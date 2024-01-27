Миллер Кит - Краткий библейский справочник для консультирования молодёжи
Желание написать эту книгу появилось в наших сердцах много лет назад, но, будучи постоянно занятыми родителями, мы так и не смогли найти время и силы для работы над ней. Подростковый период бывает довольно непростым. Как бы нам хотелось сказать, что мы всё и всегда делали правильно в отношении наших четверых детей и что мы во всём были для них прекрасным примером благочестивых родителей! Мы обнаружили, что тогда, когда мы пытались влиять на детей с помощью собственной логики, мудрости и вразумлений - толку от этого было мало, однако их реакция на Слово Божье была просто потрясающей. Бог действует через Своё Слово, чтобы мы могли указать путь следующему поколению.
Современная молодёжь, живущая в постмодернистском мире, достаточно хорошо осведомлена относительно различных аспектов жизни и постоянно слышит о том, что абсолютов не существует. Сегодня больше, чем когда-либо, молодым людям необходимо иметь уверенность в том, что никогда не изменится - в Боге и Его Слове. Все мы - родители, молодёжные лидеры и консультанты - постоянно подчёркиваем, что Божье Слово является ответом на наши нужды. И мы уверены, что наши дети и молодёжь также должны знать его и ощущать его силу в своей жизни. Но почему мы всё же так нерешительно прибегаем к Слову? Не потому ли, что мы и сами недостаточно хорошо знаем Писание, чтобы уметь быстро находить нужные истины? Мы молимся, чтобы эта книга оказала вам помощь в данном вопросе. Результатом нашего возрастания в любви к Богу и Его Слову будет то, что мы сможем естественно и легко делиться Писанием с другими людьми.
Снова и снова мы говорим студентам колледжа, с которыми работаем, что мы спокойны за них, если они ежедневно пребывают в Божьем Слове. Да, они могут ошибаться, но они никогда не отклонятся от своей главной цели надолго. Невозможно прилежно изучать Слово и в то же время намеренно грешить. Слово Божье будет удерживать молодых людей от падений.
Миллер, P. Кит, Миллер, А. Патриция - Краткий библейский справочник для консультирования молодёжи
Перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2023. — 384 с.
ISBN 978-617-8232-14-6
Миллер, P. Кит, Миллер, А. Патриция - Краткий библейский справочник для консультирования молодёжи – Содержание
Алфавитный тематический указатель
Введение
Евангелие
- Аборт
- Жестокое обращение
- Усыновление
- Гнев
- Образ мышления
- Отношение к власти/Подчинение
- Горечь
- Установленные границы
- Карьера
- Как принимать решения/Божья воля
- Участие в жизни церкви
- Одежда
- Сострадание
- Ропот
- Признание вины/Раскаяние
- Довольство
- Свидания
- Смерть
- Депрессия
- Разочарование
- Развод родителей
- Нарушение пищевого поведения
- Развлечения/Искусство
- Неудачи/Успех
- Страх/Безопасность
- Оскорбления и насилие
- Флирт
- Божье прощение
- Прощение других людей
- Дружба
- Планы на будущее
- Азартные игры
- Бандитизм
- Скорбь
- Чувство вины
- Здоровье/Болезнь
- Герои
- Гомосексуализм
- Надежда
- Инцест
- Непорочность
- Интернет
- Зависть
- Лень
- Одиночество
- Похоть
- Ложь
- Манипулирование
- Брак
- Мастурбация
- Материализм
- Финансы
- Переезд
- Стихийные бедствия
- Сиротство
- Родители
- Воспоминания о прошлом
- Давление со стороны сверстников
- Порнография
- Гордость/Смирение
- Сквернословие
- Проституция
- Период полового созревания
- Цель жизни
- Изнасилование
- Уход из дома
- Самообладание
- Самоповреждение
- Эгоизм
- Самооценка
- Чистота в интимных отношениях
- Соперничество между детьми в семье
- Безбрачие
- Проблемы со сном
- Особые потребности
- Общение
- Духовная дисциплина
- Духовные дары
- Духовная война
- Спорт
- Воровство/Обман
- Злоупотребление алкоголем и наркотиками
- Страдания
- Суицид
- Искушение
- Игры воображения
- Умение распоряжаться временем
- Доверие Богу/Вера
- Беременность вне брака
- Слова, причиняющие боль
- Трудовая этика
- Беспокойство
Спасибо