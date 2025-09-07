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Микелис - Жидовствующие и ранняя Реформация

Чезаре де Микелис - Жидовствующие - Новгородско-московская ересь XV века и ранняя Реформация
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, History, **History of Russian Orthodoxy
Предлагаемая читателю книга впервые выходит в свет на русском языке в издательстве НовГУ. Этот научный труд выдающегося итальянского ученого, автора многочисленных научных исследований, способствует продолжению научного диалога по вопросу об истоках, содержании и последствиях одного из наиболее известных средневековых еретических течений в России.
Широкий круг источников, различные методы исследования позволяют Чезаре Дж. де Микелису рассмотреть проблему на фоне событий политической, культурной, интеллектуальной и идеологической истории Руси. Связь идеологии «жидовствующих» просматривается как с внутренними церковными течениями, так и с европейскими неортодоксальными традициями, а также с иудейской религиозной идеологией.
Хотя книга переведена на русский язык спустя четверть века после её первого издания, она остаётся актуальной и сегодня - прежде всего для российского читателя, получающего в своё распоряжение добротное исследование мирового уровня, вводящее явление российской истории в контекст европейской культурной эволюции, позволяющее взглянуть на значимый эпизод в развитии религиозного самосознания народа с различных позиций.

Чезаре Дж. де Микелис - Жидовствующие. Новгородско-московская ересь XV века и ранняя Реформация: монография

НовГУ им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2021. - 210 с.
ISBN 978-5-89896-745-1

Чезаре Дж. де Микелис - Жидовствующие. Новгородско-московская ересь XV века и ранняя Реформация: монография - Содержание

  • Введение
  • Глава I. Еретики Новгорода и Москвы: общая картина
  • Глава II. Русская ересь, “Вальденская” гипотеза
  • Глава III. Библиотека жидовствуюших
  • Глава IV. “Лаодикийское послание”
  • Глава V. Лествица райская
  • Глава VI. “Иудаизм” жидовствующих
  • Глава VII. “Богомильство” жидовствующих
  • Глава VIII. “De haereticis, an sint persequendl”
  • Глава IX. Католическая инквизиция
  • Глава X. Доминиканец Вениамин
  • Глава XI. Предварительные итоги по русской ереси и ранней Реформации
  • Послесловие
Литература
Список сокращений
Views 489
Rating 5.0 / 5
Added 07.09.2025
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

G
grisha_fomenko 11 months ago

Увы, файл просрочен. Перезалейте, пожалуйста.
E
esxatos 11 months ago

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