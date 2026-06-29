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Михайлов - Историческая теология

Михайлов - Историческая теология
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, History, Educational

В книге представлен первый опыт полного описания истории одного из ведущих направлений научно-богословского знания, получившего в XVII веке название «историческая теология» (theologia historica). Автор рассматривает историческую теологию не как вспомогательный раздел церковной истории и не как простое собрание сведений о развитии богословских идей, а как комплексное изучение факта Божественного Откровения в истории его восприятия, сохранения и распространения. В центре исследования находится вопрос о том, каким образом христианское богословие сохраняет тождество апостольской вере, проходя через смену эпох, языков, понятийных систем, научных парадигм и церковных традиций.

Монография последовательно раскрывает генеалогию, философско-исторический контекст, дисциплинарную морфологию и типологию исторической теологии. Михайлов прослеживает становление этой области от античной трехчастной теологии, патристического учения о Предании, схоластической теории авторитета и католической позитивной теологии до протестантской ортодоксии, немецкой теологической энциклопедии, русской духовной школы, либерального историзма, католического ресурсмента и православного неопатристического синтеза. Особое значение книги состоит в попытке показать историческую теологию как методологически самостоятельную дисциплину, призванную установить связь между историческим фактом и актом веры.

Михайлов П. Б. – Историческая теология – История, теория, метод

Михайлов П. Б. Историческая теология : История, теория, метод / П. Б. Михайлов. – Москва : Изд-во ПСТГУ, 2026. – 640 с.
ISBN 978-5-7429-1680-2

Михайлов П. Б. – Историческая теология – Содержание

  • Предисловие

  • Введение

  • Часть I. Генеалогия

    • Глава 1. Theologia tripartita

      • Трехчастная теология

      • Христианский эллинизм

    • Глава 2. Теология Предания в патристике

      • Тождество

      • Развитие

      • Преемство

      • Согласие

    • Глава 3. Теология авторитета в схоластике

      • Система теологических локусов

      • Методология Мельхиора Кано

    • Глава 4. Позитивная теология в католической науке

      • Смысл и значение

      • История

      • Методология и практика

      • Позитивная и спекулятивная теология в XX веке

    • Глава 5. Рождение исторической теологии

      • Протестантская ортодоксия

      • Демаркация позитивной и исторической теологии

    • Заключение первой части

  • Часть II. Философия и теология истории

    • Глава 1. Философия истории в Новое время

      • Старое богословие истории

      • Философы истории

    • Глава 2. Теология истории

      • Новая теология истории

      • Богословие истории протоиерея Сергия Булгакова

      • Богословие истории протоиерея Георгия Флоровского

      • Методология исторической теологии

    • Заключение второй части

  • Часть III. Морфология

    • Глава 1. Религия и теология по Фридриху Шлейермахеру

      • Жизнь и значение Шлейермахера

      • Новое понимание религии

      • Теология как позитивная наука

    • Глава 2. Теологическая энциклопедия

      • Энциклопедические жанры

      • Теологическая энциклопедия на раннем этапе

      • Теологическая энциклопедия Шлейермахера

      • Теологическая энциклопедия И. С. Дрея

      • Теологическая энциклопедия в русской духовной школе

      • Позднейший этап теологической энциклопедии

    • Заключение третьей части

  • Часть IV. Типология

    • Глава 1. Стратегия развития

      • Церковное единство по И.-А. Мёлеру

      • Диалектика истории по Ф. К. Бауру

      • Динамика веры по Дж. Г. Ньюмену

      • Русская историческая школа

    • Глава 2. Стратегия разрыва

      • Негативный историзм Адольфа Гарнака

    • Глава 3. Стратегия связи

      • Исторический релятивизм Альфреда Луази

      • Ресурсмент новой теологии

      • Синтез неопатристики

    • Заключение четвертой части

  • Заключение

  • Приложения

    • Источниковедение

    • Историография

    • Публикации автора по темам монографии

  • Список сокращений

  • Указатель имен

  • Библиография

    • Источники

    • Исследования

  • Summary

Views 81
Rating 5.0 / 5
Added 29.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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