Мишаненкова Екатерина - Прожорливое Средневековье

Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Health
Series История и наука Рунета (25 books)

«Прожорливое Средневековье» — это увлекательное путешествие по замковым залам и деревенским хижинам через запахи и вкусы. Екатерина Мишаненкова пишет легко и с юмором, превращая перечень продуктов в захватывающий рассказ о ментальности людей той эпохи.

Книга снабжена реальными рецептами того времени, адаптированными (насколько это возможно) под современные реалии. Это работа о том, как еда формировала политику, экономику и даже религию. Читатель узнает, почему сахар считался лекарством, зачем в паштеты запекали живых птиц и как обед мог стать инструментом дипломатического давления.

Мишаненкова Екатерина - Прожорливое Средневековье - Ужины для королей и закуски для прислуги

Москва : Издательство АСТ, 2023. 320 с. ; илл.

Серия "История и наука Рунета"

ISBN 978-5-17-155235-0

Мишаненкова Екатерина - Прожорливое Средневековье - Ужины для королей и закуски для прислуги - Содержание

Вступление

  • Глава 1 МИФЫ О СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУХНЕ

  • Глава 2 ХРАНЕНИЕ И ЛОГИСТИКА

  • Глава 3 ЕДА ДЛЯ ТРЕХ СОСЛОВИЙ

  • Глава 4 ИСТОЧНИКИ ПО АНГЛИЙСКОЙ КУХНЕ

  • Глава 5 ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ КУХНИ

  • Глава 6 НАПИТКИ

  • Глава 7 ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ

  • Глава 8 КУХНЯ ГЕРМАНИИ

  • Глава 9 ИСПАНСКАЯ КУХНЯ

  • Глава 10 ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ

  • Глава 11 КУХНЯ ВИЗАНТИИ

  • Глава 12 ЦВЕТ ЕДЫ

  • Глава 13 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Послесловие

Приложение

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ РЕКОНСТРУКТОРОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛИНАРИИ

  • Лина Кирин (КИР «Аббатство Св. Марты»)

  • Марина Черемисова («Таверна Ренар»)

  • Ольга Богданова (ВИК «Марка Белфри», Москва)

  • Ангелина Быкова (Hell’s Kitchen Daughters /Адской кухни Дочери

Литература

Added 10.02.2026
Author brat christifid
