Йост Миллер – Крещение Духом

«Ибо все мы одним ДУХОМ крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1-е Коринфянам 12:13).

Прочитав это место из Писания, нам надлежит понять, что единственный путь присоединения к Телу Христову лежит через принятие крещения в это Тело «одним Духом». Иным способом присоединиться к Нему невозможно. Обратите внимание на 13-й стих 12-й главы 1-го послания к Коринфянам. Этот стих абсолютно ясно выражает свою мысль, и если не запутывать его значение, он может устранить всякую неразбериху и разногласия по поводу темы «Крещение Духом». Это имеет особенное значение тогда, когда люди утверждают, что они получают крещение Святым Духом через старательную молитву. В сущности, это тот случай, когда человек просто возбуждает в себе глубокие эмоциональные переживания, после чего у него создаётся впечатление, что он получил «крещение Святым Духом». Очень печально, что эти люди не потрудились обратиться к святым страницам Писания и не прочитали там о том, что с ними произошло. Все наши духовные переживания мы всегда должны сопоставлять с Божьим Словом, в случае, если мы будем делать наоборот, мы только запутаем свою жизнь.

Нужно признаться, что за свою жизнь я не раз менял своё мнение относительно этой темы. Однако пришло время, когда я нашёл некоторые места Писания (1-е Послание к Коринфянам было одним из них), которые пролили свет для меня. К моему удивлению нигде в Новом Завете я не нашёл места, где бы говорилось о человеке, который молился, чтобы получить «крещение», и не нашёл я человека, который получил «крещение» благодаря усердной молитве. Один из примеров этого содержится в книге Деяний 11:15—17. Часто человек в благоговении цепенеет, когда читает некоторые вещи, которые, к примеру, написаны в литературе так называемых «пятидесятников». Такое же оцепенение нашло и на меня, когда я прочёл книгу «Святой Дух в сегодняшнем мире», написанную доктором наук Крисвелом из города Даллас штата Техас. Я приложил немалые усилия, чтобы найти в Библии, как кто-либо получил крещение Духом посредством усердной молитвы, однако, ничего подобного мне найти не удалось. И в том, что я этого не нашёл, есть своё важное значение, о котором вы сможете прочитать далее.