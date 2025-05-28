В конце 1980-х годов мы лишь мечтали о том количестве христианских книг, которые сейчас свободно можем приобрести в христианских книжных магазинах. В то время читали лишь то, что привозили из-за границы, или, что перепадало из подпольного издательства «Христианин». А если хотели большего, то сами переводили и печатали на пишущей машинке (6 экземпляров через копирку) и отдавали переплетчику, который переплетал такие книжки украденными (прости, Господи!) в типографии материалами. Иначе достать их было невозможно. В магазине продавался только набор «Юный переплетчик». За остальными источниками переплетных материалов «присматривали» товарищи в штатском. Постепенно появляются и наши авторы и все больше становится книг, которые издателям не надо переводить. Процесс этот кажется очень медленным, но на пустом месте трудно быстро вырастить что-то ценное и глубокое. Я с большим удовольствием представляю сборник эссе Михаила Черенкова. Мне нравится его способность размышлять над самыми различными вопросами жизни и веры и открыто делиться своими мыслями с читателями. Можно с ними соглашаться или не соглашаться, но здесь есть, о чем подумать. Михаил пишет не заученными, а действительно «своими» словами, выходя за рамки привычных, шаблонных фраз и взглядов. Он помогает читателю расширять свой кругозор, радоваться открывающимся горизонтам веры, расти в своем внутреннем человеке. Мне особенно приятно, что многие статьи Михаила были опубликованы в нашей газете, девиз которой «Думать и верить» как нельзя более точно определяет то, что делает сам автор.

Михаил Черенков - Своими словами

Сборник эссе и публицистики . — СПб.: Мирт, 2009. — 192 с. — (Серия «Русский автор»).

ISBN 978-5-88869-249-3

Михаил Черенков - Своими словами - Содержание

Предисловие от издательства

Предисловие от автора

Часть первая. Из внутреннего опыта

Бог близок

Призвание — начало пути

Верность себе, верность Богу

Вернись домой

Необыкновенная история

Хватит

Почему я не материалист?

На чем не стоит экономить

Сильный в кротости

Христос — воскресение и жизнь!

«Будьте не мертвые, а живые души»

Образ Твой неуловимый

Пожалуйста, не умирай

Вера вопреки

Бог являет Себя между мной и тобой

О доказательствах любви

Я и общество. Свой среди чужих

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»

Метафизика Встречи

Внутренняя империя

Опыт Присутствия

Библия и культура как интертекст

Открываются вакансии

Мы ждем перемен

Пандемия хамства

Часть вторая. Сказанное вслух