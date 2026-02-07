Мишаненкова Екатерина - Средневековье в юбке

Формально должно было быть так: король требует армию, феодалы сообщают об этом помещикам, те собирают людей, сколько кому положено, из них феодалы формируют отряды и приводят к королю, — вот и получается армия. Фактически именно в таком виде эта система работала только в Англии, где после норманнского завоевания верховным владельцем всей земли был король. В континентальных же странах многие крупные феодалы были независимы от королей, но в общих чертах распределение земель за службу или ренту работало везде.

Трудно назвать однородным сословие, где на одном конце король, а на другом — тысячи бедных дворянских сыновей, у которых ничего нет, кроме, образно говоря, коня и меча. Но на этом сложности не заканчиваются. Как в эту систему вписать, например, уже упоминавшихся епископов или монастыри, владеющие землей и, соответственно, обязанные нести те же вассальные повинности, что и светские лица? В XI-XII веках в Германии эта двойственность вылилась в так называемую борьбу за инвеституру — крупный конфликт между папой и императорами Священной Римской империи. Суть конфликта заключалась в вопросе о том, кто из них имеет право назначать епископов, если те одновременно становятся и имперскими феодалами, и кому те должны в первую очередь подчиняться — императору или папе?

Екатерина Мишаненкова - Средневековье в юбке

Москва: Издательство АСТ, 2021., – 368 с.

Екатерина Мишаненкова - Средневековье в юбке - Содержание

Вступление .

Знай свое место

Одинокая женщина

Женский вопрос

Многогранное девичество

Сто оттенков брака

Брак как сделка

Почти свобода

Материнство

Работающие женщины

Торговля телом

Чему учили женщин

Прекрасная Дама

Заключение

