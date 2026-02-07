Мишаненкова Екатерина - Средневековье в юбке

Формально должно было быть так: король требует армию, феодалы сообщают об этом помещикам, те собирают людей, сколько кому положено, из них феодалы формируют отряды и приводят к королю, — вот и получается армия. Фактически именно в таком виде эта система работала только в Англии, где после норманнского завоевания верховным владельцем всей земли был король. В континентальных же странах многие крупные феодалы были независимы от королей, но в общих чертах распределение земель за службу или ренту работало везде.
Трудно назвать однородным сословие, где на одном конце король, а на другом — тысячи бедных дворянских сыновей, у которых ничего нет, кроме, образно говоря, коня и меча. Но на этом сложности не заканчиваются. Как в эту систему вписать, например, уже упоминавшихся епископов или монастыри, владеющие землей и, соответственно, обязанные нести те же вассальные повинности, что и светские лица? В XI-XII веках в Германии эта двойственность вылилась в так называемую борьбу за инвеституру — крупный конфликт между папой и императорами Священной Римской империи. Суть конфликта заключалась в вопросе о том, кто из них имеет право назначать епископов, если те одновременно становятся и имперскими феодалами, и кому те должны в первую очередь подчиняться — императору или папе?
Екатерина Мишаненкова - Средневековье в юбке
Москва: Издатель- ство АСТ, 2021., – 368 с.
ISBN 978-5-17-136506-6
Екатерина Мишаненкова - Средневековье в юбке - Содержание
Вступление .
Знай свое место
Одинокая женщина
Женский вопрос
Многогранное девичество
Сто оттенков брака
Брак как сделка
Почти свобода
Материнство
Работающие женщины
Торговля телом
Чему учили женщин
Прекрасная Дама
Заключение
Избранная библиография
