Мишнёв - Голгофа бессильного разума или Персональный опыт поиска истины

Виктор Мишнёв - Голгофа бессильного разума или Персональный опыт поиска истины - художественно-публицистические размышления в 2 книгах - Книга 1 И пришла тьма
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, History, Pastoral Care Counseling, Reference, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Эта книга никого и ничто не критикует, но лишь размышляет, анализирует и сопоставляет духовные Цели и духовные Пути.

Эта книга не предлагает универсальных рецептов искоренения зла и утверждения добра, но призывает думать, анализировать и учиться отличать правду от истины.

Эта книга не ставит задачи выяснить, какая религия истинна, а какая ложна, но пытается определить причины появления христианства и его принципиальное отличие от любой дохристианской религии.

Эта книга рассчитана на читателя любого вероисповедания или атеиста, но главный ее адресат — христианин любой конфессии.

К.: Саммит-Книга, 2016, — 496 е., ил.

ISBN 978-617-7350-96-4 (Кн. 1)

ISBN 978-617-7350-95-7 (общ.)

Виктор Мишнёв - Голгофа бессильного разума или Персональный опыт поиска истины - художественно-публицистические размышления в 2 книгах - Книга 1 И пришла тьма - Содержание

ОТ АВТОРА

ПРОЛОГ

  • Ожидание чуда

  • Разновидности и формы

  • Тайноведение

  • Виды знания

  • Духовная диагностика и терапия

ЧАСТЬ I. ПОГРАНИЧНОЕ ЗНАНИЕ

Глава 1. НУМЕРОЛОГИЯ

  • Тень Пифагора

  • Таинственная Каббала

  • Число в Библии

  • От нуля до шести

  • От семи до двенадцати

  • Сакральная арифметика, «странность» и «очарование»

Глава 2. АСТРОЛОГИЯ

  • Основные противоречия

  • Истоки

  • От Месопотамии до Рима

  • Астрология и Библия

  • Эра Христа

  • Церковь и астрология

  • Парадокс Нострадамуса. Les proprieties

  • Тенденции нашего времени

  • Кризис жанра

  • Возвращение к истокам

ЧАСТЬ II. ОККУЛЬТИЗМ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Глава 3. МАНТИКА

  • Цели и средства

  • Знаки судьбы

  • Оракул, спиритизм и толкование сновидений

  • Прорицание и пророчество

Глава 4. МАГИЯ

  • Источник силы

  • От Вавилона до Ликосуры

  • Магия друидов

  • Классификация

  • Современные формы

  • Господь — упование мое

Глава 5. АЛХИМИЯ

  • Блудница или девственница?

  • Взгляд изнутри

  • Кто? Что? Зачем?

  • Символы тайного

  • Семь проблем и пять принципов,

  • Вчера и сегодня

ЧАСТЬ III. ЕВРОПЕЙСКИЙ ГНОСТИЦИЗМ

Глава 6. ИСТОКИ

  • Неизбежность выбора

  • Модели мироздания

  • Наука и гностицизм

  • Вершины философии

  • Особенности и противники

Глава 7. ОТ ОФИТОВ ДО ТАМПЛИЕРОВ

  • Становление

  • Поклонение Змею

  • От Манеса до богомилов

  • Катары

  • Трагедия рыцарей Храма

  • Ослепление категоричностью

Глава 8. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА

  • Мистика и мистики

  • История Христиана Розенкрейца

  • Основные цел и

  • Мистика, искусство, современность

  • «Вольные каменщики»

  • Ключи к дверям Храма

  • Мистификация века

Глава 9. ФЕНОМЕН ТЕОСОФИИ

  • Мистическое богопознание

  • Биография Е.П.Б

  • Противники

  • Сторонники

  • Доктрина явная и тайная

  • «Евангельский эзотеризм» Е.П.Б

ЧАСТЬ IV. ВОЙНА ЗА УМЫ И ДУШИ

Глава 10. ОККУЛЬТНЫЕ КОРНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

  • Поворот колеса истории

  • Передача эстафеты

  • Ариогерманцы

  • Ариософия Ланца

  • От Туле до NSDAP

  • Огонь, Лед и Шамбала

  • Конец «Черного ордена»

