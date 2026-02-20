Фундаментальный труд «Шаманизм и архаические техники экстаза» является одной из самых значимых работ Мирчи Элиаде, выдающегося историка религий и философа. В этом исследовании автор систематизирует знания о шаманизме как об универсальном явлении, охватывающем Сибирь, Центральную Азию, Америку, Океанию и архаическую Европу. Элиаде определяет шаманизм не просто как магию или религию, а как «технику экстаза» — способность человеческого духа выходить за пределы повседневности и вступать в прямой контакт с сакральным миром.

В книге подробно анализируются ключевые элементы шаманского опыта: «избирание» будущего шамана через болезнь или вещие сны, обряды инициации, мистическая смерть и последующее воскрешение. Элиаде вводит понятие «архаической онтологии», объясняя, как шаман через транс восстанавливает связь с небом, утраченную человечеством в доисторические времена. Особое внимание уделяется символике — «Мировому Древу», шаманскому бубну (как «коню», на котором совершается полет) и мифам о полете души.

[Схематическое изображение структуры мира в представлении шаманизма: Небо, Земля и Подземный мир, соединенные Мировой Осью (Axis Mundi)]

Элиаде убедительно доказывает, что шаманизм не является патологией (психическим расстройством), а представляет собой сложнейшую систему духовной дисциплины. Автор показывает, что шаман выступает в роли защитника психической целостности общины, целителя и проводника душ. Эта работа стала классической, так как она первой представила шаманизм как целостное и глубоко осмысленное духовное явление, общее для самых разных культур мира.

Мирча Элиаде - Избранные сочинения-5 - Шаманизм и архаические техники экстаза

Пер. с фр. А.А. Васильевой, Н.Л. Сухачева

Вступит, статья и коммент. Н.Л. Сухачева

М.: Ладомир, 552 с.

ISBN 978-5-86218-523-2

Мирча Элиаде - Избранные сочинения-5 - Шаманизм и архаические техники экстаза - Содержание

Н. А. Сухачев. Экстаз как экзистенциальный принцип в метафизике Элиаде

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава I. ОБЩИЕ ОЦЕНКИ. ПРАКТИКА ПРИЗВАНИЯ. ШАМАНИЗМ И ПСИХОПАТОЛОГИЯ

Глава II. БОЛЕЗНИ И ВИДЕНИЯ ПРИ ИНИЦИАЦИИ

Глава III. ОБРЕТЕНИЕ ШАМАНСКОГО ДАРА

Глава IV. ИНИЦИАЦИЯ ШАМАНА

Глава V. СИМВОЛИКА ОДЕЖДЫ И БУБНА ШАМАНА

Глава VI. ШАМАНИЗМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ

Глава VII. ШАМАНИЗМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ

Глава VIII. ШАМАНИЗМ И КОСМОЛОГИЯ

Глава IX. СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ И ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ ШАМАНИЗМ

Глава X. ШАМАНИЗМ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И ОКЕАНИИ

Глава XI. ИДЕОЛОГИЯ И ТЕХНИКИ ШАМАНИЗМА У ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ

Глава ХII. СИМВОЛИКА И ТЕХНИКА ШАМАНИЗМА В ТИБЕТЕ И КИТАЕ

Глава ХIII. ПАРАЛЛЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИЕ МИФЫ, СИМВОЛЫ И ОБРЯДЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ [Сост. Н. А. Сухачев)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

УКАЗАТЕЛЬ ЭТНОНИМОВ (Сост. А. Х. Гирфанова и Н. А. Сухачев)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН (Сост. А. Х. Гирфанова)

УКАЗАТЕЛЬ МИФОПОЭТИЧЕСКИХ И БИБЛЕЙСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ И РЕАЛИЙ [Сост. А. Х. Гирфанова)

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ (Сост. А. Х. Гирфанова)