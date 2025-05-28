Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Черенков - Своими словами

Михаил Черенков - Своими словами
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
В конце 1980-х годов мы лишь мечтали о том количестве христианских книг, которые сейчас свободно можем приобрести в христианских книжных магазинах. В то время читали лишь то, что привозили из-за границы, или, что перепадало из подпольного издательства «Христианин». А если хотели большего, то сами переводили и печатали на пишущей машинке (6 экземпляров через копирку) и отдавали переплетчику, который переплетал такие книжки украденными (прости, Господи!) в типографии материалами. Иначе достать их было невозможно. В магазине продавался только набор «Юный переплетчик». За остальными источниками переплетных материалов «присматривали» товарищи в штатском. Постепенно появляются и наши авторы и все больше становится книг, которые издателям не надо переводить. Процесс этот кажется очень медленным, но на пустом месте трудно быстро вырастить что-то ценное и глубокое. Я с большим удовольствием представляю сборник эссе Михаила Черенкова. Мне нравится его способность размышлять над самыми различными вопросами жизни и веры и открыто делиться своими мыслями с читателями. Можно с ними соглашаться или не соглашаться, но здесь есть, о чем подумать. Михаил пишет не заученными, а действительно «своими» словами, выходя за рамки привычных, шаблонных фраз и взглядов. Он помогает читателю расширять свой кругозор, радоваться открывающимся горизонтам веры, расти в своем внутреннем человеке. Мне особенно приятно, что многие статьи Михаила были опубликованы в нашей газете, девиз которой «Думать и верить» как нельзя более точно определяет то, что делает сам автор.

Михаил Черенков - Своими словами

Сборник эссе и публицистики . — СПб.: Мирт, 2009. — 192 с. — (Серия «Русский автор»).
ISBN 978-5-88869-249-3

Михаил Черенков - Своими словами - Содержание

Предисловие от издательства
Предисловие от автора
Часть первая. Из внутреннего опыта
  • Бог близок
  • Призвание — начало пути
  • Верность себе, верность Богу
  • Вернись домой
  • Необыкновенная история
  • Хватит
  • Почему я не материалист?
  • На чем не стоит экономить
  • Сильный в кротости
  • Христос — воскресение и жизнь!
  • «Будьте не мертвые, а живые души»
  • Образ Твой неуловимый
  • Пожалуйста, не умирай
  • Вера вопреки
  • Бог являет Себя между мной и тобой
  • О доказательствах любви
  • Я и общество. Свой среди чужих
  • «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»
  • Метафизика Встречи
  • Внутренняя империя
  • Опыт Присутствия
  • Библия и культура как интертекст
  • Открываются вакансии
  • Мы ждем перемен
  • Пандемия хамства
Часть вторая. Сказанное вслух
  • До сих пор еще в начале
  • Должна ли евангельская проповедь быть современной?
  • Дитрих Бонхёффер — пророк современности
  • Проблема человека в арминианско-кальвинистских дискуссиях
  • Христианская интеллигенция в России: уверенность в невидимом
  • Христианство не сводится к истории
  • Украинский и российский евангельский баптизм: общее и особенное на фоне кризиса
  • Евангельские церкви в России в контексте глобальных трансформаций
  • Украина и Европа, Восток и Запад: культурно-богословские аспекты отношений
  • Какого цвета Украина?
  • Евангельские церкви на пути к коллапсу?
  • Миссия сего дня: евангельские церкви в поисках новой парадигмы преобразования себя и мира
  • Мир, в котором я живу, становится бесцерковным
  • Навстречу будущему. Евангельские церкви в мире завтрашнего дня
  • Церковь, в которую приятно звать
Views 274
Rating 5.0 / 5
Added 28.05.2025
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books