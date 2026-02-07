Джеймс Хиллман совершает дерзкую попытку вернуть западной мысли её «воображаемую плоть». В этом сборнике эссе автор анализирует, как фигуры Эдипа, Аполлона, Диониса и Гермеса продолжают управлять нашими городами, научными теориями и личными амбициями.
Это книга о «прозрачности» мира: Хиллман учит нас смотреть сквозь поверхность событий, чтобы увидеть разыгрывающийся за ними миф. Он деконструирует привычные понятия психологии и социологии, обнажая их политеистические корни. Фундаментальный труд для тех, кто хочет понять, как античное наследие формирует современную идентичность и почему мы обречены повторять судьбы богов.
Джеймс Хиллман - Мифические фигуры
Касталия, 2022. — 348 стр.
ISBN 978-5-521-18654-9
Джеймс Хиллман - Мифические фигуры - Содержание
Авторская заметка
Введение
Библиографическая заметка
1. Дионис в работах Юнга
2. Афина, Ананке и необходимость аномальной психологии
3. Внутри стратегий: Афина
4. Покидая ребёнка
5. Войны, оружие, бараны, Марс
6. «... А огромное уродливо»: Зевс и титаны
7. Возвращаясь к Эдипу
8. Розовое безумие или почему Афродита сводит с ума мужчин порнографией?
9. Предлог Гестии: «в»
10. Гера, богиня супружества
11. Герметическая интоксикация
12. Заметка об инфляции Гермеса
13. Моисей, алхимия, авторитет
14. Зов Бога Океана
15. Орфей
16. Хорошая Мать Земля: воображаемая или буквальная
17. Аполлон, сновидение, реальность
18. Джозеф Кэмпбелл: миф как герой
No comments yet. Be the first!