Миллер Кит - Краткий библейский справочник для консультирования молодёжи

Желание написать эту книгу появилось в наших сердцах много лет назад, но, будучи постоянно занятыми родителями, мы так и не смогли найти время и силы для работы над ней. Подростковый период бывает довольно непростым. Как бы нам хотелось сказать, что мы всё и всегда делали правильно в отношении наших четверых детей и что мы во всём были для них прекрасным примером благочестивых родителей! Мы обнаружили, что тогда, когда мы пытались влиять на детей с помощью собственной логики, мудрости и вразумлений - толку от этого было мало, однако их реакция на Слово Божье была просто потрясающей. Бог действует через Своё Слово, чтобы мы могли указать путь следующему поколению.

Современная молодёжь, живущая в постмодернистском мире, достаточно хорошо осведомлена относительно различных аспектов жизни и постоянно слышит о том, что абсолютов не существует. Сегодня больше, чем когда-либо, молодым людям необходимо иметь уверенность в том, что никогда не изменится - в Боге и Его Слове. Все мы - родители, молодёжные лидеры и консультанты - постоянно подчёркиваем, что Божье Слово является ответом на наши нужды. И мы уверены, что наши дети и молодёжь также должны знать его и ощущать его силу в своей жизни. Но почему мы всё же так нерешительно прибегаем к Слову? Не потому ли, что мы и сами недостаточно хорошо знаем Писание, чтобы уметь быстро находить нужные истины? Мы молимся, чтобы эта книга оказала вам помощь в данном вопросе. Результатом нашего возрастания в любви к Богу и Его Слову будет то, что мы сможем естественно и легко делиться Писанием с другими людьми.

Снова и снова мы говорим студентам колледжа, с которыми работаем, что мы спокойны за них, если они ежедневно пребывают в Божьем Слове. Да, они могут ошибаться, но они никогда не отклонятся от своей главной цели надолго. Невозможно прилежно изучать Слово и в то же время намеренно грешить. Слово Божье будет удерживать молодых людей от падений.

Миллер, P. Кит, Миллер, А. Патриция - Краткий библейский справочник для консультирования молодёжи

Перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2023. — 384 с.

ISBN 978-617-8232-14-6

Миллер, P. Кит, Миллер, А. Патриция - Краткий библейский справочник для консультирования молодёжи – Содержание

Алфавитный тематический указатель

Введение

Евангелие