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Миллер Дэвид - Ад и Святой Дух - Теопоэтика христианской веры

Дэвид Л. Миллер - Ад и Святой Дух - Теопоэтика христианской веры
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience, History
На заре XX века многих поразила проблематика христианского представления о «нисхождении в ад», давшая постмодернизму мощный образ, который не зависел от веры или ее отсутствия. Книги этих людей сформировали второй сонм «привидений»,ставших причиной написания данной работы, населив ее.
Работа разделена на четыре области: теология, история идей, литературная теория и глубинная психология. В области теологии наибольшую благодарность эта книга выражает следующим «мертвецам» (несмотря на то, что их авторы, как и я, вполне живы): “The Descent into Hell: A Study of the Radical Reversal of the Christian Consciousness” Томаса Дж. Альтицеpa и “Epiphanies of Darkness: Deconstruction in Theology” Чарльза Уинквиста.
Цель этой книги — терапия идей, христианских идей. Это поиск образов, таящихся в этих идеях, как призраки, бессознательные образы, которые могут быть религиозно положительными, но при этом человечески негативными. Предполагается, что образы глубокого человеческого значения «фундаментально амбивалентны» (Фрейд) и по своей сути являются complexio oppositorum, «комплексом противоположностей» (Юнг). Терапия заключается в противостоянии негативным сторонам позитивных религиозных идей, осознании «призраков», «нисхождении» в подземный мир христианских вероучений и наблюдении за современными «воскрешениями мертвых» в литературе и жизни.

Дэвид Л. Миллер - Ад и Святой Дух - Теопоэтика христианской веры

(Hells and Holy Ghosts: A Theopoetics of Christian Belief)
«Касталия», 2024. — 230 c.
ISBN 978-5-521-24074-6

Дэвид Л. Миллер - Ад и Святой Дух - Теопоэтика христианской веры - Содержание

Введение. О том, как не испустить дух
Часть первая. Нисхождение
  • Глава первая. История - это ад
  • Глава вторая. Спуск в историю: история мотива спуска
  • Глава третья. Спуск в сознание: образы нисхождения в богословских идеях
  • Глава четвертая. Спуск в середину: между смертью и воскресением
Часть вторая. Ады
  • Глава пятая. Спуск в смех: мерзкая причуда
  • Глава шестая. Спуск в психопатология: архетипическй садомазохизм
  • Глава седьмая. Спуск в преисподние современной литературы: темное заключение и негативная теология
  • Глава восьмая. История как ад
Часть третья. Святые духи
  • Глава девятая. Смерть духов
  • Глава десятая. Ужасный, гость, хозяин: призраки в языке
  • Глава одиннадцатая. Призрак старой миссис Лики: история призраков
  • Глава двенадцатая. Благодарные мертвецы: призраки фольклора
Часть четвертая. Воскрешение мертвых
  • Глава тринадцатая. Параклит: призраки Священного Писания
  • Глава четырнадцатая. Достойное погребение: призраки глубинной психологии
  • Глава пятнадцатая. Наш темный алфавит: призраки современной литературы
  • Глава шестнадцатая. Заключение: причуда или фантазия?
Views 513
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2025
Author esxatos
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