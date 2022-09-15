Миланской галерее Брера более двухсот лет. Основанная на базе Академии изящных искусств как школа шедевров начинающих художников и скульпторов, она за первые полвека работы стремительно превратилась в настоящую жемчужину европейских музейных коллекций. Сегодня здесь представлено одно из самых значительных собраний итальянской живописи XIII-XX веков. Главным предметом гордости галереи является богатое наследие ломбардской, венецианской и тосканской живописных школ и уникальная по полноте и разнообразию панорама художественного и культурного достояния Милана.

Величественное палаццо, в котором размещается галерея Брера, вытянулось вдоль одноименной улицы начиная от перекрестка с улицей виа-дельи-Фьори-Кьяри. Для миланцев это место исторической и культурной памяти. В XII-XV веках здесь располагался монастырь дельи Умильяти. После роспуска ордена гумилиатов (1571) папа Пий V передал здания недавно образованному ордену иезуитов, который основал здесь монастырь Санта-Мария-ди-Брера с университетом и библиотекой. Создание крупного образовательно-просветительского центра потребовало расширения монастырского комплекса, что и стало импульсом проектирования палаццо Брера (1615). Строительство, начатое в 1627 году под руководством архитектора Франческо Марии Ричини (1584-1658), было прервано вспышкой чумы (1630) и возобновлено в 1651 году. После смерти Ричини его продолжили сын архитектора Джан Доменико и Джироламо Квадрио (1625-1679), а завершил Пьетро Джорджо Россоне (1652-1710). После подавления иезуитов папой Климентом XIV дворец перешел к тогдашним правителям Северной Италии - австрийской династии Габсбургов (1773). Просвещенная австрийская императрица Мария-Терезия решила сохранить за зданием образовательное назначение и учредила Академию изящных искусств Брера с художественной галереей (1776). Реконструкцию монастыря под образовательно-музейный комплекс осуществил архитектор Джузеппе Пьермарини (1734-1808), украсивший ансамбль монументальным входным порталом и оформивший внутренний двор палаццо (1780).

Оригинальное ядро коллекций галереи Брера сформировалось в первые десятилетия работы Академии изящных искусств. Первыми кураторами галереи, изначально предназначенной для обучения молодых художников, стали декан Академии поэт-просветитель Джузеппе Парини (1729-1799) и профессор архитектуры Джузеппе Пьермарини. Для успешного преподавания архитектуры, скульптуры и живописи Академия приобрела коллекцию антикварных памятников, гравюр и слепков с античной скульптуры. Вскоре в галерее появились и собственные произведения искусства, созданные воспитанниками Академии. Однако самые значимые пополнения коллекции, пришедшиеся на годы деканства преемников Парини Карло Бьянкони (1778-1802) и Джузеппе Босси (1802-1807), были связаны с наполеоновской политикой реорганизации музейного пространства Европы.

Елена Милюгина - Галерея Брера, Милан

(Музеи мира)

«Воскресный день», «Белый город», 2018. - 116 с.

ISBN 978-5-7793-5245-1

Елена Милюгина - Галерея Брера, Милан - Содержание

Галерея Брера, Милан

Живопись XIV-XV веков

Живопись XVI века

Живопись XVII-XIX веков

Указатель произведений