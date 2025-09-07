Чезаре де Микелис - Жидовствующие - Новгородско-московская ересь XV века и ранняя Реформация

Предлагаемая читателю книга впервые выходит в свет на русском языке в издательстве НовГУ. Этот научный труд выдающегося итальянского ученого, автора многочисленных научных исследований, способствует продолжению научного диалога по вопросу об истоках, содержании и последствиях одного из наиболее известных средневековых еретических течений в России.

Широкий круг источников, различные методы исследования позволяют Чезаре Дж. де Микелису рассмотреть проблему на фоне событий политической, культурной, интеллектуальной и идеологической истории Руси. Связь идеологии «жидовствующих» просматривается как с внутренними церковными течениями, так и с европейскими неортодоксальными традициями, а также с иудейской религиозной идеологией.

Хотя книга переведена на русский язык спустя четверть века после её первого издания, она остаётся актуальной и сегодня - прежде всего для российского читателя, получающего в своё распоряжение добротное исследование мирового уровня, вводящее явление российской истории в контекст европейской культурной эволюции, позволяющее взглянуть на значимый эпизод в развитии религиозного самосознания народа с различных позиций.

Чезаре Дж. де Микелис - Жидовствующие. Новгородско-московская ересь XV века и ранняя Реформация: монография

НовГУ им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2021. - 210 с.

ISBN 978-5-89896-745-1

Чезаре Дж. де Микелис - Жидовствующие. Новгородско-московская ересь XV века и ранняя Реформация: монография - Содержание

Введение

Глава I. Еретики Новгорода и Москвы: общая картина

Глава II. Русская ересь, “Вальденская” гипотеза

Глава III. Библиотека жидовствуюших

Глава IV. “Лаодикийское послание”

Глава V. Лествица райская

Глава VI. “Иудаизм” жидовствующих

Глава VII. “Богомильство” жидовствующих

Глава VIII. “De haereticis, an sint persequendl”

Глава IX. Католическая инквизиция

Глава X. Доминиканец Вениамин

Глава XI. Предварительные итоги по русской ереси и ранней Реформации

Послесловие

Литература

Список сокращений