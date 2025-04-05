Мирный Алексей - Родовое проклятье - Правда или вымысел?

Обычный человек, плохо разбирающийся в магических терминах, склонен приписывать родовому проклятью все подряд, начиная от хронической астмы и заканчивая внезапной смертью любимого человека. Чаще всего люди несведущие беспечно упускают из поля зрения действительно серьезные знаки «свыше», которые могут негативно повлиять на их судьбу. Давайте рассмотрим проклятье рода под разными ракурсами. Это поможет лучше понять природу этого страшного термина.

Если верить магам и экстрасенсам, под родовым проклятьем принято понимать негативное воздействие на конкретного человека. Причем оно поражает не только «жертву», но и членов семьи. Как правило, семь поколений подряд. Проявления этого магического воздействия в каждом из родовых поколений примерно одинаковы, вариативны только сами обстоятельства. Примечательно, что проклятье рода не постигает человека только по чьей-то черной зависти, а также вследствие личной обиды или банального недовольства. Чтобы негативная программа действительно закрепилась в поколениях рода, требуется более весомый аргумент. И чаще всего им становится убийство, самоубийство, измена любимого человека или массовое предательство. Еще одно обязательное условие – участие всего рода в преступлении или его одобрении. Например, убийца был укрыт от справедливого наказания или девушка, забеременевшая против своей воли, была отвергнута всей семьей. Бытует мнение, что родовое проклятие возникает исключительно от силы ненависти обиженного человека. Но его также способен наложить черный маг при помощи специальных обрядов. Родовое проклятие принято считать самым тяжелым негативом, поскольку от него страдают не только виновные люди, но и их будущие потомки, которые порой даже не догадываются о том, какое ярмо «висит» на их шее. Но самое главное – по словам магов, снять родовое проклятие очень сложно, а иногда и вовсе невозможно.