: про безтямно закоханого Бога, який вміє чекати
- Книга пророка Єзекіїла: розквіт життя на кладовищі
- Дух, який виливається
- Коли б то ввесь люд Господній та й зробився пророком!
- А після цього я виллю мій Дух
- Усі вони сповнились Святим Духом
- Як і ми, одержали Святого Духа
- ...Святим Духом
- Дух, який захищає
- Нехай Господь загрозить тобі, Сатано!
- Не полишу вас сиротами
- Дух, який взиває
- Господеві вгодно поблагословити
- Дух Господа Бога на мені
- Подобалось бо Святому Духові й нам
- Дух Отця вашого в вас говоритиме
- Тому ти вже не раб
- Прийди!
- Висновки
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