Михайлов - Историческая теология

В книге представлен первый опыт полного описания истории одного из ведущих направлений научно-богословского знания, получившего в XVII веке название «историческая теология» (theologia historica). Автор рассматривает историческую теологию не как вспомогательный раздел церковной истории и не как простое собрание сведений о развитии богословских идей, а как комплексное изучение факта Божественного Откровения в истории его восприятия, сохранения и распространения. В центре исследования находится вопрос о том, каким образом христианское богословие сохраняет тождество апостольской вере, проходя через смену эпох, языков, понятийных систем, научных парадигм и церковных традиций.

Монография последовательно раскрывает генеалогию, философско-исторический контекст, дисциплинарную морфологию и типологию исторической теологии. Михайлов прослеживает становление этой области от античной трехчастной теологии, патристического учения о Предании, схоластической теории авторитета и католической позитивной теологии до протестантской ортодоксии, немецкой теологической энциклопедии, русской духовной школы, либерального историзма, католического ресурсмента и православного неопатристического синтеза. Особое значение книги состоит в попытке показать историческую теологию как методологически самостоятельную дисциплину, призванную установить связь между историческим фактом и актом веры.

Михайлов П. Б. – Историческая теология – История, теория, метод

Михайлов П. Б. Историческая теология : История, теория, метод / П. Б. Михайлов. – Москва : Изд-во ПСТГУ, 2026. – 640 с.

ISBN 978-5-7429-1680-2

Михайлов П. Б. – Историческая теология – Содержание