  • Здравствуйте, доктор Фауст

Глава 11. МИСТИКИ ИМПЕРИИ

  • Общие корни

  • Порфирий Иванов

  • Даниил Андреев

  • Елена Рерих

  • Агни-йога

Глава 12. НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

  • Век XX

  • Гениальные одиночки

  • Заблудившиеся

  • Мистики христианства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • Подведем итоги

  • Причины жизнеспособности

  • Искусство маскировки

  • Финал

ЛИТЕРАТУРА

Виктор Мишнёв - Голгофа бессильного разума или Персональный опыт поиска истины - художественно-публицистические размышления в 2 книгах - Книга 1 И пришла тьма - Ожидание чуда

В юности мы воображаем себя летящими в небесной выси, сражающимися со злобными инопланетянами или вскрывающими заветный сундук с сокровищами в пещере затерянного на бескрайних морских просторах острова. Отправляясь в опасное путешествие по волнам деревенского пруда или городской речки, мы воображаем себя если и не Магелланом или Кортесом, то уж во всяком случае отважным корсаром, готовым сражаться с любым галеоном или фрегатом, который попытается помешать нашим намерениям.

По мере взросления юношеский романтизм сменяется житейским прагматизмом, а с его приходом меняется и характер ожидаемых чудес. В тревожном сне после напряженного рабочего дня нам чудится успешная карьера, богатство, слава, популярность, наконец — Нобелевская премия и, в знак признания обществом наших заслуг, небольшой прижизненный памятник в окружении пока еще небольшой толпы восторженных почитателей.

С течением времени фантазии становятся все более реалистичными, и рубеж 30-летия мы пересекаем вооруженными житейским трезвомыслием и вполне способными отличить достижимое от призрачного. Ковер-самолет трансформируется в комфортабельный салон собственного авиалайнера, а остров сокровищ — в солидный банковский счет, правда, существующий пока только в нашем воображении.

И все же, где-то, глубоко в подсознании, тлеющим угольком теплится вера в чудо — внезапный выигрыш в лотерею, возвращение утерянной любви, примирение с заклятым врагом или прощение долгов кредиторами.

С приходом зрелости становится ясно — ожидаемых чудес, увы, не будет. Но верить в это не хочется, ой как не хочется...

И тогда, почти как в юности, мы снова погружаемся в фантастику или мистику, пытаемся медитировать, тупо верим публикуемым в СМИ астрологическим прогнозам, с надеждой внимаем вещающим с экрана телевизора прорицателям, а иногда даже становимся восторженными адептами какого-нибудь заезжего «гуру» или целителя, на сеансах которого ДЦП эффектно превращается в легкий насморк.

Форсирование «духовности» вызывает кратковременный эмоциональный подъем, который неизбежно сменяется звенящей пустотой. И снова мы погружаемся в мир иллюзий — фантастику или мистику, бесконечно в чатах или на интернет-форумах переливаем из пустого в порожнее, создаем популярные бло-ги и видимость содержательного интеллектуального общения. Наконец, наше сознание переполняется житейской мишурой и словесным мусором, а ожидание чуда деликатно отступает в глубины нашего подсознания.

И тут, тихо и вкрадчиво, к нам подступает нечто сверхъестественное, пока еще не очень определенное и в равной степени притягивающее и пугающее. Всякий человек рано или поздно чувствует рядом присутствие тьмы. И это не трехглавый дракон, не злобные орки и не черт с рогами — все гораздо серьезнее. Недооценивать эту силу не стоит, так как без понимания ее природы, правильного к ней отношения жизнь может однажды превратиться в сплошной кошмар и закончиться тотальной катастрофой. Явление, о котором идет речь, связано с отпадением от Божьей воли и низвержением некоего ангела, в гордыне своей вознамерившегося противится Богу. Но и этот вариант поведения теперь уже падшего ангела был Творцом предусмотрен, а значит должен, в конечном счете, послужить Его Славе. С тех пор нарушитель получил право искушать того, кто был создан венцом Божьего Творения и субъектом Божьих испытаний.

Виктор Мишнёв - Голгофа бессильного разума или Персональный опыт поиска истины - художественно-публицистические размышления в 2 книгах - Книга 2 Panta rei (Все течет)

Виктор Мишнёв. — К.: Саммит-Книга, 2016. — 520 с, ил.

ISBN 978-617-7350-97-1 (Кн. 2)

ISBN 978-617-7350-95-7 (общ.)

