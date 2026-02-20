Главный редактор Борух Горин

Руководитель проекта Ишайя Гиссер

Перевод, составление комментариев Меир Левинов

Научный редактор Шломо Гендельман

Мишна - 4 - раздел Незикин - Ущербы - Содержание

ТРАКТАТ БАВА КАМА

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ТРАКТАТ БАВА БАТРА ТРАКТАТ САНГЕДРИН ТРАКТАТ МАКОТ ТРАКТАТ ШВУОТ ТРАКТАТ ЭДУЙОТ ТРАКТАТ АВОДА ЗАРА ТРАКТАТ ПИРКЕЙ АВОТ ТРАКТАТ ГОРАЙОТ Мишна - 4 - раздел Незикин - Ущербы - ТРАКТАТ БАВА КАМА - מסכת בבא קמא

ПРЕДИСЛОВИЕ 1

Изначально раздел Незикин (“Ущербы”) открывался трактатом, так же называвшимся Незикин и состоявшим из тридцати глав. Впоследствии трактат разделили на три части, по десять глав каждая. Части эти—три раздела трактата Незикин — были озаглавлены Бава кома (“Первый раздел”), Бава мециа (“Средний раздел”) и Бава батра (“Последний раздел”).

Раздел Бава кома посвящен следующим темам.

В первой главе приводится классификация разновидностей ущербов и общие правила, применяемые ко всем видам ущербов.

Вторая глава, за исключением последней мишны, посвящена законам об ущербах, наносимых скотом.

В мишнайот от 2:6 до 3:7 обсуждаются законы об ущербах, наносимых человеком.

В мишнайот от 3:8 до 6:3 обсуждаются законы об ущербах, наносимых скотом. (Исключение составляют мишнайот 5:5-7, в которых обсуждаются законы о неподвижных источниках ущербов, называемых “яма”.)

Мишнайот 6:4-6 посвящены законам о поджогах.

Остальные четыре главы посвящены ущербам от краж, побоев и ограблений.

А ЕСЛИ УЩЕРБ НАНЕСЕН, ТЫ ОБЯЗАН ЗАПЛАТИТЬ ЗА НЕГО “лучшим из поля своего”11.

Талмуд, описывая основные виды ущербов, пользуется не одним, а двумя рядами терминов. Первый приведен в нашей мишне (“бык”, “яма”, “потрава”, “пламя”). Второй предполагает, что “бык” наносит ущербы трех разновидностей: “рог” — агрессивное поведение животного, например, бык забодал соседскую корову; “нога”—непреднамеренный ущерб, нанесенный животным, например, корова шла и разбила кувшин; “зуб” — намеренный ущерб, нанесенный животным, например, козел съел капусту в чужом огороде. Термин “пламя” часто заменяется термином “огонь”. Так как в этом ряду не хватает ущерба, нанесенного неподвижным объектом, то к нему следует добавить “яму”. Всего в этом ряду терминов перечислены пять главных разновидностей ущерба (“рог”, “нога”, “зуб”, “пламя” и “яма”).

Всегда, если я обязан охранять12,

Я МОГУ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ УЩЕРБА13.

Если Я ПРИЧИНИЛ УЩЕРБ ОТЧАСТИ, ТО ОБЯЗАН ОПЛАТИТЬ,

О потраве сказано: “...Лучшим из поля своего, лучшим из виноградника своего пусть заплатит” (Шмот, 22:5). Этот же закон применяется к остальным видам ущерба. Подразумевается, что если виновный платит за ущерб землей, то он должен отдать пострадавшему лучшие свои участки. Это правило не зависит от общей стоимости выплачиваемого, которая соответствует величине ущерба. Вместе с тем очевидно, что даже при одинаковой стоимости участков истец предпочтет получить ту же сумму лучшими участками земли, а ответчик предпочтет расстаться с худшими. Заметим вдобавок, что компенсацию лучшими участками земли следует признать еще и своего рода дополнительным штрафом. Например, обычная задолженность оплачивается из “средних” участков должника, а брачный контракт вдовы или разведенной — из худших участков мужа.

Во всех случаях, когда по закону Торы хозяин обязан охранять свою вещь, чтобы не причинить ущерб другим. Например, о быке сказано: “...A хозяин его не стережет” (Шмот, 21:36), или о яме сказано: “(Если хозяин) не покроет ее” (Шмот, 21:33).

Если я не предохранил другого от ущерба, нанесенного моим имуществом, то обязан возместить нанесенный ущерб.