Священным Писанием, или Библией, называется собрание книг, написанных пророками и апостолами, как мы верим, по вдохновению Духа Святого. Слово «Библия» – греческое, означает – «книги». Главной темой Священного Писания является спасение человечества Мессией, воплотившимся Сыном Божиим Господом Иисусом Христом.

В Ветхом Завете говорится о спасении в виде прообразов и пророчеств о Мессии и о Царствии Божием. В Новом Завете излагается само осуществление нашего спасения через воплощение, жизнь и учение Богочеловека, запечатленное Его Крестной смертью и Воскресением. По времени своего написания священные книги разделяются на ветхозаветные и новозаветные. Из них первые содержат то, что Господь открыл людям через боговдохновенных пророков до пришествия Спасителя на землю, а вторая – то, что открыл и чему учил на земле Сам Господь Спаситель и Его апостолы.

Епископ Буэнос-Айресский и Южно-Американский Александр (Милеант) - Что такое Библия? : история создания, краткое содержание и толкование Священного Писания

Изд. 5-е.

М.: ДАРЪ, 2013. 528 с. (Библиотека паломника). 6+.

ISBN 978-5-485-00422-4

Епископ Буэнос-Айресский и Южно-Американский Александр (Милеант) - Что такое Библия? : история создания, краткое содержание и толкование Священного Писания - Оглавление

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Предварительные сведения

Почему нам дорого Священное Писание

Понятие о Священном Писании

О боговдохновенности

Священного Писания

Первоначальный вид и язык Священного Писания

История возникновения ветхозаветных книг

Краткие сведения о важнейших переводах Писания

Пятикнижие Моисея

Обозрение первых пяти книг Библии

Святой пророк Моисей

Книга Бытия

Книга Исход

Книги Левит и Числа

Книга Второзаконие

Пророчества о Мессии в книгах Моисея

Библейское повествование о возникновении мира и человека

Исторические книги Ветхого Завета

Краткий обзор исторических книг Библии

Значение ветхозаветных пророков

Книга Иисуса Навина

Книга Судей

Книга Царств

Книга Ездры

Книга Неемии

Книга Есфирь

Книга Иудифь

Маккавейские книги

Последние годы до Спасителя

Учительные книги

Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум (притч. 3,6)

Книга Иова

Псал тирь

Значение Псалтири для богослужений

Книга Притчей Соломоновых

Книга Екклесиаст

Книга Песнь Песней

Книга Премудрости Соломона

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

Избранные Притчи

Пророческие книги

Значение пророчеств в жизни человека

Описание пророческой эпохи

Значение древних пророков

Обличение и утешение

Рассмотрение пророческих книг в хронологическом порядке

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Ионы

Книга пророка Амоса

Книга пророка Осии

Книга пророка Исайи

Книга пророка Михея

Книга пророка Софонии

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Иеремии

Книга пророка Авдия

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Даниила

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

Перечень важнейших предсказаний и тем в пророческих книгах

Заключительный обзор содержания и значение пророческих книг

Ветхий Завет о Мессии

Предисловие

Обозрение мессианских пророчеств

Самые Древние Пророчества о Мессии в Пятикнижии Моисея

Пророчества царя Давида

Пророчества Исаии

Предсказания о страданиях Мессии

Предсказания о Воскресении Мессии

Пророчества Даниила

Предсказания «малых» пророков

Ожидание пришествия Мессии

Исполнение пророчеств о Мессии

Искаженные представления о Мессии

Предсказания о новозаветных временах

Связь меж ду вет хо за вет ной и новозаветной Пасхами

Предсказания об обращении еврейского народа к Христу перед концом мира

Перечень мессианских пророчеств

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Евангелия

Предварительные сведения

История евангельского текста

Время написания Евангелий

Значение четырех Евангелий

Взаимоотношение Евангелий

Характер каждого из четырех Евангелий

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Избранные наставления Спасителя

