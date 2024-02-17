Миллер Эндрю - Библейское учение о разводе и повторном браке

Чтобы верно изложить библейское учение о разводе и повторном вступлении в брак, необходимо иметь четкое понимание установленной Богом нерасторжимости брачного союза.

Брачный союз был установлен Богом при сотворении мира. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть» (Быт. 2:21-24).

В Новом Завете Иисус Христос подтвердил, что брак установлен Богом: «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк. 10:6-9). Только Бог имеет право разорвать брачные узы смертью одного из супругов.

Брачный союз заключается не на основе физических отношений (Мф. 1:24-25), а перед Богом по обоюдному согласию одного мужчины и одной женщины в присутствии свидетелей через уполномоченного представителя. «...Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6). «Вы скажете: «за что?» За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена твоя» (Мал. 2:14).

Эндрю Л. Миллер - Библейское учение о разводе и повторном браке

Второе переработанное издание: март 2005 года. - Wellesley, Ontario, Canada: Master s International Ministries, 2005. – 20 с.

Эндрю Л. Миллер - Библейское учение о разводе и повторном браке - Содержание О разводе и повторном браке

Есть ли законные, т.е. угодные Богу причины для развода?

1. Разрешает ли Библия мужчине и женщине, вступившим в брачный союз согласно Быт. 2:24, впоследствии развестись со своим спутником жизни, которому были даны брачные обеты?

2. Имел ли Иисус право восстанавливать Божьи условия вступления в брак?

3. Что является основной причиной развода?

4. Требует ли Бог расторжения брака от тех, кто женился (вышел замуж) после развода, чтобы им иметь истинную надежду на вечность в небесах?

5. Согрешившим следует исповедать свои грехи и покаяться.

6. Можно ли обрести прощение?

7. Кто несет ответственность за детей, родившихся в небиблейском браке?

8. Допустим, «А», ранее не состоявшая в браке, выходит замуж за состоящего в разводе «Б», делая тем самым брак «А» и «Б» прелюбодейным. Впоследствии личности «А» и «Б» расстаются на основании требований Библии или по каким-либо другим причинам. Может ли «А» выйти замуж за «В», который ранее не состоял в браке?

Решение сложных брачных обстоятельств: