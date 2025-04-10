Врожденное достоинство женщины, ее равенство и вместе с тем ее отличие от мужчины, или - другими словами - право иметь женское человеческое естество, как и человеческое естество мужское - не всегда и не везде полагается непременной данностью: всё это следует еще достигнуть во многих частях нашей многострадальной планеты, на которой проливается невинная кровь.

Однако культура и религия могут ли дать ныне нечто юное и крепкое ради улучшения взаимоотношений между мужчиной и женщиной?

Вопрос еще более заостряется феминистками, страстно утверждающими, что Священная Книга христиан (и иудеев) - Библия - в течении долгих веков способствовала закабалению женщины.

И современный феминизм, во всех его ипостасях, не содержит ли он зерно правды?

И как именно женщина соотносится с любовью - той любовью, что в христианстве становится самой первой и безусловной заповедью, которая включает в себя и превосходит все другие десять?

Андреа Милано - Женщина и любовь в Библии - Эрос, агапа, личность

А. Милано; под ред. М. Талалая; пер. с итал. А. Бакулова, М. Талалая

СПб.: Алетейя, 2011. - 344 с.

ISBN 978-5-91419-520-2



Андреа Милано - Женщина и любовь в Библии - Эрос, агапа, личность - Содержание

Глава первая - ФЕМИНИЗМ, БИБЛИЯ И ГЕРМЕНЕВТИКА

1.1. Критика и борьба с «андроцентрической и «патриархальной» культурой

1.2. Женщина и мужчина между «различием» и «гендером»

1.3. Библия между феминизмом «радикальным» и «умеренным»

1.4. О герменевтических принципах

Глава вторая - БИБЛИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

2.1. Как избавить Библию от патриархата

2.2. Феминистская экзегеза как «герменевтика освобождения»

2.3. Внутри стиха. Библия как «история спасения»

Глава третья - КАК БЫЛО В НАЧАЛЕ: ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА «ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОЖИЮ »

3.1. Библейская ли мудрость: «Тот, кто говорит "женщина", говорит "порок"»?

3.2. Гимн творению. Человек как единство в различии и взаимозависимости женской и мужской личностей

3.3. «По образу и подобию Божию». Герменевтический ключ библейской антропологии

3.4. Потерянный рай, или об истории человека

Глава четвертая - ЖЕНЩИНА И ЭРОС У ПРОРОКОВ

4.1. Горизонты «завета»

4.2. Символика эроса у пророков

Глава пятая -ВОЗВЫШЕННЫЙ «КОНТРАПУНКТ»: ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

5.1. «Крепок, как смерть, эрос» (Песн 8:6)

5.2. Существует ли примат эроса в женской субъектности

5.3. Парадокс «неопределенного определения» и аналогия между эросом человеческим и божественным

Глава шестая -ЖЕНЩИНА В ИУДАИЗМЕ: ОСВЯЩЕННАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ

Глава седьмая - ИИСУС НАЗАРЯНИН, ЖЕНЩИНА И «ЦАРСТВО БОЖИЕ»

7.1. Краткое предисловие об историко-критическом методе

7.2. Женщины в мире Иисуса

7.3. Как Иисус принимал заботу о Нем женщин

7.4. «Патриархальна» ли любовь между равными?

Глава восьмая МАРИЯ - ЖЕНЩИНА, «БЛАГОСЛОВЕННАЯ МЕЖДУ ЖЕНАМИ»

8.1. «Мать Иисуса» и «раба Господня»

8.2. «Научные» исследования и «теологическая» герменевтика. Гипотезы о Марии в «евангелиях детства» Иисуса

8.3. Об «истории влияний» евангельской Марии

Глава девятая - ХРИСТИАНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ. ПАВЕЛ, ЖЕНЩИНА И «НОВАЯ ТВАРЬ»

9.1. «Уловленный» Христом и посланный на служение

9.2. Обращение эроса. Сексуальность, «тело» и «плоть»

9.3. Индикатив и императив: обратитесь ко Христу, воздерживайтесь от блуда

9.4. «Нет мужеского пола, ни женского» (Гал 3:28). Манифест евангельского освобождения

9.5. Неоднозначная свобода. О длинных волосах, подстриженной голове, покрывале и не только

