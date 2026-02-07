Джеймс Хиллман совершает дерзкую попытку вернуть западной мысли её «воображаемую плоть». В этом сборнике эссе автор анализирует, как фигуры Эдипа, Аполлона, Диониса и Гермеса продолжают управлять нашими городами, научными теориями и личными амбициями.

Это книга о «прозрачности» мира: Хиллман учит нас смотреть сквозь поверхность событий, чтобы увидеть разыгрывающийся за ними миф. Он деконструирует привычные понятия психологии и социологии, обнажая их политеистические корни. Фундаментальный труд для тех, кто хочет понять, как античное наследие формирует современную идентичность и почему мы обречены повторять судьбы богов.

Джеймс Хиллман - Мифические фигуры

Касталия, 2022. — 348 стр.

ISBN 978-5-521-18654-9

Джеймс Хиллман - Мифические фигуры - Содержание

Авторская заметка

Введение

Библиографическая заметка

1. Дионис в работах Юнга

2. Афина, Ананке и необходимость аномальной психологии

3. Внутри стратегий: Афина

4. Покидая ребёнка

5. Войны, оружие, бараны, Марс

6. «... А огромное уродливо»: Зевс и титаны

7. Возвращаясь к Эдипу

8. Розовое безумие или почему Афродита сводит с ума мужчин порнографией?

9. Предлог Гестии: «в»

10. Гера, богиня супружества

11. Герметическая интоксикация

12. Заметка об инфляции Гермеса

13. Моисей, алхимия, авторитет

14. Зов Бога Океана

15. Орфей

16. Хорошая Мать Земля: воображаемая или буквальная

17. Аполлон, сновидение, реальность

18. Джозеф Кэмпбелл: миф как герой