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Миллер Кит - Краткий библейский справочник для консультирования молодёжи

Миллер, P. Кит, Миллер, А. Патриция - Краткий библейский справочник для консультирования молодёжи
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling
Желание написать эту книгу появилось в наших сердцах много лет назад, но, будучи постоянно занятыми родителями, мы так и не смогли найти время и силы для работы над ней. Подростковый период бывает довольно непростым. Как бы нам хотелось сказать, что мы всё и всегда делали правильно в отношении наших четверых детей и что мы во всём были для них прекрасным примером благочестивых родителей! Мы обнаружили, что тогда, когда мы пытались влиять на детей с помощью собственной логики, мудрости и вразумлений - толку от этого было мало, однако их реакция на Слово Божье была просто потрясающей. Бог действует через Своё Слово, чтобы мы могли указать путь следующему поколению.
Современная молодёжь, живущая в постмодернистском мире, достаточно хорошо осведомлена относительно различных аспектов жизни и постоянно слышит о том, что абсолютов не существует. Сегодня больше, чем когда-либо, молодым людям необходимо иметь уверенность в том, что никогда не изменится - в Боге и Его Слове. Все мы - родители, молодёжные лидеры и консультанты - постоянно подчёркиваем, что Божье Слово является ответом на наши нужды. И мы уверены, что наши дети и молодёжь также должны знать его и ощущать его силу в своей жизни. Но почему мы всё же так нерешительно прибегаем к Слову? Не потому ли, что мы и сами недостаточно хорошо знаем Писание, чтобы уметь быстро находить нужные истины? Мы молимся, чтобы эта книга оказала вам помощь в данном вопросе. Результатом нашего возрастания в любви к Богу и Его Слову будет то, что мы сможем естественно и легко делиться Писанием с другими людьми.
Снова и снова мы говорим студентам колледжа, с которыми работаем, что мы спокойны за них, если они ежедневно пребывают в Божьем Слове. Да, они могут ошибаться, но они никогда не отклонятся от своей главной цели надолго. Невозможно прилежно изучать Слово и в то же время намеренно грешить. Слово Божье будет удерживать молодых людей от падений.

Миллер, P. Кит, Миллер, А. Патриция - Краткий библейский справочник для консультирования молодёжи

Перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2023. — 384 с.
ISBN 978-617-8232-14-6

Миллер, P. Кит, Миллер, А. Патриция - Краткий библейский справочник для консультирования молодёжи – Содержание

Алфавитный тематический указатель
Введение
Евангелие
  • Аборт
  • Жестокое обращение
  • Усыновление
  • Гнев
  • Образ мышления
  • Отношение к власти/Подчинение
  • Горечь
  • Установленные границы
  • Карьера
  • Как принимать решения/Божья воля
  • Участие в жизни церкви
  • Одежда
  • Сострадание
  • Ропот
  • Признание вины/Раскаяние
  • Довольство
  • Свидания
  • Смерть
  • Депрессия
  • Разочарование
  • Развод родителей
  • Нарушение пищевого поведения
  • Развлечения/Искусство
  • Неудачи/Успех
  • Страх/Безопасность
  • Оскорбления и насилие
  • Флирт
  • Божье прощение
  • Прощение других людей
  • Дружба
  • Планы на будущее
  • Азартные игры
  • Бандитизм
  • Скорбь
  • Чувство вины
  • Здоровье/Болезнь
  • Герои
  • Гомосексуализм
  • Надежда
  • Инцест
  • Непорочность
  • Интернет
  • Зависть
  • Лень
  • Одиночество
  • Похоть
  • Ложь
  • Манипулирование
  • Брак
  • Мастурбация
  • Материализм
  • Финансы
  • Переезд
  • Стихийные бедствия
  • Сиротство
  • Родители
  • Воспоминания о прошлом
  • Давление со стороны сверстников
  • Порнография
  • Гордость/Смирение
  • Сквернословие
  • Проституция
  • Период полового созревания
  • Цель жизни
  • Изнасилование
  • Уход из дома
  • Самообладание
  • Самоповреждение
  • Эгоизм
  • Самооценка
  • Чистота в интимных отношениях
  • Соперничество между детьми в семье
  • Безбрачие
  • Проблемы со сном
  • Особые потребности
  • Общение
  • Духовная дисциплина
  • Духовные дары
  • Духовная война
  • Спорт
  • Воровство/Обман
  • Злоупотребление алкоголем и наркотиками
  • Страдания
  • Суицид
  • Искушение
  • Игры воображения
  • Умение распоряжаться временем
  • Доверие Богу/Вера
  • Беременность вне брака
  • Слова, причиняющие боль
  • Трудовая этика
  • Беспокойство
Views 490
Rating 5.0 / 5
Added 27.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

M
Myung_Soo 1 year ago

Спасибо

 

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