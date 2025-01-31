Янгберг - Восстановление семейного алтаря
Отличительные особенности семейной жизни адвентистов седьмого дня отличается ли адвентист кая весть о семье от учений многих других христианских церквей о браке, внутрисемейном общении и домашнем очаге, или она выражает свой уникальный и своеобразный подход при рассмотрении семейных взаимоотношений в современных условиях? Тщательный анализ показывает, что консервативные христиане все же имеют общую суть семейных принципов, берущих свое начало в Библии, и благодаря этому их семьи отличаются от браков вне церкви и общепринятых, характерных для культуры двадцатого столетия в современном мире Представлений о роли семьи и ее месте в обществе. Адвентисты седьмоеrо дня не отвергают тоrо богатоrо наследия, на котором. наши братья из других христианских церквей основывают свое понимание роли семьи и брака, но также прислушиваются и к светским исследованиям в области социологии, этики и психологии семейно-брачных отношений. И все же во всем этом - отсутствует нечто чрезвычайно важное. Чтобы понять роль семьи и ее место в обществе, нужно рассматривать этот вопрос во вселенской перспективе. Именно такое 5 понимание лежит в основе этой книги, которая является нашим вкладом в расширение человеческих представлений о семье и семейных отношениях. Что именно подразумевается над понятием «вселенская перспектива в применении к семье и отношениям в ней?
Джон и Милли Янгберг - Восстановление семейного алтаря
Издательство «Источник жизни» 301 000, Тульская обл., пос. Заокским, У"· Восточная, 9. 1995 год.
Милли Янгберг - Восстановление семейного алтаря. Оглавление
- Защитные – стены
- Для вашей семьи
- Семейные богослужения от ·Едема до Едема
- Авраам - строитель алтаря
- Друrие семейньiе алтари
- Боrослужения в семье, rде один из супруrов неверующий
- Семейные богослужения на новой земле
- Основы семейного алтаря
- Определение поклонения
- Для вашей семьи
- Илия обращается к семьям
- Восстановление семейного алтаря
- Что произойдет, когда алтари будут восстановлены?
- А где же отцы?
- Роль отца
- Инициатор
- Влияние безотцовщины на формирование характера детей
- Радостное отцовство
- Стоять в проломе
- Ценность посреднической молитвы
- С Богом наедине
- Тайм-аут для мамы
- Из моего дневника
- От подавленного состояния к жизни, полной смысла
- Бессмысленная спешка и благословенный Божий план
- Семейные-служения - не церемонии, а образ жизни
- Они также будут с Ним наедине
- Как можно воодушевить детей молиться?
- Личные молитвы и свидетельства
- Смелость бьть Даниилом
- Как передавать духовное наследие
- Почему мы проводим семейные служения?
- Как определить нужд
- Выявление интересов
- Каждый имеет возможность
- Зажечь алтарь семейный
- Советы для домашних богослужений
- Использование Библии
- Предложения по устройству семенного алтаря
- Гибкая модель служения
- Поддерживайте огонь
- Это нелегко
- Моя мечта - комната для богослужений
- Привлечь и настроить сердца
- Отмечать семейные праздники
- Формирование семейных традиций
- Обномение семейного завета
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