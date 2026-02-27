С чего же все началось? Пожалуй, наш рассказ о религиях, упомянутых в Библии, необходимо начать с того, как и из чего вообще возникло то многообразие религий, которое по сей день является нашей реальностью. Причем заметим, что в текстах Писания их число довольно незначительно по сравнению с количеством существующих и когда-либо существовавших в мире.

Началось все с сотворения человека Богом. С самого начала взаимоотношения с Ним имели для человека сугубую важность. Вспомним, что Бог «по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). Давайте начнем рассуждение об этом с точки нашей темы о религиях.

Какую роль «образ и подобие», то есть нечто вложенное Богом в человека от Себя, сыграло в его последующей религиозности? Роль оказалась простой и ключевой одновременно. Сама суть человека была создана религиозной в принципе. Причем настолько, что даже несколько веков критики религии и насаждения безбожия не привели к ее уничтожению. Конечно, пострадали церковные институты, но не сама религиозность. Человек является верующим по определению и поиск высшего смысла заложен в нем изначально. Причем помимо библейского текста существуют многочисленные религиозные мифы разных народов, согласно которым человек также создается уникальным, сочетая в себе прах (глину, землю) и высшее духовное начало, которое вдыхается в него свыше.

Более того, все ранее предпринятые попытки атеистов доказать с научной точки зрения изначальную нерелигиозность человека ни к чему не привели. Мир человека возник уже религиозным. Доказать существование человеческого сообщества, которое не верило бы в сверхъестественное не удалось. Напротив, все найденное касательно первобытных человеческих сообществ так или иначе содержит в себе подтверждения наличия религиозности, то есть веры в сверхъестественное. Несмотря на то, что от древних верований трудно ожидать каких-либо материальных свидетельств религиозности, тем не менее они есть и дошли до наших дней. Например, в виде захоронений, когда в могилу клали оружие и орудия труда, явно с надеждой, что в последующей жизни умерший сможет ими воспользоваться. В дальнейшем мы будем упоминать о подобных предметах или свидетельствах по мере продвижения нашего рассказа. То, что человек религиозен по своей природе и будет оставаться таковым несмотря ни на что, является несомненным. Потому что он изначально создан таковым.

Александр Митрофанов - Бог и боги. Религиозный мир Библии

М.: Издательство «Перо», 2021. -176 с.

Александр Митрофанов - Бог и боги. Религиозный мир Библии - Содержание

Вступление

Глава первая. «В начале...»

Истоки религии

Об эпической катастрофе мирового масштаба

Новое начало, прежние проблемы

Глава вторая. Патриархи веры

Бог Авраама

Жизнь в пути. Боги кочевников

Истинный БОГ Египта

Глава третья. Сколько богов, столько искушений

Трудная миссия

Ожидаемое искушение

Беспокойные соседи

Глава четвертая. Великий перелом

Последствия старательного идолопоклонства

«Победа» языческих богов

Неожиданный «помазанник». Помощь, откуда не ждали

Глава пятая. «Не знав Бога, вы служили богам»

Боги великой империи

Умерли и воскресли?

Миссия Павла в стране богов

Заключение

Список литературы