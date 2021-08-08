Двадцать лет прошло с момента публикации моего первого "Введения в богословие" Думитру Станилоае. Многое так или иначе изменилось за эти годы. Самая важная перемена (прежде всего для англоязычных читателей) - появление английского перевода трехтомника "Православное догматическое богословие". Этим завершается работа по переводу, которая началась с первого тома - "Опыт Бога". В начале этого же двадцатилетия вышло в свет на английском другое крупное произведение о. Думитру - "Православная духовность". Это объемное издание, содержащее почти четыреста страниц текста, можно считать важным дополнением к "Православному догматическому богословию" по двум (по меньшей мере) причинам. Во-первых, оно иллюстрирует взаимосвязь между догматикой и аскетикой - этот момент о. Думитру считает ключевым в своей богословской практике. Во-вторых, оно показывает догматиста как человека, имеющего непосредственный опыт духовной жизни, описывающего ее не только в качестве того, кто критически рассматривает христианскую, главным образом православную, традицию, но и того, кто сам практикует ее. Несомненно, интерес, который Станилоае всегда испытывал к святоотеческой традиции, а также его пастырская помощь монашеским общинам и личная вовлеченность в их жизнь позволили ему еще глубже укорениться в этой области. Таким образом, теперь мы имеем возможность читать "Православное догматическое богословие" вместе с "Православной духовностью", что позволяет понять, насколько о. Думитру удалось осуществить свой богословский замысел - «связать смысл догматов церкви с внутренней жизнью человека».

Единственная крупная работа, которая пока доступна только румынскому читателю - "Духовность и причастие в православной литургии". Этот труд (объемом свыше семисот страниц) написан как дополнение к "Православной духовности". Во введении к этой книге Думитру Станилоае объясняет суть православной духовности (имея в виду и свое предшествующее исследование):

"Жизнь всех и каждого развивается в отношениях с другими; жизнь приходит к человеку от других. Эта духовная жизнь, которая целиком объемлет человека и подпитывается общением с другими, у христиан формируется в священной литургии. Свой особый отпечаток такая духовность получает в православной литургии".

Как только этот труд будет переведен с румынского, богословское, литургическое и духовное наследие Думитру Станилоае, плод всей его жизни, станет доступно во всей полноте, поскольку это исследование есть квинтэссенция всего корпуса его сочинений (около 1200 работ), написанных в течение почти семидесяти лет.

Чарльз Миллер - Дар мира. Введение в богословие Думитру Станилоае

(Серия «Современное богословие»)

М.: Издательство ББИ, 2021. -xvi + 192 с.

ISBN 978-5-89647-398-5

Чарльз Миллер - Дар мира. Введение в богословие Думитру Станилоае - Содержание

Благодарности

Предисловие к русскому изданию

Введение

Глава 1. Думитру Станилоае (1903-1993). Человек и его мир

Глава 2. Творение и опыт встречи с Богом

Глава 3. Литургия разума: догмат и богословие

Глава 4. Открывая заново космическое христианство

Глава 5. Христос, творение и крест

Глава 6. Дар мира и восхождение к Богу

Глава 7. Творение, таинство и церковь

Приложение. Структура «Православного догматического богословия»

Избранная библиография

Часто цитируемая литература

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