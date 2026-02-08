Милбанк - По ту сторону секулярного порядка
Эта книга является продолжением «Теологии и социальной теории», и в ней я пытаюсь углубить предыдущий анализ. Как и упомянутая книга, это отчасти попытка обнаружить корни «секулярного». Первая «секвенция» этой книги выдержана в философской перспективе. Предполагаемое продолжение книги — «О божественном правлении» — будет написано в перспективе теологии и истории религии. Вскоре мы увидим, почему наше исследование принимает форму трилогии.
Такого рода генеалогическое предприятие содержит в себе внутреннюю трудность. Человеческое существование разделено на акции и вербальные или иные символические действия, с одной стороны, и рефлексивные вербальные теоретизации (разной степени абстракции), с другой. Понятно, что мы обычно действуем без всякой рефлексии и без отсылок к нашим теоретическим представлениям. Равным образом мы часто предлагаем наши теоретические размышления так, как будто они возникли из пустоты и не имеют отношения к прагматике. Но на самом деле все наши действия совершаются в какой-то мифологической, метафорической или рациональной рамке, тогда как все наши теоретические высказывания и писания суть практические интервенции в человеческую историю, либо сознательные, либо нет.
Это значит, что как деятельность, так и мышление типически совершаются в полумраке, они всегда полускрыты. В результате человеческая история лишь изредка протекает в свете дня, и мы не можем ясно видеть самих себя. Поэтому задача того, кто занимается генеалогией, состоит в том, чтобы проникнуть в этот полумрак и достичь такого уровня, на котором мы можем рассматривать действия с точки зрения их исходных предпосылок, а теории — с точки зрения их практических интенций.
Но именно потому, что это «дневное» измерение сокрыто, попытка его выявить может оказаться еще более глубоким погружением во тьму, отказом от очевидных свидетельств о событиях, с одной стороны, и от экзегезы текстов, с другой. Ибо проблема в том, что предпосылки действий, как правило, не проговариваются, а практические контексты и импликации текстов — туманны. Как следствие, и простой эмпиризм, и простая филология обречены на провал: стремясь выявить свой объект, они не могут достичь реальности.
Милбанк Джон - По ту сторону секулярного порядка: репрезентация бытия и репрезентация народа
Пер. с англ. А. Кырлежева; под ред. А. Гагинского
(Серия «Современное богословие»).
М.: Издательство ББИ; Теоэстетика, 2023. – x + 360 с.
ISBN 978-5-89647-424-1 (ББИ)
ISBN 978-5-6046384-7-7 (Теоэстетика)
Милбанк Джон - По ту сторону секулярного порядка: репрезентация бытия и репрезентация народа - Содержание
Пролог: Скрытое измерение человечества
Секвенция о модерной онтологии
1 От теологии к философии
2 Четыре столпа модерной философии
3 Современная философия: теологическая критика
4 Аналогия против унивокальности
5 Тождество против репрезентации
6 Интенциональность и воплощенность
7 Интенциональность и Я
8 Разум и воплощение Логоса
9 Пассивность модерного разума
10 Барочная симуляция космического порядка
11 Деконструкция репрезентации и далее
12 Пассивность и concursus
13 Репрезентация в философии
14 Актуализм против поссибилизма
15 Влияние против совпадения
16 Переход
Секвенция о политической онтологии
1 Космос, закон и мораль
2 Метафизика и модерная политика
3 Судьба разумного животного
4 Ирония репрезентации
5 О законе и совпадении
6 Судьба социального животного
7 Репрезентация и смешанное правление
8 Бюрократия и формальное различение
9 Форма, материя и контракт
10 Древность историцизма
11 Суверенитет художника
12 Евхаристическая креативность и политическая власть
13 Головоломка царствования
14 Истина политической фикции
15 Две соперничающие конструкции
16 Творчество и смешанное правление
17 Христологический конституционализм
18 Судьба делающего животного
19 Судьба зверо-ангела
20 Смерть каритативной любви
21 Три града Августина
22 Церковь как сosmopolis
23 Фома Аквинский и царство
24 Теология правления
25 Экуменико-политическая проблема
26 Сверхъестественная любовь-каритас и глобальный порядок
27 Социализм по ту сторону левого
28 Критика всех материализмов
Указатель
"Я искренне надеюсь, что эта книга будет внимательно прочитана и хорошо принята в России. Для будушего человечества критически важно, чтобы Россия осталась в единстве с остальным традиционным христианским миром и сыграла позитивную роль в контактах с традиционно нехристианскими странами Азии."
Друзья, на вас надежда:
1 AndrewP
2 ruchko55
3 saniachesimfer
4 brat christifid
5 stratilates
6 romsol
7 Igorsk
8 eklerka
9 svbermas
10 OlegN
11 J2J1
12 Myung_Soo
13 susanin85
14 vestelyuri
15 brat Nicaeec
16 Биб ДА
17 Валерий
18 mishikten
19 Andron
20 varnava