Михайлов - Историческая теология
В книге представлен первый опыт полного описания истории одного из ведущих направлений научно-богословского знания, получившего в XVII веке название «историческая теология» (theologia historica). Автор рассматривает историческую теологию не как вспомогательный раздел церковной истории и не как простое собрание сведений о развитии богословских идей, а как комплексное изучение факта Божественного Откровения в истории его восприятия, сохранения и распространения. В центре исследования находится вопрос о том, каким образом христианское богословие сохраняет тождество апостольской вере, проходя через смену эпох, языков, понятийных систем, научных парадигм и церковных традиций.
Монография последовательно раскрывает генеалогию, философско-исторический контекст, дисциплинарную морфологию и типологию исторической теологии. Михайлов прослеживает становление этой области от античной трехчастной теологии, патристического учения о Предании, схоластической теории авторитета и католической позитивной теологии до протестантской ортодоксии, немецкой теологической энциклопедии, русской духовной школы, либерального историзма, католического ресурсмента и православного неопатристического синтеза. Особое значение книги состоит в попытке показать историческую теологию как методологически самостоятельную дисциплину, призванную установить связь между историческим фактом и актом веры.
Михайлов П. Б. – Историческая теология – История, теория, метод
Михайлов П. Б. Историческая теология : История, теория, метод / П. Б. Михайлов. – Москва : Изд-во ПСТГУ, 2026. – 640 с.
ISBN 978-5-7429-1680-2
Михайлов П. Б. – Историческая теология – Содержание
Предисловие
Введение
Часть I. Генеалогия
Глава 1. Theologia tripartita
Трехчастная теология
Христианский эллинизм
Глава 2. Теология Предания в патристике
Тождество
Развитие
Преемство
Согласие
Глава 3. Теология авторитета в схоластике
Система теологических локусов
Методология Мельхиора Кано
Глава 4. Позитивная теология в католической науке
Смысл и значение
История
Методология и практика
Позитивная и спекулятивная теология в XX веке
Глава 5. Рождение исторической теологии
Протестантская ортодоксия
Демаркация позитивной и исторической теологии
Заключение первой части
Часть II. Философия и теология истории
Глава 1. Философия истории в Новое время
Старое богословие истории
Философы истории
Глава 2. Теология истории
Новая теология истории
Богословие истории протоиерея Сергия Булгакова
Богословие истории протоиерея Георгия Флоровского
Методология исторической теологии
Заключение второй части
Часть III. Морфология
Глава 1. Религия и теология по Фридриху Шлейермахеру
Жизнь и значение Шлейермахера
Новое понимание религии
Теология как позитивная наука
Глава 2. Теологическая энциклопедия
Энциклопедические жанры
Теологическая энциклопедия на раннем этапе
Теологическая энциклопедия Шлейермахера
Теологическая энциклопедия И. С. Дрея
Теологическая энциклопедия в русской духовной школе
Позднейший этап теологической энциклопедии
Заключение третьей части
Часть IV. Типология
Глава 1. Стратегия развития
Церковное единство по И.-А. Мёлеру
Диалектика истории по Ф. К. Бауру
Динамика веры по Дж. Г. Ньюмену
Русская историческая школа
Глава 2. Стратегия разрыва
Негативный историзм Адольфа Гарнака
Глава 3. Стратегия связи
Исторический релятивизм Альфреда Луази
Ресурсмент новой теологии
Синтез неопатристики
Заключение четвертой части
Заключение
Приложения
Источниковедение
Историография
Публикации автора по темам монографии
Список сокращений
Указатель имен
Библиография
Источники
Исследования
Summary
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