Мирошниченко - Самые известные пророки, предсказатели, маги

Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

Эта книга — путешествие по биографиям самых загадочных фигур в истории человечества. Светлана Мирошниченко анализирует не только сами предсказания, но и личности тех, кто их провозглашал. Перед вами предстанут Сен-Жермен и Калиостро, Ванга и Вольф Мессинг, Алистер Кроули и Елена Блаватская.

Книга исследует цену пророческого дара и ту ответственность, которую несли маги и предсказатели перед своими современниками. Это исследование того, как вера в сверхъестественное переплеталась с реальными историческими событиями, создавая легенды, которые живут до сих пор.

Мирошниченко Светлана - Самые известные пророки, предсказатели, маги

Ростов н/Д: Феникс; Донецк: Кредо, 2007. — 303 с.

ISBN 978-5-222-10524-5

Мирошниченко Светлана - Самые известные пророки, предсказатели, маги - Содержание

ОТ АВТОРА

ИСТОКИ МУДРОСТИ

  • Аполлоний Тианский

  • Асклетарион

  • Иоанн Богослов

    • Расшифровка пророчеств Апокалипсиса

  • Будда

    • Пророчества буддизма

  • Пророк Даниил

  • Заратустра

  • Пророк и креститель Иоанн Предтеча

  • Иисус Христос

    • Тайны Иисуса Христа

  • Пророк Моисей

    • Пророчества Моисея

  • Пророк Мухаммад

  • Пророк Иеремия

  • Пророк Илия

  • Пророк Исаия

  • Симон-маг

  • Соломон

СРЕДНИЕ ВЕКА

  • Агриппа

  • Альберт Великий

    • Предсказания Альберта Великого

  • Жанна д’Арк

    • Обоснованные гипотезы

  • Иринарх

    • Предсказания Иринарха

  • Мать Шинтон

  • Мерлин

  • Раньо Неро

    • Предсказания Раньо Неро

  • Нил Мироточивый

    • Пророчества Нила Мироточивого

    • Люди перед концом мира

    • О воцарении Антихриста

  • Мишель Нострадамус

    • «Центурии»

    • Датировка предсказаний

    • Шифры в описаниях

    • Глобальные пророчества

    • Церковь и религия

    • Землетрясения

    • Болезни

    • Человек

  • Парацельс

    • Предсказания Парацельса

  • Сергий Радонежский

НОВОЕ ВРЕМЯ

  • Монах Авель (Василий Васильев)

  • Алан Беннетт

  • Алиса Бейли

  • Елена Блаватская

  • Яков Брюс

  • Исобель Гоуди

  • Граф Калиостро

  • Алистер Кроули

  • Лаврентий Черниговский

  • Мария Ленорман

  • Мари Лаво

  • Жерар Анкосс (Папюс)

  • Григорий Распутин

  • Эмануэль Сведенборг

  • Сен-Жермен

  • Серафим Саровский

  • Остин Осман Спэр

  • Чарлз Уолтон

  • Филипп Луганский

  • Фрэнсис Барретт

  • Хейро

  • Эдгар Кейси

  • Элифас Леви

НАШЕ ВРЕМЯ

  • Рэймонд Бакленд

  • Марион Вайнштейн

  • Ванга

  • Сергей Вронский

  • Джералд Б. (Руссо) Гарднер

  • Анодея Джудит

  • Джейн Диксон

  • Карл Вешке

  • Анатолий Кашпировский

  • Артур Кларк

  • Дороти Клаттербак

  • Патрисия К. Кроутер

  • Антон ЛаВей

  • Леди Шеба

  • Лобсанг Рампа

  • Юрий Лонго

  • Вольф Мессинг

  • Оттер Целл

  • Селена Фокс

  • Сибила Лик

  • Ури Геллер

  • Алан Чумак

Added 25.03.2026
