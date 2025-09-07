Чезаре де Микелис - Жидовствующие - Новгородско-московская ересь XV века и ранняя Реформация

Микелис - Жидовствующие и ранняя Реформация
Предлагаемая читателю книга впервые выходит в свет на русском языке в издательстве НовГУ. Этот научный труд выдающегося итальянского ученого, автора многочисленных научных исследований, способствует продолжению научного диалога по вопросу об истоках, содержании и последствиях одного из наиболее известных средневековых еретических течений в России.
Широкий круг источников, различные методы исследования позволяют Чезаре Дж. де Микелису рассмотреть проблему на фоне событий политической, культурной, интеллектуальной и идеологической истории Руси. Связь идеологии «жидовствующих» просматривается как с внутренними церковными течениями, так и с европейскими неортодоксальными традициями, а также с иудейской религиозной идеологией.
Хотя книга переведена на русский язык спустя четверть века после её первого издания, она остаётся актуальной и сегодня - прежде всего для российского читателя, получающего в своё распоряжение добротное исследование мирового уровня, вводящее явление российской истории в контекст европейской культурной эволюции, позволяющее взглянуть на значимый эпизод в развитии религиозного самосознания народа с различных позиций.
Чезаре Дж. де Микелис - Жидовствующие. Новгородско-московская ересь XV века и ранняя Реформация: монография
НовГУ им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2021. - 210 с.
ISBN 978-5-89896-745-1
Чезаре Дж. де Микелис - Жидовствующие. Новгородско-московская ересь XV века и ранняя Реформация: монография - Содержание
- Введение
- Глава I. Еретики Новгорода и Москвы: общая картина
- Глава II. Русская ересь, “Вальденская” гипотеза
- Глава III. Библиотека жидовствуюших
- Глава IV. “Лаодикийское послание”
- Глава V. Лествица райская
- Глава VI. “Иудаизм” жидовствующих
- Глава VII. “Богомильство” жидовствующих
- Глава VIII. “De haereticis, an sint persequendl”
- Глава IX. Католическая инквизиция
- Глава X. Доминиканец Вениамин
- Глава XI. Предварительные итоги по русской ереси и ранней Реформации
- Послесловие
Литература
Список сокращений
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