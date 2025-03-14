Михович - Традиционное богослужение в баптистских церквах

Традиционное богослужение в баптистских русскоязычных церквах является предметом данного исследования. Книга, по сути, представляет перевод диссертации на соискание степени доктора философии в Свободном университете Амстердама (Vrije Universiteit Amsterdam) и Международном баптистском богословском учебном центре (International Baptist Theological Study Center) в Амстердаме. Необходимость соответствовать предъявляемым к работе требованиям обусловила критический подход и определённый академический уровень. Возможно, по этой причине первая глава, в которой проясняется методология исследования, покажется неудобовразумительной, но она позволит лучше понять контекст и предмет исследования, познакомиться с терминологией и источниками и может быть полезной тем, кто занимается или планирует заниматься подобными исследованиями. Читатель, заинтересованный непосредственно в самом богослужении, может сразу переходить ко второй главе, чтобы разделить вместе с автором радость от сознания значимости и ценности богослужения в жизни верующих.

Первая часть также проясняет вопросы происхождения и развития евангельского движения в Беларуси, анализирует разные влияния и связи, раскрывая конфликт между местной, русскоязычной, и западной традициями в процессе адаптации заимствованных форм, содержит анализ богословского, религиозного и политического контекста, который повлиял на формирование и содержание богослужения. Вторая часть раскрывает богослужение в его нынешнем состоянии, его структуру, содержание, временные и пространственные характеристики, а также такие богословские акценты, как центральная роль Библии, принцип назидания, евангелизационный аспект собрания и простота.

Некоторые внутренние противоречия между декларируемым характером собрания и реальной практикой богослужения раскрываются в третьей главе: напряженность между свободой и формой, личностным и общинным аспектами, сакральным и секулярным в богослужении. Размышления над ними позволяют открыть двери для возможных изменений, снижения уровня напряженности и обогащения практики богослужения.

Прошу великодушно простить за неточности или ошибки в изложении. Первоначально работа была написана на английском языке, и при переводе некоторых терминов, учитывая неразработанность темы в русскоязычной среде, порой было сложно найти подходящие эквиваленты на русском языке. (Вставки на белорусском и украинском сохранились в оригинальном звучании). Кроме того, само исследование заняло много времени, а ситуация менялась в процессе сбора материала и его анализа. В целом, особенно во второй части книги, представлена информация о церквах на время работы над диссертацией и предшествующего ему периода, примерно с 2008 по 2018 годы. Но в большинстве случаев даны ссылки на конкретное время и место.

Надеюсь, всех, кто интересуется вопросами поклонения или богослужения, этот труд обогатит новыми познаниями, побудит к размышлению и послужит стимулом для дальнейшей работы над темой, ведь эти страницы - только первый несмелый шаг. А более всего - заставит пересмотреть свое участие в богослужении и поклоняться великому и славному Царю царей и Господу господствующих в духе и истине (Иоан. 4:23-24).

Михович, Л. И. - Традиционное богослужение в баптистских церквах - Формирование, особенности и внутренние конфликты

Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2024. - 448 с.: ил.

ISBN 978-985-7033-36-2.

Михович, Л. И. - Традиционное богослужение в баптистских церквах – Содержание

Содержание

Предисловие

Благодарность

Список сокращений

ГЛАВА 1. Введение

1.1. Предмет исследования

1.2. Актуальность исследования

1.3. Рамки исследования

1.4. Методология

1.5. Анализ источников

Исторические документы

Этнографические данные

Богословские материалы

ЧАСТЬ 1. ФОРМИРОВАНИЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ И КОНТЕКСТА

ГЛАВА 2. Роль богослужения в контексте баптистского движения

2.1. Источник духовной жизни в трудные времена

2.2. Богослужение как убежище

2.3. Особое место общения

ГЛАВА 3. Исторические корни

3.1. Происхождение евангельских церквей в Беларуси

3.1.1. Вторая половина XIX - начало XX века

3.1.2. Евангельское движение после Первой мировой войны

3.2. Исторические и межэтнические отношения в формировании идентичности и богослужений

3.2.1. Русскоязычный вектор

3.2.2. Западные источники

3.2.3. Самобытное, заимствованное или то и другое вместе?

3.3. Западные формы в восточном контексте: проблемы адаптации

3.3.1. Местный контекст против «заимствованной веры»

3.3.2. Западное христианство на восточной земле

ГЛАВА 4. Контекст формирования

4.1. Богословское обоснование

4.1.1. Возвращение к первохристианству

4.1.2. Недостижимый идеал

4.2. Религиозный контекст

4.2.1. Отход от православия

4.2.2. Формирование богослужения в противостоянии православию

4.2.3. Влияние православия на богослужение баптистов

4.3. Политический контекст и формирование традиционного баптистского богослужения

4.3.1. Гонения и притеснения

4.3.2. Мотивы борьбы, страданий и эсхатологических чаяний в богослужении

4.3.3. Подготовка и проведение собрания

ЧАСТЬ II. АНАЛИЗ И ПРАКТИКА ТРАДИЦИОННОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

ГЛАВА 5. Общая структура, содержание, время и пространство богослужения

Введение

5.1. Общая структура и компоненты богослужения

5.2. Содержание традиционного баптистского богослужения

5.3. Временной аспект богослужения

5.4. Пространство богослужения

5.4.1. Дома молитвы: их статус и роль в богослужении

5.4.2. Устройство и оформление зала

ГЛАВА 6. Богословские акценты традиционного богослужения

6.1. Центральная роль Писания

6.1.1. Значимость Библии для жизни, учения и богослужения

6.1.2. Назад к Библии

6.2. Назидание в богослужении

6.2.1. Роль назидания в баптистском собрании

6.2.2. Улучшение качества назидания

6.3. Благовестие

6.3.1. Благовестие в жизни и богослужении

6.3.2. Богослужение как евангелизация

6.4. Простота

6.4.1. Стремление к «евангельской простоте»

6.4.2. От упрощения к евангельской простоте

ЧАСТЬ III. НАПРЯЖЕННОСТЬ В БОГОСЛУЖЕНИИ

ГЛАВА 7. Выявление напряженности в богослужении

7.1. Напряженность между свободой и формами

7.1.1. Свобода в богослужении

7.1.2. Формы в богослужении

7.2. Всеобщее священство верующих и общинный характер богослужения

7.2.1. «У каждого ... есть откровение» (1 Кор. 14:26)

7.2.2. Конфликт личного и общинного

7.3 Богослужение в (грешном) мире

7.3.1. Конфликт традиционных форм и культуры

7.3.2. Культурные расхождения

7.3.3. От культуры к субкультуре

ГЛАВА 8. Преодоление напряженности

8.1. Свобода и формы

8.1.1. Стремление к балансу

8.1.2. Свобода и формы в творческой напряженности

8.2. Индивидуальный и общинный аспект богослужения..

8.2.1. Всеобщее священство верующих в отношении богослужения

8.2.2. К дисциплинированному участию

8.3. Актуальность богослужения в светском окружении

8.3.1. Инкультурация: за и против

8.3.2. Инкультурация: богословская модель преобразования традиционного баптистского богослужения

8.3.3. Инкультурация: построение моста в практике традиционного богослужения баптистов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