Мишна - 5 - Кодашим - Святыни

Предисловие

Трактат Звахим посвящен жертвоприношениям. Словом зевах, от корня завах (резать), обозначаются все виды приношений животных.

В главе 1 описываются четыре деяния при приношении жертвы: резку животного, принятие крови в сосуд, подношение крови к жертвеннику и кропление жертвенникакровью.

Главы со второй по четвертую посвящены помыслам священников при совершениижертвы.

В главе пятой описываются места жертвоприношений и способы кропления жертвенника при жертвоприношениях различного типа.

Главы шестая и седьмая посвящены жертвоприношениям птиц.

В главах восьмой и девятой обсуждаются ошибки при приношении жертв. При некоторых ошибках жертва остается действительной, а при других — нет.

В главе десятой говорится о порядке принесения жертв.

Глава одиннадцатая посвящена закону о священнике, который испачкал одеяния кровью очистительной жертвы (Ваикра, 6:18–23).

В главе двенадцатой рассказывается о том, как делят мясо жертвенных животных между священниками и как сжигают туши жертв.

В главе тринадцатой обсуждаются запреты резать жертвенных животных и приноситьжертвы вне Храма.

Глава четырнадцатая говорит о том, какие жертвы было разрешено приносить на малых жертвенниках, а какие — только на большом.

Глава 1 - א הנשמ - Мишна 1