Черенков - Своими словами
В конце 1980-х годов мы лишь мечтали о том количестве христианских книг, которые сейчас свободно можем приобрести в христианских книжных магазинах. В то время читали лишь то, что привозили из-за границы, или, что перепадало из подпольного издательства «Христианин». А если хотели большего, то сами переводили и печатали на пишущей машинке (6 экземпляров через копирку) и отдавали переплетчику, который переплетал такие книжки украденными (прости, Господи!) в типографии материалами. Иначе достать их было невозможно. В магазине продавался только набор «Юный переплетчик». За остальными источниками переплетных материалов «присматривали» товарищи в штатском. Постепенно появляются и наши авторы и все больше становится книг, которые издателям не надо переводить. Процесс этот кажется очень медленным, но на пустом месте трудно быстро вырастить что-то ценное и глубокое. Я с большим удовольствием представляю сборник эссе Михаила Черенкова. Мне нравится его способность размышлять над самыми различными вопросами жизни и веры и открыто делиться своими мыслями с читателями. Можно с ними соглашаться или не соглашаться, но здесь есть, о чем подумать. Михаил пишет не заученными, а действительно «своими» словами, выходя за рамки привычных, шаблонных фраз и взглядов. Он помогает читателю расширять свой кругозор, радоваться открывающимся горизонтам веры, расти в своем внутреннем человеке. Мне особенно приятно, что многие статьи Михаила были опубликованы в нашей газете, девиз которой «Думать и верить» как нельзя более точно определяет то, что делает сам автор.
Михаил Черенков - Своими словами
Сборник эссе и публицистики . — СПб.: Мирт, 2009. — 192 с. — (Серия «Русский автор»).
ISBN 978-5-88869-249-3
Михаил Черенков - Своими словами - Содержание
Предисловие от издательства
Предисловие от автора
Часть первая. Из внутреннего опыта
- Бог близок
- Призвание — начало пути
- Верность себе, верность Богу
- Вернись домой
- Необыкновенная история
- Хватит
- Почему я не материалист?
- На чем не стоит экономить
- Сильный в кротости
- Христос — воскресение и жизнь!
- «Будьте не мертвые, а живые души»
- Образ Твой неуловимый
- Пожалуйста, не умирай
- Вера вопреки
- Бог являет Себя между мной и тобой
- О доказательствах любви
- Я и общество. Свой среди чужих
- «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»
- Метафизика Встречи
- Внутренняя империя
- Опыт Присутствия
- Библия и культура как интертекст
- Открываются вакансии
- Мы ждем перемен
- Пандемия хамства
Часть вторая. Сказанное вслух
- До сих пор еще в начале
- Должна ли евангельская проповедь быть современной?
- Дитрих Бонхёффер — пророк современности
- Проблема человека в арминианско-кальвинистских дискуссиях
- Христианская интеллигенция в России: уверенность в невидимом
- Христианство не сводится к истории
- Украинский и российский евангельский баптизм: общее и особенное на фоне кризиса
- Евангельские церкви в России в контексте глобальных трансформаций
- Украина и Европа, Восток и Запад: культурно-богословские аспекты отношений
- Какого цвета Украина?
- Евангельские церкви на пути к коллапсу?
- Миссия сего дня: евангельские церкви в поисках новой парадигмы преобразования себя и мира
- Мир, в котором я живу, становится бесцерковным
- Навстречу будущему. Евангельские церкви в мире завтрашнего дня
- Церковь, в которую приятно звать
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