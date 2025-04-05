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Митницкий Дмитрий - Спасение от ада для чайников

Митницкий Дмитрий - Спасение от ада для чайников
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Category ESXATOS BOOKS, Theology
Все, что не имеет разумного источника, всегда будет стремиться к постепенному разрушению. Люди строят дома, дороги, машины, разбивают парки, и тем самым являются их поддерживающим разумным источником. Если убрать человека хотя бы на сто лет с Земли, то даже самые крупные города зарастут зеленью и превратятся в хаос. Наш организм состоит из молекул и нейтронов, каждый из которых точно «знает», в каких пределах им нужно держаться и какие функции исполнять, иначе мы бы немедленно рассыпались на мельчайшие частицы. Кто – то все это создал, организовал, ведет и контролирует. У всего творения есть Источник. Мы называем Его «Бог». Наша психика, защищая себя от любого вида перегрузок, придумывает любые небылицы, лишь бы не озвучить правду: Земля, планеты, Вселенная, все что на небе, в космосе, все, что есть живое на Земле, в море и под землей, было создано невидимым нами Творцом.
Людям порой легче верить в давно опровергнутую учеными теорию эволюции, теорию большого взрыва, пришельцев из Космоса и т. д., чем признать очевидную и простую правду: Все видимое и невидимое было создано Богом. Твое и мое сердце, дорогой читатель, бьется только благодаря тому, что Бог все так устроил. Сердце сокращается благодаря тому, что его сжимает и разжимает Божья Рука. Мы можем быть счастливыми, любить, наслаждаться любовью, смеяться, творить, понимать пре красное, мыслить, изобретать и творить только потому, что мы были созданы Богом по Его Образу и Подобию.

Митницкий Дмитрий - Спасение от ада для чайников

Просто о сложном
Д. Митницкий — «Издательские решения»,
ISBN 978-5-44-968883-5

Митницкий Дмитрий - Спасение от ада для чайников - Содержание

  • Поиск ответов
  • Где найти ответы?
  • Источник всего
  • Во что мы верим?
  • Кого рождает Бог?
  • Как познакомиться с Богом?
  • Бунт Люцифера
  • Бог создал ад для нечистых духов
  • Дух человека
  • Из тупика всегда есть выход
  • Личные отношения с Богом
  • Познакомиться с Иисусом по Его правилам
  • Законы Создателя
  • Ад – это не ночной бар
  • Бог предлагает нам выбрать благословение или проклятие
  • Бог
  • Небесный Отец
  • Иисус Христос
  • Дух Святой
  • Где живет Бог? Духовное Тело Иисуса Христа на Земле
  • Самый большой грех
  • Человек
  • Человек – это дух, душа и тело
  • Особое тело для жизни на Небесах
  • Человек не тело, а дух и душа
  • Небесный Отец создал семью
  • Бунт в Небесах и судьба противников Божьих
  • Шанс примириться с Небесным Отцом
  • Мы являемся Божьим Подобием, но после совершения греха наш дух становится нечистым
  • К чему приводит грех и кем мы стали
  • Бог исполнил Свое обещание и дал шанс на спасение каждому человеку
  • Предыстория спасения
  • Ветхий и Новый Завет (договор с Богом)
  • Добрые дела без веры в Иисуса Христа не спасают от ада
  • Как нам спастись
  • Как приобрести уверенность во спасении и жизнь вечную
  • Плоды и дары Духа Святого в нас
  • Признаки спасения и его отсутствия
  • Власть детей Божьих
  • Мы являемся храмом Духа Святого
  • Шанс на спасение
  • У нас есть лишь «сегодня» и «сейчас»
  • Божья семья
  • Простить другим их грехи, чтобы Иисус простил нам наши
  • Д. Митницкий. «Спасение от ада для чайников. Просто о сложном»
  • Покаяние – это не просто слова
  • Жить во Свете Нового Завета
  • Молитва спасения от ада
Views 228
Rating 4.3 / 5
Added 05.04.2025
Author brat Vital
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4.3/5 (3)

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