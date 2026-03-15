Эта книга никого и ничто не критикует, но лишь размышляет, анализирует и сопоставляет духовные Цели и духовные Пути.

Эта книга не предлагает универсальных рецептов искоренения зла и утверждения добра, но призывает думать, анализировать и учиться отличать правду от истины.

Эта книга не ставит задачи выяснить, какая религия истинна, а какая ложна, но пытается определить причины появления христианства и его принципиальное отличие от любой дохристианской религии.

Эта книга рассчитана на читателя любого вероисповедания или атеиста, но главный ее адресат — христианин любой конфессии.

Виктор Мишнёв - Голгофа бессильного разума или Персональный опыт поиска истины - художественно-публицистические размышления в 2 книгах - Книга 1 И пришла тьма

К.: Саммит-Книга, 2016, — 496 е., ил.

ISBN 978-617-7350-96-4 (Кн. 1)

ISBN 978-617-7350-95-7 (общ.)

Виктор Мишнёв - Голгофа бессильного разума или Персональный опыт поиска истины - художественно-публицистические размышления в 2 книгах - Книга 1 И пришла тьма - Содержание

ОТ АВТОРА

ПРОЛОГ

Ожидание чуда

Разновидности и формы

Тайноведение

Виды знания

Духовная диагностика и терапия

ЧАСТЬ I. ПОГРАНИЧНОЕ ЗНАНИЕ

Глава 1. НУМЕРОЛОГИЯ

Тень Пифагора

Таинственная Каббала

Число в Библии

От нуля до шести

От семи до двенадцати

Сакральная арифметика, «странность» и «очарование»

Глава 2. АСТРОЛОГИЯ

Основные противоречия

Истоки

От Месопотамии до Рима

Астрология и Библия

Эра Христа

Церковь и астрология

Парадокс Нострадамуса. Les proprieties

Тенденции нашего времени

Кризис жанра

Возвращение к истокам

ЧАСТЬ II. ОККУЛЬТИЗМ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Глава 3. МАНТИКА

Цели и средства

Знаки судьбы

Оракул, спиритизм и толкование сновидений

Прорицание и пророчество

Глава 4. МАГИЯ

Источник силы

От Вавилона до Ликосуры

Магия друидов

Классификация

Современные формы

Господь — упование мое

Глава 5. АЛХИМИЯ

Блудница или девственница?

Взгляд изнутри

Кто? Что? Зачем?

Символы тайного

Семь проблем и пять принципов,

Вчера и сегодня

ЧАСТЬ III. ЕВРОПЕЙСКИЙ ГНОСТИЦИЗМ

Глава 6. ИСТОКИ

Неизбежность выбора

Модели мироздания

Наука и гностицизм

Вершины философии

Особенности и противники

Глава 7. ОТ ОФИТОВ ДО ТАМПЛИЕРОВ

Становление

Поклонение Змею

От Манеса до богомилов

Катары

Трагедия рыцарей Храма

Ослепление категоричностью

Глава 8. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА

Мистика и мистики

История Христиана Розенкрейца

Основные цел и

Мистика, искусство, современность

«Вольные каменщики»

Ключи к дверям Храма

Мистификация века

Глава 9. ФЕНОМЕН ТЕОСОФИИ

Мистическое богопознание

Биография Е.П.Б

Противники

Сторонники

Доктрина явная и тайная

«Евангельский эзотеризм» Е.П.Б

ЧАСТЬ IV. ВОЙНА ЗА УМЫ И ДУШИ

Глава 10. ОККУЛЬТНЫЕ КОРНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Поворот колеса истории

Передача эстафеты

Ариогерманцы

Ариософия Ланца

От Туле до NSDAP

Огонь, Лед и Шамбала

Конец «Черного ордена»

Здравствуйте, доктор Фауст

Глава 11. МИСТИКИ ИМПЕРИИ

Общие корни

Порфирий Иванов

Даниил Андреев

Елена Рерих

Агни-йога

Глава 12. НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Век XX

Гениальные одиночки

Заблудившиеся

Мистики христианства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем итоги

