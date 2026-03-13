Михайлов - Канонист с горением Илииным...

Монография Андрея Юрьевича Михайлова «Канонист с горением Илииным...» представляет собой фундаментальное биографическое исследование, посвященное жизни и деятельности выдающегося русского правоведа и богослова Ильи Степановича Бердникова. Автор ставит задачу восстановить масштабную фигуру профессора Казанской духовной академии, который был центральной личностью в развитии церковно-канонической мысли в России на рубеже XIX–XX веков. Основная идея книги заключается в том, что научное наследие Бердникова — это не просто архивный материал, а живой пример синтеза глубокой личной веры («горения Илииного») и строгого академического метода, позволившего ему стать крупнейшим экспертом в вопросах церковного права своего времени.

Содержательная часть монографии детально освещает творческий путь Бердникова: от его становления в стенах Казанской академии до участия в важнейших церковно-государственных дискуссиях предреволюционной эпохи. Михайлов анализирует ключевые труды профессора, касающиеся правового положения Церкви в государстве, канонического устройства приходов и вопросов реформирования церковного управления. Особое внимание уделяется «охранительной» позиции Бердникова, который, будучи сторонником сильной государственности, одновременно неустанно ратовал за незыблемость канонических основ православия. В книге широко использованы архивные документы, письма и отзывы современников, что позволяет воссоздать не только научный, но и личный облик ученого в контексте интеллектуальной жизни Казани и всей Российской империи.

Текст написан в лучших традициях русской академической биографии — с глубоким уважением к герою, тщательной верификацией фактов и вниманием к историческому контексту. Андрей Михайлов успешно преодолевает узкую специализацию темы, делая книгу интересной не только для юристов и историков Церкви, но и для всех, кто изучает историю русской общественной мысли. Работа служит важным вкладом в изучение «золотого века» русской церковной науки и возвращает из забвения имя человека, чей голос был одним из самых влиятельных в преддверии Поместного Собора 1917–1918 годов. Это чтение помогает понять внутреннюю логику развития русского канонического права и ту духовную бескомпромиссность, с которой лучшие представители профессуры защищали церковный строй.

Казань: ИСБ, 2021. — 260 с. : ил. + [12] с. цв. ил.

ISBN 978-5-905514-52-4

Андрей Юрьевич Михайлов - «Канонист с горением Илииным...» - Содержание

Введение

Глава I. Жизненный путь профессора Ильи Степановича Бердникова: источники и историко-биографическая реконструкция

§ 1. Источниковый комплекс исследования и его интерпретации в историографии

§ 2. Основные этапы жизненного пути

§ 3. От магистра до доктора богословия: становление Ильи Степановича Бердникова как ученого-богослова

Глава II. Творческий путь профессора Ильи Степановича Бердникова: от ученого до политика

§ 1. От докторской диссертации к «Краткому курсу церковного права»: смена исследовательской стратегии в творчестве Ильи Степановича Бердникова

§ 2. Академическая полемика как фактор развития научной концепции

§ 3. Оформление научной школы

Глава III. Каноническая экспертиза Ильи Степановича Бердникова: церковное право в политике и практике русской церкви начала XX века

§ 1. Проект реставрации «канонического строя»: центральный и региональный (межрегиональный) уровни

§ 2. Предложения по усовершенствованию форм «социального участия» церкви

§ 3. Православная церковь и церковное право в условиях «свободы совести»: интерпретация Ильи Степановича Бердникова

Заключение

Список использованных источников и литературы

Источники

Литература

Справочная литература

Основные даты научной биографии Ильи Степановича Бердникова

Приложения