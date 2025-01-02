Авторский коллектив ставит своей задачей рассмотреть проблему мифа в ситуации перехода, которую переживала история культуры XX в. Авторов интересует не проблематика мифа вообще, но миф в переходную эпоху, точнее, миф в истории XX в., для которого характерен распад ценностных ориентаций предшествующей культуры и ситуация несформированности новых ценностей. В переходные эпохи происходит активизация и реабилитация мифологического сознания. Смысл перехода в данном случае мы связываем с переходом от культуры чувственного типа, т.е. культуры модерна к некоей альтернативной культуре, которая пока еще не имеет своего определенного обозначения. Существует соблазн назвать эту новую альтернативную культуру культурой постмодерна. Таким образом, переход в данном случае может быть интерпретирован как переход от модерна к постмодерну. Однако несмотря на расширение смысла, термин «постмодернизм» сегодня в основном применяется как сугубо искусствоведческий термин. Вряд ли приходящую на смену модерну альтернативную культуру можно определить, обратившись к данному термину.

Трудность возникает еще и потому, что пока трудно понять, является ли постмодерн отрицанием модерна или же он является его продолжением. Еще несколько десятилетий тому назад термин «пост-модерн» связывали с отрицанием модерна. Однако этим смысл модерна явно не исчерпывается. По всей видимости, постмодерн - это обозначение некоей неопределенности, присущей исключительно переходной эпохе. Термин «постмодерн» не способен выразить весь смысл, приходящей на смену модерну альтернативной культуры, которая требует своего особого обозначения, не исчерпывающего то, что подразумевается под постмодерном. В чем же заключается этот более широкий смысл альтернативной культуры?

Миф и художественное сознание XX века

- М.: «Канон+»РООИ «Реабилитация», 2011. - 687 с.

ISBN: 978-5-88373-267-5

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