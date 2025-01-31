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Янгберг - Восстановление семейного алтаря

Милли Янгберг Восстановление семейного алтаря
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family
Отличительные особенности семейной жизни адвентистов седьмого дня отличается ли адвентист кая весть о семье от учений многих других христианских церквей о браке, внутрисемейном общении и домашнем очаге, или она выражает свой уникальный и своеобразный подход при рассмотрении семейных взаимоотношений в современных условиях? Тщательный анализ показывает, что консервативные христиане все же имеют общую суть семейных принципов, берущих свое начало в Библии, и благодаря этому их семьи отличаются от браков вне церкви и общепринятых, характерных для культуры двадцатого столетия в современном мире Представлений о роли семьи и ее месте в обществе. Адвентисты седьмоеrо дня не отвергают тоrо богатоrо наследия, на котором. наши братья из других христианских церквей основывают свое понимание роли семьи и брака, но также прислушиваются и к светским исследованиям в области социологии, этики и психологии семейно-брачных отношений. И все же во всем этом - отсутствует нечто чрезвычайно важное. Чтобы понять роль семьи и ее место в обществе, нужно рассматривать этот вопрос во вселенской перспективе. Именно такое 5 понимание лежит в основе этой книги, которая является нашим вкладом в расширение человеческих представлений о семье и семейных отношениях. Что именно подразумевается над понятием «вселенская перспектива в применении к семье и отношениям в ней?

Джон и Милли Янгберг - Восстановление семейного алтаря

Издательство «Источник жизни» 301 000, Тульская обл., пос. Заокским, У"· Восточная, 9. 1995 год.

Милли Янгберг - Восстановление семейного алтаря. Оглавление

  • Защитные – стены
  • Для вашей семьи
  • Семейные богослужения от ·Едема до Едема
  • Авраам - строитель алтаря
  • Друrие семейньiе алтари
  • Боrослужения в семье, rде один из супруrов неверующий
  • Семейные богослужения на новой земле
  • Основы семейного алтаря
  • Определение поклонения
  • Для вашей семьи
  • Илия обращается к семьям
  • Восстановление семейного алтаря
  • Что произойдет, когда алтари будут восстановлены?
  • А где же отцы?
  • Роль отца
  • Инициатор
  • Влияние безотцовщины на формирование характера детей
  • Радостное отцовство
  • Стоять в проломе
  • Ценность посреднической молитвы
  • С Богом наедине
  • Тайм-аут для мамы
  • Из моего дневника
  • От подавленного состояния к жизни, полной смысла
  • Бессмысленная спешка и благословенный Божий план
  • Семейные-служения - не церемонии, а образ жизни
  • Они также будут с Ним наедине
  • Как можно воодушевить детей молиться?
  • Личные молитвы и свидетельства
  • Смелость бьть Даниилом
  • Как передавать духовное наследие
  • Почему мы проводим семейные служения?
  • Как определить нужд
  • Выявление интересов
  • Каждый имеет возможность
  • Зажечь алтарь семейный
  • Советы для домашних богослужений
  • Использование Библии
  • Предложения по устройству семенного алтаря
  • Гибкая модель служения
  • Поддерживайте огонь
  • Это нелегко
  • Моя мечта - комната для богослужений
  • Привлечь и настроить сердца
  • Отмечать семейные праздники
  • Формирование семейных традиций
  • Обномение семейного завета
Views 299
Rating 4.8 / 5
Added 31.01.2025
Author brat Vital
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4.8/5 (2)

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