Причины жизнеспособности

Искусство маскировки

Финал

ЛИТЕРАТУРА

Виктор Мишнёв - Голгофа бессильного разума или Персональный опыт поиска истины - художественно-публицистические размышления в 2 книгах - Книга 1 И пришла тьма - Ожидание чуда

В юности мы воображаем себя летящими в небесной выси, сражающимися со злобными инопланетянами или вскрывающими заветный сундук с сокровищами в пещере затерянного на бескрайних морских просторах острова. Отправляясь в опасное путешествие по волнам деревенского пруда или городской речки, мы воображаем себя если и не Магелланом или Кортесом, то уж во всяком случае отважным корсаром, готовым сражаться с любым галеоном или фрегатом, который попытается помешать нашим намерениям.

По мере взросления юношеский романтизм сменяется житейским прагматизмом, а с его приходом меняется и характер ожидаемых чудес. В тревожном сне после напряженного рабочего дня нам чудится успешная карьера, богатство, слава, популярность, наконец — Нобелевская премия и, в знак признания обществом наших заслуг, небольшой прижизненный памятник в окружении пока еще небольшой толпы восторженных почитателей.

С течением времени фантазии становятся все более реалистичными, и рубеж 30-летия мы пересекаем вооруженными житейским трезвомыслием и вполне способными отличить достижимое от призрачного. Ковер-самолет трансформируется в комфортабельный салон собственного авиалайнера, а остров сокровищ — в солидный банковский счет, правда, существующий пока только в нашем воображении.

И все же, где-то, глубоко в подсознании, тлеющим угольком теплится вера в чудо — внезапный выигрыш в лотерею, возвращение утерянной любви, примирение с заклятым врагом или прощение долгов кредиторами.

С приходом зрелости становится ясно — ожидаемых чудес, увы, не будет. Но верить в это не хочется, ой как не хочется...

И тогда, почти как в юности, мы снова погружаемся в фантастику или мистику, пытаемся медитировать, тупо верим публикуемым в СМИ астрологическим прогнозам, с надеждой внимаем вещающим с экрана телевизора прорицателям, а иногда даже становимся восторженными адептами какого-нибудь заезжего «гуру» или целителя, на сеансах которого ДЦП эффектно превращается в легкий насморк.

Форсирование «духовности» вызывает кратковременный эмоциональный подъем, который неизбежно сменяется звенящей пустотой. И снова мы погружаемся в мир иллюзий — фантастику или мистику, бесконечно в чатах или на интернет-форумах переливаем из пустого в порожнее, создаем популярные бло-ги и видимость содержательного интеллектуального общения. Наконец, наше сознание переполняется житейской мишурой и словесным мусором, а ожидание чуда деликатно отступает в глубины нашего подсознания.

И тут, тихо и вкрадчиво, к нам подступает нечто сверхъестественное, пока еще не очень определенное и в равной степени притягивающее и пугающее. Всякий человек рано или поздно чувствует рядом присутствие тьмы. И это не трехглавый дракон, не злобные орки и не черт с рогами — все гораздо серьезнее. Недооценивать эту силу не стоит, так как без понимания ее природы, правильного к ней отношения жизнь может однажды превратиться в сплошной кошмар и закончиться тотальной катастрофой. Явление, о котором идет речь, связано с отпадением от Божьей воли и низвержением некоего ангела, в гордыне своей вознамерившегося противится Богу. Но и этот вариант поведения теперь уже падшего ангела был Творцом предусмотрен, а значит должен, в конечном счете, послужить Его Славе. С тех пор нарушитель получил право искушать того, кто был создан венцом Божьего Творения и субъектом Божьих испытаний.

Виктор Мишнёв - Голгофа бессильного разума или Персональный опыт поиска истины - художественно-публицистические размышления в 2 книгах - Книга 2 Panta rei (Все течет)

Виктор Мишнёв. — К.: Саммит-Книга, 2016. — 520 с, ил.

