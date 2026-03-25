Ця книга — голос тисяч жінок, які опинилися наодинці зі своїм болем після прийнятого рішення про аборт. Вона розбиває стіну мовчання навколо постабортної травми, пропонуючи читачеві не лише глибокий аналіз психологічного стану, а й шлях до прощення та відновлення.

Видання поєднує в собі вражаючі особисті свідчення жінок із фаховими коментарями лікарів та психологів. Це книга про право на горе, про пошук сенсу після втрати та про безмежне Боже милосердя, яке здатне зцілити навіть найглибші рани душі. Вона стане джерелом розради для тих, хто страждає, і важливим посібником для тих, хто хоче навчитися допомагати іншим без осуду.

Міріам ... чому ти плачеш? - Страждання жінок після аборту - Постабортний синдром (абортна травма) - Розповідь жінок про пережите - Лікарі про психічні наслідки аборту

Львів: Видавництво Отців Василіян «Місіонер», 1999. – 147 с.

Міріам ... чому ти плачеш? – Зміст

Вступне слово

Передмова - Що таке постабортний синдром? - Жінки після аборту - Розповіді про пережите - Чоловіки та конфлікти з ними через вагітність жінок (Гільдеьард Бекерманн) - Ми заплачемо завтра (Карій Струк)

Відповідальний за 75 000 абортів (Бернард Натансон)

За збереження ненародженої дитини

Спомини про пережите і вірші жінок після аборту - Дитина — справжній подарунок від Бога для сім’ї, народу та світу (Мати Тереза)

Причини і наслідки післяабортної травми

Новий шлях до розуміння післяабортного синдрому (ПАС) (Філіпп Ней, Марія Петерс) - Лікарі та медсестри, причетні до аборту, теж відчувають вину (Георг Гьотц) - Тіні на душі (Сьюзен Стенфорд) - Психічні наслідки аборту (Банда Полтавська) - Наслідки аборту для сім’ї та суспільства (Марія А. Петерс) - Про психосоматичну цілісність людської природи на прикладі післяабортного неврозу (Бальтасар Штаехелін) - Неможливість здобути професію акушера для тих, що відмовляються брати участь в аборті (Арнольд Гюрліманн-Аандольт) - Аборт — самовільна, зневажлива дія проти волі Бога (Кріста Мевес) - Психічні наслідки аборту (Марія Сімон) - Життя дитини — незалежне. Ми не можемо ним вільно розпоряджатися (Рудольф Еманн) - Аборт — насильство над жінкою (Кріста Тайнель)

"Плач Ракелі"