Все, что не имеет разумного источника, всегда будет стремиться к постепенному разрушению. Люди строят дома, дороги, машины, разбивают парки, и тем самым являются их поддерживающим разумным источником. Если убрать человека хотя бы на сто лет с Земли, то даже самые крупные города зарастут зеленью и превратятся в хаос. Наш организм состоит из молекул и нейтронов, каждый из которых точно «знает», в каких пределах им нужно держаться и какие функции исполнять, иначе мы бы немедленно рассыпались на мельчайшие частицы. Кто – то все это создал, организовал, ведет и контролирует. У всего творения есть Источник. Мы называем Его «Бог». Наша психика, защищая себя от любого вида перегрузок, придумывает любые небылицы, лишь бы не озвучить правду: Земля, планеты, Вселенная, все что на небе, в космосе, все, что есть живое на Земле, в море и под землей, было создано невидимым нами Творцом.

Людям порой легче верить в давно опровергнутую учеными теорию эволюции, теорию большого взрыва, пришельцев из Космоса и т. д., чем признать очевидную и простую правду: Все видимое и невидимое было создано Богом. Твое и мое сердце, дорогой читатель, бьется только благодаря тому, что Бог все так устроил. Сердце сокращается благодаря тому, что его сжимает и разжимает Божья Рука. Мы можем быть счастливыми, любить, наслаждаться любовью, смеяться, творить, понимать пре красное, мыслить, изобретать и творить только потому, что мы были созданы Богом по Его Образу и Подобию.

Митницкий Дмитрий - Спасение от ада для чайников

Просто о сложном

Д. Митницкий — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-968883-5

Митницкий Дмитрий - Спасение от ада для чайников - Содержание