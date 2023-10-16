Книга, которую ты, читатель, держишь в руках, посвящена очень важной проблеме, которую должен решить каждый человек. Это вопрос о происхождении человека, его сущности, его назначении - это вопрос о смысле жизни человека, о смысле твоей жизни. Книга «Библейская философия» является альтернативой существующей в философии проблематике по этим вопросам. Она отвечает на все проблемные вопросы философии. Не пугайся, читатель. Ответ на эти вопросы будет давать не автор. Его задача просто показать тот источник, который отвечает на эти «вечные» вопросы человека. Затронутые выше важные вопросы интересуют человека с древнейших времён и решением их занимается специальная дисциплина - философия. Но, ознакомившись с её изысканиями, читатель обнаружит лишь массу думающих об этом философов, но которые дают на эти вопросы различные ответы.

В то же время, человек имеет возможность получить правильные ответы на все эти жизненно важные вопросы. Этот источник правильных ответов - Библия. Хотя Библия существует в окружающем нас мире, присутствует в мире, но для человека, в частности для тебя, читатель, в силу различных обстоятельств - она недоступна. В государственной системе образования этого источника просто нет. Там Библию не изучают, а изучают философию.

Но, поскольку Библия есть абсолютная истина, то получается, что система государственного образования лишена источника, который может дать каждому учащемуся знание абсолютной истины. Поэтому преподаватели дисциплины, от которой зависит формирование мировоззрения, не зная абсолютной истины, вынуждены знакомить слушателей только с различными мнениями, идеями, теориями философов, которые представляют свой субъективный взгляд на проблемы, рассматриваемые философией. И это объяснимо, ибо наука до второй половины XX века не могла предоставить философам научных доказательств, подтверждающих то, что говорит Откровение Бога - Библия. Поэтому философия, сформировав в XIX веке материалистическое видение бытия, до сего дня остаётся основным и единственным источником формирования мировоззрения человека.

Михаил Андреевич Дорогой - Библейская философия

К.: Логос, 2016. - 268 с.

ISBN 978-966-171-981-0

Михаил Дорогой - Библейская философия - Содержание

Предисловие

Глава 1. Введение. Познание истины

1.1.Два пути познания А. Наука и абсолютная истина Б. Философия и абсолютная истина

1.2.Откровение абсолютной истины

1.2.1. Абсолютная истина-Бог

1.3.Библия

1.4.Библия и наука. Наука о существовании Бога .

1.5.Библия и философия,

1.6.Цель книги «Библейская философия»

Глава 2. Онтология (Бытие)

2.1. Философия о происхождении Бытия

2.2. Наука о происхождении Бытия,

2.3. Библия о Бытие и его происхождении А. Духовный мир Б. Материальный мир Происхождение веществ материи Земли

2.4.Происхождение вселенной 2.4.1. Философия о происхождении вселенной 2.4.2. Наука о происхождении вселенной

2.5.Происхождение жизни 2.5.1. Философия о происхождении жизни — 2.5.2. Наука о происхождении жизни 2.5.3. Философия о животной форме жизни.. 2.5.4. Библия о происхождении жизни

2.6.Выводы

Глава 3. Антропология (Человек)

3.1. Философия о человеке и его происхождении.

3.2. Наука о происхождении человека

3.3. Библия о происхождении человека А. Материальная природа Б. Духовная природа

3.4.Бог и человек

Глава 4. Социология (Общество)

4.1. Философия о происхождении общества

4.2. Библия о происхождении общества

4.3. Пять этапов истории общества

4.4. Современное общество и мы

Послесловие

Библиография