Виктор Мишнёв - Голгофа бессильного разума или Персональный опыт поиска истины - художественно-публицистические размышления в 2 книгах - Книга 2 Panta rei (Все течет) - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

  • У последней черты

  • Эволюция или деградация?

  • Проблема выбора

ЧАСТЬ I. НАСЛЕДИЕ АТЛАНТОВ

Глава 1. ЕГИПЕТ. ЗВЕРИ И БОГИ СТРАНЫ КЕМ

  • История с географией

  • Потомки атлантов или посланники звезд?

  • Небесные правители

  • Боги и звери

  • Тайнознание

  • Мистерии и герметическая медицина

  • Загадка пирамид

  • Хеси-Ра и бунт фараона

Глава 2. ГРЕЦИЯ. ЗЕРКАЛА ПОРОКА И ДОБРОДЕТЕЛИ

  • История с географией

  • «Отец всех ересей»

  • Боги по образу и подобию.. Двенадцать шагов к идеалу

  • Хитроумный Одиссей

  • Персонажи-символы

ЧАСТЬ II. ЗОНА НИРВАНЫ

Глава 3. ИНДИЯ. ДЕВЯТЬ ДОРОГ БОЖЕСТВА

  • История с географией

  • Дхарма, карма, сансара, гуны

  • Девять дорог к совершенству

  • Гуру истинные и ложные

  • Йога-сутра

  • Восхождение к самадхи

  • Принц Шакьямуни

  • Бесценные сокровища и благородные истины

Глава 4. ТИБЕТ. К ЗАОБЛАЧНЫМ ВЕРШИНАМ

  • История с географией

  • Правитель страны гор

  • Бон и Шамбала

  • Уроки лам

  • У порога смерти

  • Ритуал

  • Мудрость Тибета

Глава 5. КИТАЙ. ДОРОГА БЕЗ КОНЦА И НАЧАЛА

  • История с географией

  • Нация зодиакальных Весов

  • Против «стихии скота» в себе

  • Дао и даосы

  • Практика чань, или Кто такой Будда?

  • Золотая пилюля бессмертия

  • Игры пяти зверей

Глава 6. ЯПОНИЯ. ДЕТИ АМАТЭРАСУ

  • История с географией

  • Портрет японца

  • Дзэн

  • Скрытая красота

  • Дайсэцу Судзуки

ЧАСТЬ III. К ЕДИНОМУ

Глава 7. СУФИИ. ВОЛОКНА МУДРОСТИ

  • История с географией

  • Форма, суть, метод

  • Как научиться учиться?

  • Учителя и ученики

  • О серости и глупости

Глава 8. ИРАН. НАРОД АВЕСТЫ

  • История с географией

  • Спитама Заратуштра

  • Авеста

  • Учение

  • Ересь

Глава 9. ИУДЕЯ — ИЗРАИЛЬ. ИЗБРАННЫЕ

  • История с географией

  • Парадокс избрания

  • Снова Каббала

  • Истина трех миров

  • Pro et contra

ЧАСТЬ IV. ХРИСТОС ВОСКРЕС

Глава 10. ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

  • Две тайны

  • Свидетельства

  • Исполнение пророчеств

  • Восхождение

Глава 11. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ (до раскола)

  • Вавилонская башня

  • От рождения до раскола

  • Ранняя теология

  • Вселенские соборы

  • Не от мира сего

  • Три отречения Петра

Глава 12. КАК ЧИТАТЬ БИБЛИЮ

  • Проблема наставника

  • Определения основных понятий

  • Правила толкования

  • Библейская символика

  • Размышляя о сути

Глава 13. ВОПРОСЫ ВЕРУЮЩИХ И НЕВЕРУЮЩИХ

  • О Библии

  • О Боге

  • О Христе

  • О Вере

  • О Церкви

  • Разное

ИТОГ: ХРИСТИАНСТВО И ИНОВЕРИЕ

  • Послание атлантов

  • Человек — мера божества

  • Реинкарнация: факты и логика

  • Что о карме говорит Библия?

  • Реки, которые не сольются

  • Естественность как принцип духовности

  • Романтический прагматизм

  • Любовь есть Путь

  • Драма избрания

ЭПИЛОГ

ЛИТЕРАТУРА

zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

