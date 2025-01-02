Минделл - Сила безмолвия

Как наши мысли воздействуют на наши тела? Как мы используем осознание для преобразования опыта телесных симптомов?

В этой книге, названной «Сила безмолвия», я исследую связи между традиционной биомедициной и альтернативными медицинскими методами, и предлагаю эмпирические и квантово-механические основания телесного разума. Моя терапевтическая работа с отдельными людьми и группами побудила меня изучать специальные области психологии, физики и медицины, чтобы соединять эти науки. Эта книга базируется на открытии сходных фундаментальных закономерностей, лежащих в основе наших тончайших переживаний и субатомных частиц. Открытие этих принципов позволило мне начать по-новому думать о людях и работать с телесными симптомами.

Исследование нанособытий и наномедицины («нано» означает атомные и молекулярные процессы, имеющие размерность порядка одной миллиардной доли сантиметра) вскоре приведет к многим прорывам в сегодняшней медицине. Медицина и связанныес ней дисциплины психологии и физики станут еще ближе друг к другу, чем сейчас. В то же время, известно мало объединяющих парадигм, которые бы связывали исследования в анатомии, психологии, психобиологии, биофизике, медицинской инженерии, медицинском образовании, общей практической медицине и медицинской диагностике с различными видами психотерапии (в том числе, с использованием движения и музыки).

Первая цель этой книги – сосредоточение на телесных симптомах. Она задумана, в первую очередь, как практическая. В то же самое время, ее вторая цель состоит в том, чтобы предложить объединяющие идеи, направленные на сближение перечисленных выше областей. Практика, предлагаемая в этой книге, основана на научных открытиях и идеях из древних традиций. Я подробно рассказываю об этих открытиях и традициях в разделах, содержащих «более подробную информацию о» всем том, что я резюмировал в тексте. Научно ориентированный читатель сможет найти дополнительное разъяснение идей и теорий в приложениях.

Написание этой книги пробудило во мне множество чувств. Вечером, перед тем, как начать писать окончательный вариант, я проснулся во сне. В этом сне я понимал, что нахожусь высоко в горах, в холодном ночном воздухе. Какая-то величественная сила заставила меня бродить в горах, пока я не остановился в одиночестве на дороге, лицом к скальной стене, склону высокой угловатой вершины. В сгустившихся сумерках я мог ощущать присутствие какой-то внушающей благоговение силы, исходящей от склона горы. Я мог чувствовать, но не мог описать эту силу.

Просыпаясь, я сразу же понял, как должна называться эта книга о телесных симптомах: «Сила безмолвия». В полусне я писал следующие абзацы, которые казались посланием от той силы горного склона, адресованным всем нам, людям. Сегодня мой обыденный ум восстает против этих абзацев из-за их очевидной оскорбительности.

Минделл, А.- Сила безмолвия - Как работать с телесными симптомами

Пер. с англ.: А. Киселёв; 2-е издание. — М. : Ганга, 2021. — 512 с. (ил.). — (Трансперсональная психология).

ISBN 978-5-907059-14-6

Минделл, А.- Сила безмолвия – Содержание

Своеобразие языка Арнольда Минделла. Предисловие переводчика

От автора

Предисловие

Заявление

Часть I. Сила безмолвия в симптомах

Глава 1. Сила бесконечности

Глава 2. Радужная медицина

Глава 3. Нанозаигрывания и мудрость тела

Глава 4. Гиперпространства симптомов

Глава 5. Шаманизм и сущность симптомов

Глава 6. Что такое жизнь?

Глава 7. Природа пилот-волны: призрак атомов

Глава 8. Параллельные миры песни

Глава 9. Купание в когерентности как квантовая медицина

Часть II. Нелокальная медицина. Мир в симптомах

Глава 10. Как сообщество влияет на тело

Глава 11. Трудности во взаимоотношениях как гиперпространственная медицина

Глава 12. Симптомы как лекарство из будущего

Глава 13. Свобода от генетики

Глава 14. Генетическое «обратное действие». Как сновидения влияют на гены

Часть III. Старение: химия, буддизм и энтропия

Глава 15. Старение и буддизм

Глава 16. Почему свободные радикалы убивают

Глава 17. Теломеры означают «конец»

Глава 18. Квантовые демоны осознания

Глава 19. Смерть, конец?

Часть IV. Жизнь с квантовым демоном. Тело, свободное от времени

Глава 20. Нелокальная медицина на практике

Глава 21. Безвредный образ жизни

Приложения

Введение

Приложение I. Волны: Переход квантового состояния

Приложение II. Миры: Множественные миры Эверетта

Приложение III. Умы: Квантовый ум

Библиография