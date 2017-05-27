Мир Торы - интеллектуальный еврейский журнал

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Гавриэль ФЕЛЬДМАН - ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ

Рав Шах [1] говорил ученикам: «Вы не получите награду за свою веру - вы и так верите в любую ерунду - в «сипурей цадиким» [2] и тому подобное! Вот я - ни во что не верю! Я получу награду за веру!»

Мир циничен и жесток, в нем почти нет места чуду. Практически все мы в пору советского детства в той или иной степени верили в «нашего» дедушку Мороза, а тот, кто помладше, даже успел на «забугорного» Санту. Потом мы выросли и зачерствели, но тоска по чудесной сказке осталась. Поэтому многие с удовольствием сбегают от реальности - кто в лес, махать деревянным мечом, а кто в путешествие по игровым серверам. А кто-то, вставая на путь, с которого несколько поколений назад сошли предки, начинает открывать для себя еврейскую традицию, и тут же обнаруживает искомую сказочность. Особую прелесть этой сказочности придает то, что она как бы санкционирована «нашей святой религией», т.е. верить в эту сказку можно и даже нужно, и не только самым маленьким детям. Тем более что наивная вера в сказку получила огромное распространение в традиционных и даже в ортодоксально соблюдающих еврейских кругах.

О чем конкретно речь? О псевдоеврейских «религиозных» услугах. О том, что спрос на эти услуги рождает обильное их предложение, которое, как правило, неплохо монетизировано: всевозможные новоизобретенные «сгулот» (приметы, амулеты и талисманы), распространение которых базируется на искренней вере в проходимцев от иудаизма и т.д. Благодаря этим проходимцам растет пропасть, отрезающая многих людей от истинного Знания. Дабы отделить мух от котлет, приведем несколько примеров.

1. Начнем с безобидного. Бытует поверье, что в составе Армии Обороны Израиля действует сверхсекретное подразделение старцев-каббалистов: в случае крайней необходимости они вступят в бой - надев на голову «циц»)3 воспарят над землей и уничтожат врагов с помощью молитвы и каббалистических формул.

2. Людям нравится слово «Каббала», вне зависимости от контекста и значения. Говорят, если советоваться с известным каббалистом относительно ведения бизнеса, то успех бизнесу практически гарантирован. Не страшно, что известный каббалист не изучал ни микро-, ни макроэкономику, не разбирается ни в маркетинговых инструментах, ни в финансовых рынках и их показателях - на то он и каббалист, тем более известный. А для того, чтобы почти что гарантировать успех уже в самой ближнесрочной перспективе, можно привлечь известного каббалиста в качестве «партнера по бизнесу», отписав ему 10 процентов всех будущих прибылей.

3. Как-то раз мы с женой поехали в Тверию. В числе прочих там похоронен раби Меир - «Бааль а-нес» («чудотворец») и один из главных фигурантов Мишны. На ближних подступах к его гробнице нашему взору представилось невиданное изобилие всевозможных амулетов, оберегов и красных ниточек на любой вкус. Торговал всеми этими сокровищами красивый человек с длинной седой бородой. Подле него что-то жарилось на противне, источая тонкий аромат. Мне почему-то сразу показалось, что данное благовоние - это канифоль. Мы уж было собирались продолжить движение, но тут-то и началось самое интересное. Какая-то молодая женщина подошла к воскуривателю канифоли слишком близко и разглядывала его товар слишком долго и пристально. В общем, сама виновата. Он, конечно, приободрился, а затем голосом мягким, но не терпящим возражений, попросил свою жертву показать ему ладонь. Загипнотизированная женщина послушно показала руку. Лик торговца неожиданно стал тревожен: «Ой, какой ужас! Ты умрешьп ричем очень скоро!» Женщина предсказуемо испугалась. И тогда торговец смягчился: «Тебя еще можно спасти. Купи вот эту святую вещь. Каждый день, проснувшись, бери ее в руку, поворачивайся на месте 7 раз против часовой стрелки и произноси вот эти слова». Женщине хотелось жить, поэтому она вытащила кошелек и без особых колебаний купила спасительное средство.



В 1941 году Брискер Ров (рав Ицхак Зеев Соловейчик) прибыл в Йерушалаим. Когда он шел по городу, его сопровождала небольшая процессия, состоявшая из людей, знакомых с ним по Бриску (Бресту) или прослышавших о величии рава в Торе. В какой-то момент они увидели идущего навстречу человека в раввинском фраке, с красивой седой бородой. Среди сопровождающих рава Соловейчика начали перешептываться: «Кто это? Наверное, какой-то важный рав», - говорили они. «Наверное, не важный», - ответил услышавший их Брискер Ров. Он имел в виду, что «важных людей» очень мало, однако мы слишком привыкли встречать людей по одежке, по внешним проявлениям, и делать поспешные выводы.

Именно поэтому все чаще и чаще медиа (в том числе религиозные), четко реагируя на спрос, представляют платформу и легитимацию не только «известным каббалистам», но и всевозможным предсказателям и новоявленным врачевателям человеческих душ, которых они, не стесняясь, именуют раввинами и даже пророками