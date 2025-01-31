Отличительные особенности семейной жизни адвентистов седьмого дня отличается ли адвентист кая весть о семье от учений многих других христианских церквей о браке, внутрисемейном общении и домашнем очаге, или она выражает свой уникальный и своеобразный подход при рассмотрении семейных взаимоотношений в современных условиях? Тщательный анализ показывает, что консервативные христиане все же имеют общую суть семейных принципов, берущих свое начало в Библии, и благодаря этому их семьи отличаются от браков вне церкви и общепринятых, характерных для культуры двадцатого столетия в современном мире Представлений о роли семьи и ее месте в обществе. Адвентисты седьмоеrо дня не отвергают тоrо богатоrо наследия, на котором. наши братья из других христианских церквей основывают свое понимание роли семьи и брака, но также прислушиваются и к светским исследованиям в области социологии, этики и психологии семейно-брачных отношений. И все же во всем этом - отсутствует нечто чрезвычайно важное. Чтобы понять роль семьи и ее место в обществе, нужно рассматривать этот вопрос во вселенской перспективе. Именно такое 5 понимание лежит в основе этой книги, которая является нашим вкладом в расширение человеческих представлений о семье и семейных отношениях. Что именно подразумевается над понятием «вселенская перспектива в применении к семье и отношениям в ней?

Джон и Милли Янгберг - Восстановление семейного алтаря

Издательство «Источник жизни» 301 000, Тульская обл., пос. Заокским, У"· Восточная, 9. 1995 год.

Милли Янгберг - Восстановление семейного алтаря. Оглавление