Фразой, вынесенной в заглавие статьи, современный американский историк У. Стивенс обозначил главное достижение Джанфранческо Пико делла Мирандола как автора небольшого ренессансного диалога о колдовстве. В другой работе исследователь отмечает, что «Стрига» стала наиболее систематизированным опровержением доводов скептиков против реальности злонамеренного колдовства (maleficid) за то неполное столетие, что разделяет трактат Генриха Инститориса «Молот ведьм» (1486 г.) и сочинение «О демономании колдунов» (1580 г.) Жана Бодена.

Всего, по оценкам П. Берка, за период с 1460 по 1525 г. по меньшей мере десять итальянцев написали книги, изобличающие ведьм, и в их числе — Джанфранческо Пико. Особый интерес представляют обстоятельства, связывающие «Стригу» с реальным процессом о колдовстве в Мирандоле, проходившем в 1524–1526 гг. На этом процессе Джанфранческо Пико представлял светскую власть как граф и владетель, поддерживал обвинение и написал сочинение в оправдание своих действий.

Сочинение демонстрирует ориентацию на гуманистический идеал общения, восходящий к диалогам Платона. Вымышленная ситуация позволяет спорщикам уточнять термины и ввести в обсуждение проблему колдовства с опорой на наследие классической древности. «Стрига» представляет собой редкий пример использования жанра философского диалога в полемике с языческой культурой и демонологией.

История изданий «Стриги» рисует картину скромного успеха. Латинский оригинал вышел в 1523 году, а в 1524 — итальянский перевод Леандро Альберти. В 1555 г. появился ещё один перевод (Турино Турини), и сочинение вошло в сборник «De la stregoneria». В XIX веке «Стригу» переиздали в антикварной серии трактатов по демонологии.

Фигура Джанфранческо Пико интересна попыткой соединить гуманизм с религиозной строгостью. Его диалог оказался недооценённым в пределах демонологического жанра: его редуцировали до источника «примеров», игнорируя его смысловую и литературную сложность.

Джанфранческо Пико делла Мирандола — Стрига, или О глумлении демонов

Перевод с латинского, предисловие и комментарии: Р. Л. Шмараков

Москва: Издательство «Наука», 2025. — 224 с.

ISBN 978-5-02-040552-3

Джанфранческо Пико делла Мирандола — Стрига, или О глумлении демонов — Содержание