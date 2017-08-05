Мифологии древнего мира
В составлении этой книги принимали участие весьма крупные специалисты по соответствующим разделам истории и филологии. Это обстоятельство имеет важное значение. Мифологические тексты (за исключением античных) созданы на языках очень трудных, еще далеко не достаточно изученных.
Да и сами тексты нередко дошли до нас более или менее поврежденными. В целом ряде случаев они допускают несколько различных истолкований. За одной строчкой такого текста нередко стоят годы и годы упорного, кропотливого труда нескольких поколений ученых, жаркие научные дискуссии. Следовательно, то, что сказано в книге, надо воспринимать не как окончательное решение поставленных вопросов, но как изложение состояния дел сегодня.
Ясно, что такое изложение может дать лишь специалист. Но чтобы это достоинство книги сохранилось и в переводе, желательно было бы перевести мифологические тексты не с английского, а непосредственно с оригинала. По крайней мере, перевод должен был быть сверен группой соответствующих специалистов.
Такую группу составили сотрудники Ленинградского отделения Института востоковедения Академии наук CGCP. Лишь для раздела, посвященного мексиканской мифологии, было допущено исключение: он целиком (включая и мифологические тексты) воспроизводит английский оригинал. Что же касается античной мифологии, то ее переводы давно уже вошли в классический фонд русской литературы.
Они и цитируются в соответствующих местах. В остальных случаях мифологические тексты сверены с подлинными. Возникавшие при сверке несогласия с первоначальными переводами оговорены.(редактор В. А. Якобсон)
Мифологии древнего мира
Главная редакция восточной литературы издательства
«Наука», 1977.
Мифологии древнего мира - Содержание
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МИФОЛОГИЯ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ
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МИФОЛОГИЯ ШУМЕРА И АККАДА
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ХЕТТОКАЯ МИФОЛОГИЯ
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ХАНААНЕЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ
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МИФОЛОГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
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ИНДИЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ
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МИФОЛОГИЯ ДРЕВНЕГО ИРАНА
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МИФЫ ДРЕВНЕГО КИТАЯ
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ЯПОНСКАЯ МИФОЛОГИЯ
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МИФОЛОГИЯ ДРЕВНЕЙ МЕКСИКИ
Мифологии древнего мира - Введение
В школьном понимании мифы — это античные, библейские и другие старинные сказки о сотворении мира и человека, а также рассказы о деяниях древних, преимущественно греческих и римских, богов и героев — поэтические, иной раз причудливые; каждый знает, что иметь о них представление для образованного человека желательно, даже необходимо, так как, составляя часть культурного (преимущественно книжного) наследил европейского мира,
эти рассказы служили сюжетами для произведений изобразительного исскусства, а их мотивы и образы были материалом для сюжетов, образов и сравнений художественной литературы вплоть до XIX и даже XX в.; действительно, без знания греческих и библейских преданий очень многое остается непонятным в картинах Боттичелли и Рембрандта, Иванова и Ге, в поэзии и прозе французского классицизма, в драмах Шекспира и стихах Пушкина.
Тем не менее каждый из нас обыкновенно откладывает знакомство с мифологией до лучших времен.
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