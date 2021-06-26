Симеон Мии - Записки об услышанном во время путешествия в Россию (в 1917-1918 гг.)

Мии - Записки об услышанном во время путешествия в Россию
В 1917 году, в условиях крушения Российской империи и потрясений государственного строя, в Москве состоялся Поместный Собор, восстановивший патриаршество в Русской Православной Церкви. Поместные Соборы в России были фактически упразднены светской властью после 1680-х годов. Оберпрокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев писал о существенной важности традиционного единства Церкви и государства для существования обоих, но к началу XX в. пришла пора полностью пересмотреть эти отношения.
Количество членов Всероссийского Поместного Собора превышало 500 человек (в различных изданиях приводятся разные цифры). Малоизвестным фактом является то, что в этом историческом событии принимал участие японец, протоиерей Симеон Мии, прибывший на Собор от лица возглавлявшего Японскую Православную Церковь епископа Сергия (Тихомирова), впоследствии митрополита. Другим зарубежным участником Собора стал протоиерей Леонид Туркевич (впоследствии митрополит Леонтий), представитель Православной Церкви в Северной Америке.
Протоиерей Симеон Мии прибыл в Москву 23 сентября. Собор уже шел, начавшись в августе; помимо пленарных заседаний, было сформировано около двух десятков профильных комиссий. В издании Японской Православной Церкви «Сэйкё дзихб» от 20 ноября 1917 года о. Симеон сообщает: «Меня включили в миссионерскую комиссию и попросили на следующем заседании выступить с докладом о японской миссии, который я сейчас и готовлю».
О. Симеон Мии с 1883 по 1887 год учился в Киевской духовной академии, где получил степень кандидата и хорошо овладел русским языком. Несмотря на это, по его словам, на Соборе ему было очень трудно улавливать смысл дискуссии, сказалось долгое отсутствие языковой практики. Однако он произнес приветствие в зале Собора, стал свидетелем избрания патриарха Тихона и сразу же сообщил об этом телеграммой преосвященному Сергию в Японию. В декабрьском выпуске «Сэйке дзихб» (от 05.12.1917 г.) была напечатана заметка об этом событии. А в январском выпуске Вестника Японской Православной Церкви (от 07.01.1918 г.) было опубликовано «Послание Поместного Собора Православной Российской Церкви в адрес нашей Японской Православной Церкви», датированное 23 октября 1917 года (по старому стилю). Оно было направлено в качестве ответа на приветствие, произнесенное японским священником от имени ЯПЦ.
Собор продолжил свою работу и далее, но делегаты из Сибири и других дальних мест были вынуждены временно вернуться домой в связи с нестабильной обстановкой в стране и приближением праздника Рождества Христова. Среди них был и протоиерей Симеон Мии, покинувший Москву 11 декабря 1917 года.
После возвращения в Японию о. Симеон опубликовал свои «Заметки о поездке в Россию» в шести номерах «Сэике дзихо», начиная с марта 1918 года. Он описывает свое пребывание в Москве, делится полученными в ходе путешествия впечатлениями. В частности, его подробный отчет об избрании Патриарха Тихона и описание Москвы во время Октябрьской революции представляют собою ценное историческое свидетельство.
В самом конце своих заметок о. Симеон, вспоминая Россию времен своего студенчества, с грустью пишет: «Увидев своими глазами смятение и ужас нынешней ситуации, я думал о превратности всего житейского и был не в силах сдержать переполнявших меня чувств». Всероссийский Поместный Собор продолжился с перерывами вплоть до сентября 1918 года. Далее Русской Православной Церкви предстоял путь скорбей: жесточайших гонений со стороны большевистской власти, внутрицерковных нестроений и противостояний.
Симеон Мии - Записки об услышанном во время путешествия в Россию (в 1917-1918 гг.)
(Серия «Взгляд па Собор» кн. 3)
М.: Издательство «Спасское дело», 2020.—185 с., илл.
ISBN 978-5-6042204-8-1
Симеон Мии - Записки об услышанном во время путешествия в Россию (в 1917-1918 гг.) - Содержание
Архиепископ Серафим (Цудзиэ). К читателям «Записок об услышанном» протоиерея Симеона Мии
Священник Е. Агееву А. И. Мраморное. «Суровость круговорота времен расцвета и увядания»: «Записки об услышанном» протоиерея Симеона Мии и их историко-культурное значение
О. А. Бонн-Осмоловская. Предисловие переводчика
Протоиерей Симеон Мии Митирд. Записки об услышанном во время путешествия в Россию
- Часть 1 - 6
- Приложение 1.Письмо епископа Сергия (Тихомирова) к митрополиту Тихону (Беллавину)
- Приложение 2. Приветствие протоиерея Симеона Мии Священному Собору и ответное послание Собора к Японской Церкви
- Комментарии
- О. А. Бонн-Осмоловская. Из семьи самурая в православные пастыри: Симеон Мии Митиро и его воспоминания
- О. А. Бонн-Осмоловская. Глоссарий специальных терминов
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