9.6. У каждого свой дар. Павел и казуистика брака и девственности

9.7. Позиция первоначальной Церкви

Глава десятая «ЖЕНА, ОБЛЕЧЕННАЯ В СОЛНЦЕ » И «ВЕЛИКАЯ БЛУДНИЦА ». НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ЖЕНСКОГО (И МУЖСКОГО) В АПОКАЛИПСИСЕ

10.1. Ослепительное сияние «жены, облеченной в солнце»

10.2. «Великая блудница», упоенная кровью

Глава одиннадцатая - «СЖАТОЕ ПОВТОРЕНИЕ » РАССУЖДЕНИЙ ОБ ЭРОСЕ, «АГАПЕ » И ЛИЧНОСТИ

11.1. Язык любви. Словарь среди перипетий и конфликтов

11.2. Платон, или «безразличие» сексуального объекта эроса

11.3. Плотин: «нисходящая» и «восходящая» динамика эроса

11.4. Платонизм и библейская экзегетика: Ориген

11.5. Эрос и агапа: неверно понятый Ориген

11.6. Проблематика агапы в новое и новейшее время

11.7. Агапа по апостолу Павлу. «Энкомий» в 1 Кор 13

11.8. Между небом и землей. Агапа как форма любви, спасающая и преображающая эрос и все другие формы любви

11.9. Быть личностью означает стать ею в агапе

Глава двенадцатая - «МЕЖВРЕМЕНЬЕ ». ФЕМИНИЗМ, ИСТОРИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Примечания

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Andrea Milano. Donna e amore nelle Bibbia Андреа Милано - Женщина и любовь в Библии - Эрос, агапа, личность - Введение

Кстати, что же говорит сама Библия об этой любви? И что знаем о ней мы - после многих тысячелетий существования homo sapiens и после двух тысячелетий существования христианства?

Теперь и русский читатель сможет понять, насколько автору этой книги удалось ответить на вышеперечисленные и другие вопросы, достаточно ли его ответы серьезны и стоят ли на уровне современности.



В первую очередь, ему пришлось потрудиться над самим понятием «любовь», к которой так стремятся и которая не всегда досягаема. Казалось бы, «любовь», захватывающая большинство людей - и мужчин, и женщин - досконально описана в литературе, музыке, изобразительном искусстве всех времен и народов. Однако когда на рубеже III- II вв. до Р.Х. встала задача перевода священных текстов Израиля с еврейского на греческий, в итоговую Септуагинту удивительным и исключительным образом вошло лишь слово agape - при строгой отстраненности от слова eros.

Отчего же греческая Библия так сурово отходит от эроса? Вместе с тем и ученики Иисуса, писавшие в первые годы христианства непосредственно на греческом, - от Евангелий до посланий Павла и Апокалипсиса - сделали тот же самый выбор Септуагинты, то есть выбор в пользу агапы в ущерб эросу.

Было бы нелишним и небезынтересным предпринять усилия, чтобы понять эту «вещь». Отчего же переведенная на греческий Библия так решительно отстраняется от терминологии эроса? Почему апостолы последовательно следуют примеру Семидесяти переводчиков? Наша книга постарается ответить на эти вопросы, пунктуально исследуя тексты Библии, получившей в христианстве названия Ветхого и Нового Заветов, и стремясь усвоить, зачем и каким образом переводчики Септуагинты и авторы Нового Завета отошли от языка эроса, полностью перейдя к языку агапе.

Удивительно, но обсуждение этого вопроса началось только в 30-е гг. XX столетия. Понятно, что оно вовсе не закончено, и мы вступаем в него с нашими ответами, а также с нашим сознанием, что любые «научные» выводы могут иметь практические последствия - к примеру, в области этической или даже духовной (по крайней мере, для тех, кто считает себя христианами).

Конечно, осмелюсь предупредить моего русского читателя: эта книга - не из «легких». И всё же я надеюсь, что после долгих и даже тернистых путей кто-нибудь обретет удовлетворение, вместе с автором, от ответа на, казалось бы, такой простой вопрос, что такое «любовь» и как в нее вовлечен мужчина и, особенно, женщина, а, кроме того, познает радость от великой Книги, что одна представляет собой целую библиотеку, откуда еще может истекать чистая и свежая влага, если не ставить ей плотины.

