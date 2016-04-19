Мишна - 5 - Кодашим - Святыни
Библиотека еврейских текстов - Первоисточники - Мишна
серия основана издательством Лехаим в 5767/2007 году
Мишна — это основа основ еврейской устной традиции. Ее составил один из величайших еврейских ученых р. Йеѓуда ѓа-Наси, закрепивший основные положения Устной Торы в виде кодекса — единой, общей для всего народа книги. Это произошло через 150 лет после разрушения Храма, приблизительно в 220 г. н. э.
Мишна делится на шесть разделов, или “порядков” (сдарим), сегодня расположенных один за другим следующим образом:
- Зраим (“Посевы”)
- Моэд (“Время”)
- Нашим (“Женщины”)
- Незикин (“Ущербы”)
- Кодашим (“Святыни”)
- Тоѓорот (“Чистота”)
Пятый раздел Мишны называется Кодашим (“Святыни”). Он, в основном, посвящен законам, связанным с Храмом и жертвоприношениями.
Мишна - 6 томов
ИЗДАНИЕ СЕМЬИ POP
ROHR FAMILY EDITION
Перевод с иврита М. Левинов
М: Книжники; Лехаим
Библиотека еврейских текстов. Первоисточники
ISBN 978-5-9953-0I49-3 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-0965-1 ("Лехаим")
Том V: Раздел Кодашим - Святыни
М: Книжники; Лехаим, 2015.— 832с.
ISBN 978-5-9953-0340-4 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-1003-9 ("Лехаим")
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Главный редактор Борух Горин
Руководитель проекта Ишайя Гиссер
Перевод, составление комментариев Меир Левинов
Мишна - 3 - раздел Нашим - Женщины - Содержание
ТРАКТАТ ЗВАХИМ
ТРАКТАТ МЕНАХОТ
ТРАКТАТ ХУЛИН
ТРАКТАТ БЕХОРОТ
ТРАКТАТ АРАХИН
ТРАКТАТ ТМУРА
ТРАКТАТ КРИТОТ
ТРАКТАТ МЕИЛА
ТРАКТАТ ТАМИД
ТРАКТАТ МИДОТ
ТРАКТАТ КИНИМ
Мишна - раздел Кодашим - Святыни - םיחבז תכסמ - ТРАКТАТ ЗВАХИМ
Предисловие
Трактат Звахим посвящен жертвоприношениям. Словом зевах, от корня завах (резать), обозначаются все виды приношений животных.
В главе 1 описываются четыре деяния при приношении жертвы: резку животного, принятие крови в сосуд, подношение крови к жертвеннику и кропление жертвенникакровью.
Главы со второй по четвертую посвящены помыслам священников при совершениижертвы.
В главе пятой описываются места жертвоприношений и способы кропления жертвенника при жертвоприношениях различного типа.
Главы шестая и седьмая посвящены жертвоприношениям птиц.
В главах восьмой и девятой обсуждаются ошибки при приношении жертв. При некоторых ошибках жертва остается действительной, а при других — нет.
В главе десятой говорится о порядке принесения жертв.
Глава одиннадцатая посвящена закону о священнике, который испачкал одеяния кровью очистительной жертвы (Ваикра, 6:18–23).
В главе двенадцатой рассказывается о том, как делят мясо жертвенных животных между священниками и как сжигают туши жертв.
В главе тринадцатой обсуждаются запреты резать жертвенных животных и приноситьжертвы вне Храма.
Глава четырнадцатая говорит о том, какие жертвы было разрешено приносить на малых жертвенниках, а какие — только на большом.
Глава 1 - א הנשמ - Мишна 1
Все жертвы,
םיחִבְָזּהַ לכָּ [1] не ради них самих[2],
зарезанные
ןמָשְׁלִ אֹלּשֶׁ וּחבְְּזִנשֶׁ,
годны[3],
םירִשֵׁכְּ,
но они не идут в зачет
וּלעָ אֹלּשֶׁ אלָּאֶ
обязанности их владельцев[4],
הבָוֹח םשֵׁלְ םילִעָבְּלַ.
за исключением
ץוּח
пасхальной и
חסַפֶּהַ ןמִ
очистительных жертв[5].
תאטָּחַהַ ןמִוּ.
Пасхальной —
חסַפֶּהַ
если ее режут в ее время[6],
וֹנמְַזבִּ,
а очистительной —
תאטָּחַחְַו
в любое время[7].
ןמְָז לכָבְּ.
Рабби Элиэзер говорит:
רמֵוֹא רֶזעֶילִאֱ יבִּרַ, то же касается
ףאַ и повинной жертвы[8].
םשָׁאָהָ. Пасхальной —
חסַפֶּהַ когда ее режут
וֹנמְַזבִּ, в отведенное время,
םשָׁאָהְָו תאטָּחַהְַו а очистительной и повинной —
ןמְָז לכָבְּ. в любое время[9], —
רֶזעֶילִאֱ יבִּרַ רמַאָ, сказал рабби Элиэзер.
תאטָּחַהַ Очистительную жертву
אטְחֵ לעַ האָבָּ, приносят за грех[10],
םשָׁאָהְָו и повинную жертвуאטְחֵ לעַ אבָּ. приносят за грех[11].
תאטָּחַ המַ Поэтому как очистительная жертва
הלָוּספְּ не годится,
הּמָשְׁלִ אֹלּשֶׁ, если совершена не ради нее самой,
םשָׁאָהָ ףאַ так и повинная жертва
לוּספָּ не годится,
וֹמשְׁלִ אֹלּשֶׁ: если совершена не ради нее самой.
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