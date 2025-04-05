Митницкий Дмитрий - Спасение от ада для чайников
Все, что не имеет разумного источника, всегда будет стремиться к постепенному разрушению. Люди строят дома, дороги, машины, разбивают парки, и тем самым являются их поддерживающим разумным источником. Если убрать человека хотя бы на сто лет с Земли, то даже самые крупные города зарастут зеленью и превратятся в хаос. Наш организм состоит из молекул и нейтронов, каждый из которых точно «знает», в каких пределах им нужно держаться и какие функции исполнять, иначе мы бы немедленно рассыпались на мельчайшие частицы. Кто – то все это создал, организовал, ведет и контролирует. У всего творения есть Источник. Мы называем Его «Бог». Наша психика, защищая себя от любого вида перегрузок, придумывает любые небылицы, лишь бы не озвучить правду: Земля, планеты, Вселенная, все что на небе, в космосе, все, что есть живое на Земле, в море и под землей, было создано невидимым нами Творцом.
Людям порой легче верить в давно опровергнутую учеными теорию эволюции, теорию большого взрыва, пришельцев из Космоса и т. д., чем признать очевидную и простую правду: Все видимое и невидимое было создано Богом. Твое и мое сердце, дорогой читатель, бьется только благодаря тому, что Бог все так устроил. Сердце сокращается благодаря тому, что его сжимает и разжимает Божья Рука. Мы можем быть счастливыми, любить, наслаждаться любовью, смеяться, творить, понимать пре красное, мыслить, изобретать и творить только потому, что мы были созданы Богом по Его Образу и Подобию.
Митницкий Дмитрий - Спасение от ада для чайников
Просто о сложном
Д. Митницкий — «Издательские решения»,
ISBN 978-5-44-968883-5
Митницкий Дмитрий - Спасение от ада для чайников - Содержание
- Поиск ответов
- Где найти ответы?
- Источник всего
- Во что мы верим?
- Кого рождает Бог?
- Как познакомиться с Богом?
- Бунт Люцифера
- Бог создал ад для нечистых духов
- Дух человека
- Из тупика всегда есть выход
- Личные отношения с Богом
- Познакомиться с Иисусом по Его правилам
- Законы Создателя
- Ад – это не ночной бар
- Бог предлагает нам выбрать благословение или проклятие
- Бог
- Небесный Отец
- Иисус Христос
- Дух Святой
- Где живет Бог? Духовное Тело Иисуса Христа на Земле
- Самый большой грех
- Человек
- Человек – это дух, душа и тело
- Особое тело для жизни на Небесах
- Человек не тело, а дух и душа
- Небесный Отец создал семью
- Бунт в Небесах и судьба противников Божьих
- Шанс примириться с Небесным Отцом
- Мы являемся Божьим Подобием, но после совершения греха наш дух становится нечистым
- К чему приводит грех и кем мы стали
- Бог исполнил Свое обещание и дал шанс на спасение каждому человеку
- Предыстория спасения
- Ветхий и Новый Завет (договор с Богом)
- Добрые дела без веры в Иисуса Христа не спасают от ада
- Как нам спастись
- Как приобрести уверенность во спасении и жизнь вечную
- Плоды и дары Духа Святого в нас
- Признаки спасения и его отсутствия
- Власть детей Божьих
- Мы являемся храмом Духа Святого
- Шанс на спасение
- У нас есть лишь «сегодня» и «сейчас»
- Божья семья
- Простить другим их грехи, чтобы Иисус простил нам наши
- Д. Митницкий. «Спасение от ада для чайников. Просто о сложном»
- Покаяние – это не просто слова
- Жить во Свете Нового Завета
- Молитва спасения от ада
No comments yet. Be the first!