ISBN 978-617-7350-97-1 (Кн. 2)

ISBN 978-617-7350-95-7 (общ.)

Виктор Мишнёв - Голгофа бессильного разума или Персональный опыт поиска истины - художественно-публицистические размышления в 2 книгах - Книга 2 Panta rei (Все течет) - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

У последней черты

Эволюция или деградация?

Проблема выбора

ЧАСТЬ I. НАСЛЕДИЕ АТЛАНТОВ

Глава 1. ЕГИПЕТ. ЗВЕРИ И БОГИ СТРАНЫ КЕМ

История с географией

Потомки атлантов или посланники звезд?

Небесные правители

Боги и звери

Тайнознание

Мистерии и герметическая медицина

Загадка пирамид

Хеси-Ра и бунт фараона

Глава 2. ГРЕЦИЯ. ЗЕРКАЛА ПОРОКА И ДОБРОДЕТЕЛИ

История с географией

«Отец всех ересей»

Боги по образу и подобию.. Двенадцать шагов к идеалу

Хитроумный Одиссей

Персонажи-символы

ЧАСТЬ II. ЗОНА НИРВАНЫ

Глава 3. ИНДИЯ. ДЕВЯТЬ ДОРОГ БОЖЕСТВА

История с географией

Дхарма, карма, сансара, гуны

Девять дорог к совершенству

Гуру истинные и ложные

Йога-сутра

Восхождение к самадхи

Принц Шакьямуни

Бесценные сокровища и благородные истины

Глава 4. ТИБЕТ. К ЗАОБЛАЧНЫМ ВЕРШИНАМ

История с географией

Правитель страны гор

Бон и Шамбала

Уроки лам

У порога смерти

Ритуал

Мудрость Тибета

Глава 5. КИТАЙ. ДОРОГА БЕЗ КОНЦА И НАЧАЛА

История с географией

Нация зодиакальных Весов

Против «стихии скота» в себе

Дао и даосы

Практика чань, или Кто такой Будда?

Золотая пилюля бессмертия

Игры пяти зверей

Глава 6. ЯПОНИЯ. ДЕТИ АМАТЭРАСУ

История с географией

Портрет японца

Дзэн

Скрытая красота

Дайсэцу Судзуки

ЧАСТЬ III. К ЕДИНОМУ

Глава 7. СУФИИ. ВОЛОКНА МУДРОСТИ

История с географией

Форма, суть, метод

Как научиться учиться?

Учителя и ученики

О серости и глупости

Глава 8. ИРАН. НАРОД АВЕСТЫ

История с географией

Спитама Заратуштра

Авеста

Учение

Ересь

Глава 9. ИУДЕЯ — ИЗРАИЛЬ. ИЗБРАННЫЕ

История с географией

Парадокс избрания

Снова Каббала

Истина трех миров

Pro et contra

ЧАСТЬ IV. ХРИСТОС ВОСКРЕС

Глава 10. ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Две тайны

Свидетельства

Исполнение пророчеств

Восхождение

Глава 11. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ (до раскола)

Вавилонская башня

От рождения до раскола

Ранняя теология

Вселенские соборы

Не от мира сего

Три отречения Петра

Глава 12. КАК ЧИТАТЬ БИБЛИЮ

Проблема наставника

Определения основных понятий

Правила толкования

Библейская символика

Размышляя о сути

Глава 13. ВОПРОСЫ ВЕРУЮЩИХ И НЕВЕРУЮЩИХ

О Библии

О Боге

О Христе

О Вере

О Церкви

Разное

ИТОГ: ХРИСТИАНСТВО И ИНОВЕРИЕ

Послание атлантов

Человек — мера божества

Реинкарнация: факты и логика

Что о карме говорит Библия?

Реки, которые не сольются

Естественность как принцип духовности

Романтический прагматизм

Любовь есть Путь

Драма избрания

ЭПИЛОГ

ЛИТЕРАТУРА