XVIII век — противоречивое столетие. Блестящее время: век великих реформ, потрясающих исследований, открытия новых земель, удивительных научных прозрений, век появления Академии наук и начала современной нам литературы, век новых законов. И в то же время это век ужасающей хозяйственной отсталости, десятка кровопролитных войн, грандиозных восстаний — столетие, когда почти половина населения страны фактически находилась вне закона. Это время вычурной моды, популярности аллегорий, языка цветов, альбомов на память и сонников. Время систематики, преклонения перед наукой, — и великой путаницы в головах. Удивительное время, когда мир менялся стремительно и в то же время незаметно: начало его еще окрашено в темные и роскошные тона Средневековья, а конец так потрясающе современен.

Если коротко, эта книга о колдовских процессах, имевших место в Российской империи, и хронологически она охватывает вторую половину XVIII в. Но если взглянуть шире, это — повод поразмышлять о том, как постепенно происходят изменения в умах и настроениях людей, как одна эпоха сменяется другой, как происходит удивительное, могучее, неотвратимое движение истории.

Вопреки распространенным стереотипам, эта книга не о кострах. В XVII и в первой половине XVIII в. приговоры о сожжении обвиненных в колдовстве действительно приводились в исполнение, но все же масштабов распространения, как в западноевропейских инквизиционных трибуналах, здесь не достигли. В следующих главах мы еще вернемся к многочисленным определениям преступника — волшебник, еретик, богохульник — и посмотрим, как они влияли на тяжесть наказания и за что вообще человек привлекался к суду в интересующих нас случаях, но сразу важно отметить, что действительно жестокие казни на костре назначались только в некоторых и вполне определенных случаях.

Татьяна Владимировна Михайлова - От колдуна до шарлатана: колдовские процессы в Российской империи XVIII века (1740—1800)

(Studia Ethnologica; вып. 15)

СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. — 184 с.; ил.

ISBN 978-5-94380-270-6

Татьяна Владимировна Михайлова - От колдуна до шарлатана: колдовские процессы в Российской империи XVIII века (1740—1800) - Содержание

Оглавление

Введение

Глава 1. Правовая база и ее изменение на протяжении века. Эффективность исполнения законодательной нормы

Глава 2. По следам вещдоков: магические практики и представления о волшебном в разных социальных группах

Глава 3. Конфликт людей и идей, типология колдовских процессов

Глава 4. Позиция церкви в колдовских процессах

Глава 5. Новый взгляд на волшебное: «Безвредная ворожея»

Глава 6. От колдовского дела к этнографической заметке

Приложения

Приложение I. Примеры собственноручных доносов

Приложение II. Списки заговорных и апокрифических текстов, составленные при обысках

Приложение III. Тексты покаяний

Приложение IV. Примеры гадательной литературы, издаваемой в XVIII веке

Приложение V. Рапорт Аркадия архиепископа Пермского и Верхотурского о кликушах в селении Нижнее

Литература

Список сокращений

Summary