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Мифы Румынии

Мифы Румынии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Cultural Studies Art, Mythology Legends, Paganism

Так сложилось, что русскоязычному читателю отлично знакома мифология Древней Греции — кто хотя бы поверхностно не знает о легендах и мифах этой страны благодаря Николаю Куну! — или Древнего Рима, но вот мифология Румынии несправедливо остается укрытой темной пеленой забвения. Все, что знает о фольклоре Румынии среднестатистический житель России, — это то, что там есть граф Дракула. Пожалуй, Дракула — это первая и единственная ассоциация, возникающая у большинства, но ведь это в корне неправильно. Помимо Дракулы — который, кстати, там вообще не главный — в румынской мифологии есть огромное количество персонажей, заслуживающих того, чтобы об их существовании знал не только узкий круг исследователей и ученых. А еще в истории и культуре этой страны кроется множество любопытных фактов и деталей, способных пролить свет в том числе на взаимоотношения предков румын с другими национальностями. Румынская мифология, как губка, впитала в себя культуру сразу трех различных мифологических эпох — фракийской, римской и христианской, — и это вылилось в удивительный симбиоз. Самобытность Румынии во многом и кроется в этом симбиозе, вернее, в его последствиях, благодаря которым появился на свет необычайно интересный и богатый мир, с которым хочется познакомить каждого.

Эта книга разбита на восемь глав. В первой главе мы поговорим о том, кем были предки современных румын, и о том, кто и почему оказал на них наибольшее влияние. Вторая расскажет о пантеоне румынских богов — там нашлось место и для фракийских божеств, и для римских, и даже можно провести аналогию со славянскими. Третья глава приоткроет завесу тайны над мироустройством румынской мифологии — мы узнаем, как был сотворен мир и какую роль в этом сыграли дьявол, еж и пчела. В четвертой главе мы познакомимся с четырьмя основными сюжетами румынского фольклора — его пластами. Пятая глава, самая обширная, введет читателя в мир персонажей румынского фольклора. Мы узнаем, чем отличаются иеле от зынеле, вырколак от приколича, а балаур от домашнего змея, познакомимся с главным положительным героем румынских сказок и его возлюбленной, увидим воплощения голода, жажды и не только. Шестая глава подробнее расскажет о вампирах и, конечно же, о графе Дракуле, а в седьмой читатель сможет познакомиться с некоторыми праздниками и обрядами, которые живы в Румынии и по сей день. В заключительной, восьмой главе собраны примеры бытующих в Румынии поверий, легенд и примет, а также приведены тексты двух основных сюжетов румынского фольклора — «Миорицы» и «Мастера Маноле» — и одна из наиболее популярных сказок о Фэт-Фрумосе. Хочется верить, что путешествие в румынскую мифологию придется вам по вкусу и подарит радость и хорошее настроение.

Мифы Румынии

Москва : Эксмо, 2024, 240 с.

ISBN 978-5-04-196747-5

Мифы Румынии - Содержание

Введение

Глава 1. Как все начиналось

Глава 2. Пантеон богов и их влияние на становление румынской мифологии

  • Дакийский пантеон

  • Под римскими флагами

Глава 3. Мироустройство в румынской мифологии

  • Дуальность мира

  • Еж как представитель нечистой силы

  • Насекомые — помощники и вредители

  • Форма и содержание

  • Мировое древо

  • Субботняя Вода, или Река всех рек

  • Божьи помощники

  • Конфликт двух демиургов

  • Черт в румынской мифологии

  • Создание человека

Глава 4. На чем держится румынское народное творчество

  • «Миорица»

  • «Мастер Маноле»

  • Збуратор

  • Баба Докия

Глава 5. Волшебные существа и места их обитания

  • Персонажи румынского фольклора

  • Волк в румынской мифологии

Глава 6. О вампирах начистоту

  • Стригои и их разновидности

  • Кто же такой граф Дракула?

Глава 7. Обряды и ритуалы Румынии

  • Традиции, связанные с днями недели

  • Праздники в Румынии

  • Румынские обряды Глава 8. Верования, легенды, суеверия, приметы

  • Верования и приметы

  • Базилик Фэт-Фрумос и Иляна Косынзяна, сестра Солнца

3аключение

Views 319
Rating 5.0 / 5
Added 23.11.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (4)

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