Заключение

Kнига Деяний и Соборные послания

Предварительные сведения

Книга Деяний святых апостолов

Соборные послания

Послание апостола Иакова

Послания апостола Петра

Послания апостола Иоанна Богослова

Послание апостола Иуды

Избранные наставления из Соборных посланий

Послания апостола Павла

Значение посланий святого апостола Павла

Связь учения апостола Павла с его жизнью

Жизнь и труды апостола Павла

Перечень посланий апостола Павла

Обзор учения апостола Павла

Избранные тексты из посланий апостола Павла

Kнига Откровения, или Апокалипсис

Значение Апокалипсиса и интерес к нему

Об авторе Апокалипсиса

Время, место и цель написания Апокалипсиса

Содержание, план и символика Апокалипсиса

Письма семи Церквам (Откр. 2-3 гл.)

Видение Небесного богослужения (Откр. 4-5 гл.)

Сня тие семи пе ча тей. Ви де ние че ты рех всадников (Откр. 6 гл.)

Семь труб. Запечатление избранных. Начало бедствий и поражение природы (Откр. 7-11 гл.)

Видение двух свидетелей (Откр. 11,2-12)

Семь знамений. Церковь и царство зверя (Откр. 12-14 гл.)

Начертание зверя

Число зверя — 666 (Откр. 13, 18)

Говорящий образ зверя

Семь чаш. Усиление богоборческой власти. Суд над грешниками (Откр. 15-17 гл.)

Суд над Вавилоном, антихристом и лжепророком (Откр. 18-19 гл.)

1000-летнее Царство святых. Воскрешение мертвых и Страшный суд. Суд над дьяволом (Откр. 20 гл.)

Новое Небо и новая Земля. Вечное блаженство (Откр. 21-22 гл.)

Таблица 1

Таблица 2

Епископ Буэнос-Айресский и Южно-Американский Александр (Милеант) - Что такое Библия? : история создания, краткое содержание и толкование Священного Писания - Почему нам дорого Священное Писание

Цель этой книги – дать православному читателю основные сведения о том, как, кем и когда писались книги Священного Писания, а также вкратце изложить их содержание. Нам, православным, Священное Писание дорого потому, что оно содержит в себе основы нашей веры. Однако надо признать, что, в то время как многие инославные христиане усердно изучают Библию, православные люди, за редким исключением, мало ее читают, особенно ее ветхозаветную часть. Конечно, тысячелетия отделяют нас от времени, когда писались священные книги Библии, поэтому современному читателю нелегко перенестись в обстановку того времени. Однако при ознакомлении с эпохой, с задачей пророков и с особенностями языка Библии читатель начинает глубже понимать ее духовное богатство. Ему становится очевидной внутренняя связь между ветхозаветными и новозаветными книгами. Одновременно с этим читающий Библию начинает видеть в волнующих его и современное общество религиозно-нравственных вопросах не новые, специфические проблемы, скажем, XX века, но исконные конфликты между добром и злом, между верой и неверием, которые всегда были присущи человеческому обществу.

Исторические страницы Библии дороги нам еще потому, что они не только правдиво излагают события прошлого, но ставят их в верную религиозную перспективу. В этом отношении с Библией не может сравниться никакая другая светская древняя или современная книга. Это так потому, что оценка событий, описанных в Библии, дана не человеком, а Богом. Так, в свете Слова Божия ошибки или верные решения нравственных проблем прошлых поколений могут послужить руководством для решения современных личных и общественных проблем. Знакомясь с содержанием и значением священных книг, читатель постепенно начинает любить Священное Писание, находя при повторных чтениях все новые и новые жемчужины Божественной мудрости. Поэтому Священное Писание – это наука на всю жизнь: не только юноши-ученика, но и самого великого богослова, не мирянина лишь и новоначального, но и высшего духовного чина и мудрого старца. Господь завещает вождю Израильского народа Иисусу Навину: Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь(Нав. 1, 8). Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею: из детства ты знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение(2 Тим. 3,15).