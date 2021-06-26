Симеон Мии - Записки об услышанном во время путешествия в Россию (в 1917-1918 гг.)

В 1917 году, в условиях крушения Российской империи и потрясений государственного строя, в Москве состоялся Поместный Собор, восстановивший патриаршество в Русской Православной Церкви. Поместные Соборы в России были фактически упразднены светской властью после 1680-х годов. Оберпрокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев писал о существенной важности традиционного единства Церкви и государства для существования обоих, но к началу XX в. пришла пора полностью пересмотреть эти отношения.

Количество членов Всероссийского Поместного Собора превышало 500 человек (в различных изданиях приводятся разные цифры). Малоизвестным фактом является то, что в этом историческом событии принимал участие японец, протоиерей Симеон Мии, прибывший на Собор от лица возглавлявшего Японскую Православную Церковь епископа Сергия (Тихомирова), впоследствии митрополита. Другим зарубежным участником Собора стал протоиерей Леонид Туркевич (впоследствии митрополит Леонтий), представитель Православной Церкви в Северной Америке.

Протоиерей Симеон Мии прибыл в Москву 23 сентября. Собор уже шел, начавшись в августе; помимо пленарных заседаний, было сформировано около двух десятков профильных комиссий. В издании Японской Православной Церкви «Сэйкё дзихб» от 20 ноября 1917 года о. Симеон сообщает: «Меня включили в миссионерскую комиссию и попросили на следующем заседании выступить с докладом о японской миссии, который я сейчас и готовлю».

О. Симеон Мии с 1883 по 1887 год учился в Киевской духовной академии, где получил степень кандидата и хорошо овладел русским языком. Несмотря на это, по его словам, на Соборе ему было очень трудно улавливать смысл дискуссии, сказалось долгое отсутствие языковой практики. Однако он произнес приветствие в зале Собора, стал свидетелем избрания патриарха Тихона и сразу же сообщил об этом телеграммой преосвященному Сергию в Японию. В декабрьском выпуске «Сэйке дзихб» (от 05.12.1917 г.) была напечатана заметка об этом событии. А в январском выпуске Вестника Японской Православной Церкви (от 07.01.1918 г.) было опубликовано «Послание Поместного Собора Православной Российской Церкви в адрес нашей Японской Православной Церкви», датированное 23 октября 1917 года (по старому стилю). Оно было направлено в качестве ответа на приветствие, произнесенное японским священником от имени ЯПЦ.

Собор продолжил свою работу и далее, но делегаты из Сибири и других дальних мест были вынуждены временно вернуться домой в связи с нестабильной обстановкой в стране и приближением праздника Рождества Христова. Среди них был и протоиерей Симеон Мии, покинувший Москву 11 декабря 1917 года.