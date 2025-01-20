На заре XX века многих поразила проблематика христианского представления о «нисхождении в ад», давшая постмодернизму мощный образ, который не зависел от веры или ее отсутствия. Книги этих людей сформировали второй сонм «привидений»,ставших причиной написания данной работы, населив ее.

Работа разделена на четыре области: теология, история идей, литературная теория и глубинная психология. В области теологии наибольшую благодарность эта книга выражает следующим «мертвецам» (несмотря на то, что их авторы, как и я, вполне живы): “The Descent into Hell: A Study of the Radical Reversal of the Christian Consciousness” Томаса Дж. Альтицеpa и “Epiphanies of Darkness: Deconstruction in Theology” Чарльза Уинквиста.

Цель этой книги — терапия идей, христианских идей. Это поиск образов, таящихся в этих идеях, как призраки, бессознательные образы, которые могут быть религиозно положительными, но при этом человечески негативными. Предполагается, что образы глубокого человеческого значения «фундаментально амбивалентны» (Фрейд) и по своей сути являются complexio oppositorum, «комплексом противоположностей» (Юнг). Терапия заключается в противостоянии негативным сторонам позитивных религиозных идей, осознании «призраков», «нисхождении» в подземный мир христианских вероучений и наблюдении за современными «воскрешениями мертвых» в литературе и жизни.

Дэвид Л. Миллер - Ад и Святой Дух - Теопоэтика христианской веры

(Hells and Holy Ghosts: A Theopoetics of Christian Belief)

«Касталия», 2024. — 230 c.

ISBN 978-5-521-24074-6

Дэвид Л. Миллер - Ад и Святой Дух - Теопоэтика христианской веры - Содержание

Введение. О том, как не испустить дух

Часть первая. Нисхождение

Глава первая. История - это ад

Глава вторая. Спуск в историю: история мотива спуска

Глава третья. Спуск в сознание: образы нисхождения в богословских идеях

Глава четвертая. Спуск в середину: между смертью и воскресением

Часть вторая. Ады

Глава пятая. Спуск в смех: мерзкая причуда

Глава шестая. Спуск в психопатология: архетипическй садомазохизм

Глава седьмая. Спуск в преисподние современной литературы: темное заключение и негативная теология

Глава восьмая. История как ад

Часть третья. Святые духи

Глава девятая. Смерть духов

Глава десятая. Ужасный, гость, хозяин: призраки в языке

Глава одиннадцатая. Призрак старой миссис Лики: история призраков

Глава двенадцатая. Благодарные мертвецы: призраки фольклора

Часть четвертая. Воскрешение мертвых