Миллер Гари – Куда уходят деньги?

Амос достал из конверта письмо, сообщающее о задолженности перед банком, и, заглянув в него, смял его в кулаке. «Это не может больше продолжаться», — проворчал он, возвращаясь в дом. Рывком распахнув дверь, он крикнул:

— Мэнди! Я уже устал от этих лишних расходов! Почему ты постоянно тратишь наши деньги на бесполезные вещи? Опять пришел чек на 65 долларов из магазина тканей, хотя на счете ноль! Тебе пора уже прекратить бездумно тратить деньги!

— Кто бы говорил про растраты! — в тон ему ответила Мэнди. — Там был бы не ноль, но тебе же срочно понадобился кованый мангал! Было бы здорово, если бы ты хоть иногда заносил баланс в чековую книжку, как делают все нормальные мужья. Откуда мне знать, сколько там осталось?

Повернувшись, она вышла из комнаты.

Задетый колкостью Мэнди, Амос опустился в кресло и развернул смятое письмо. Он устал от бесконечных ссор из-за денег. Год назад, когда они с Мэнди только поженились, жизнь казалась простой и понятной. Амос занимал хорошую должность в местной строительной компании, поэтому их доходы были не меньше, чем у других молодых семей из их общины. И вот деньги снова закончились. Мэнди ждала ребенка, и постоянные финансовые трудности сулили мрачное будущее.

Амос задумчиво смотрел в окно. Почти каждый месяц они сталкиваются с какими-нибудь финансовыми проблемами. Почему? Неужели все молодые семьи живут точно так же?

Обычно Амос и Мэнди начинали обсуждать семейный бюджет только тогда, когда деньги заканчивались. Но сейчас Амосу пришла мысль, что финансовым вопросам стоит уделять больше внимания. А иначе как они с женой смогут обеспечить детей? Они и так уже взяли в долг у родителей Мэнди, а накопить денег никак не получалось. Как в такой ситуации мечтать о собственном жилье?

Гари Миллер – Куда уходят деньги?

Пер. з англ. А.Бойченко — Черкаси: ФОП Євтушенко В.П., 2019. — 64 с.

ISBN 978-966-2055-45-0

Гари Миллер – Куда уходят деньги? – Содержание