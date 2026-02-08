Милбанк - По ту сторону секулярного порядка

Эта книга является продолжением «Теологии и социальной теории», и в ней я пытаюсь углубить предыдущий анализ. Как и упомянутая книга, это отчасти попытка обнаружить корни «секулярного». Первая «секвенция» этой книги выдержана в философской перспективе. Предполагаемое продолжение книги — «О божественном правлении» — будет написано в перспективе теологии и истории религии. Вскоре мы увидим, почему наше исследование принимает форму трилогии.

Такого рода генеалогическое предприятие содержит в себе внутреннюю трудность. Человеческое существование разделено на акции и вербальные или иные символические действия, с одной стороны, и рефлексивные вербальные теоретизации (разной степени абстракции), с другой. Понятно, что мы обычно действуем без всякой рефлексии и без отсылок к нашим теоретическим представлениям. Равным образом мы часто предлагаем наши теоретические размышления так, как будто они возникли из пустоты и не имеют отношения к прагматике. Но на самом деле все наши действия совершаются в какой-то мифологической, метафорической или рациональной рамке, тогда как все наши теоретические высказывания и писания суть практические интервенции в человеческую историю, либо сознательные, либо нет.

Это значит, что как деятельность, так и мышление типически совершаются в полумраке, они всегда полускрыты. В результате человеческая история лишь изредка протекает в свете дня, и мы не можем ясно видеть самих себя. Поэтому задача того, кто занимается генеалогией, состоит в том, чтобы проникнуть в этот полумрак и достичь такого уровня, на котором мы можем рассматривать действия с точки зрения их исходных предпосылок, а теории — с точки зрения их практических интенций.

Но именно потому, что это «дневное» измерение сокрыто, попытка его выявить может оказаться еще более глубоким погружением во тьму, отказом от очевидных свидетельств о событиях, с одной стороны, и от экзегезы текстов, с другой. Ибо проблема в том, что предпосылки действий, как правило, не проговариваются, а практические контексты и импликации текстов — туманны. Как следствие, и простой эмпиризм, и простая филология обречены на провал: стремясь выявить свой объект, они не могут достичь реальности.

Пер. с англ. А. Кырлежева; под ред. А. Гагинского

(Серия «Современное богословие»).

М.: Издательство ББИ; Теоэстетика, 2023. – x + 360 с.

ISBN 978-5-89647-424-1 (ББИ)

ISBN 978-5-6046384-7-7 (Теоэстетика)

Милбанк Джон - По ту сторону секулярного порядка: репрезентация бытия и репрезентация народа - Содержание

Пролог: Скрытое измерение человечества

Секвенция о модерной онтологии

1 От теологии к философии

2 Четыре столпа модерной философии

3 Современная философия: теологическая критика

4 Аналогия против унивокальности

5 Тождество против репрезентации

6 Интенциональность и воплощенность

7 Интенциональность и Я

8 Разум и воплощение Логоса

9 Пассивность модерного разума

10 Барочная симуляция космического порядка

11 Деконструкция репрезентации и далее

12 Пассивность и concursus

13 Репрезентация в философии

14 Актуализм против поссибилизма

15 Влияние против совпадения

16 Переход

Секвенция о политической онтологии

1 Космос, закон и мораль

2 Метафизика и модерная политика

3 Судьба разумного животного

4 Ирония репрезентации

5 О законе и совпадении

6 Судьба социального животного

7 Репрезентация и смешанное правление

8 Бюрократия и формальное различение

9 Форма, материя и контракт

10 Древность историцизма

11 Суверенитет художника

12 Евхаристическая креативность и политическая власть

13 Головоломка царствования

14 Истина политической фикции

15 Две соперничающие конструкции

16 Творчество и смешанное правление

17 Христологический конституционализм

18 Судьба делающего животного

19 Судьба зверо-ангела

20 Смерть каритативной любви

21 Три града Августина

22 Церковь как сosmopolis

23 Фома Аквинский и царство

24 Теология правления

25 Экуменико-политическая проблема

26 Сверхъестественная любовь-каритас и глобальный порядок

27 Социализм по ту сторону левого

28 Критика всех материализмов

Указатель