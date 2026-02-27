Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Митрофанов - Бог и боги

Александр Митрофанов - Бог и боги. Религиозный мир Библии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, Religious Studies Atheism

С чего же все началось? Пожалуй, наш рассказ о религиях, упомянутых в Библии, необходимо начать с того, как и из чего вообще возникло то многообразие религий, которое по сей день является нашей реальностью. Причем заметим, что в текстах Писания их число довольно незначительно по сравнению с количеством существующих и когда-либо существовавших в мире.

Началось все с сотворения человека Богом. С самого начала взаимоотношения с Ним имели для человека сугубую важность. Вспомним, что Бог «по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). Давайте начнем рассуждение об этом с точки нашей темы о религиях.

Какую роль «образ и подобие», то есть нечто вложенное Богом в человека от Себя, сыграло в его последующей религиозности? Роль оказалась простой и ключевой одновременно. Сама суть человека была создана религиозной в принципе. Причем настолько, что даже несколько веков критики религии и насаждения безбожия не привели к ее уничтожению. Конечно, пострадали церковные институты, но не сама религиозность. Человек является верующим по определению и поиск высшего смысла заложен в нем изначально. Причем помимо библейского текста существуют многочисленные религиозные мифы разных народов, согласно которым человек также создается уникальным, сочетая в себе прах (глину, землю) и высшее духовное начало, которое вдыхается в него свыше.

Более того, все ранее предпринятые попытки атеистов доказать с научной точки зрения изначальную нерелигиозность человека ни к чему не привели. Мир человека возник уже религиозным. Доказать существование человеческого сообщества, которое не верило бы в сверхъестественное не удалось. Напротив, все найденное касательно первобытных человеческих сообществ так или иначе содержит в себе подтверждения наличия религиозности, то есть веры в сверхъестественное. Несмотря на то, что от древних верований трудно ожидать каких-либо материальных свидетельств религиозности, тем не менее они есть и дошли до наших дней. Например, в виде захоронений, когда в могилу клали оружие и орудия труда, явно с надеждой, что в последующей жизни умерший сможет ими воспользоваться. В дальнейшем мы будем упоминать о подобных предметах или свидетельствах по мере продвижения нашего рассказа. То, что человек религиозен по своей природе и будет оставаться таковым несмотря ни на что, является несомненным. Потому что он изначально создан таковым.

Александр Митрофанов - Бог и боги. Религиозный мир Библии

М.: Издательство «Перо», 2021. -176 с.

Александр Митрофанов - Бог и боги. Религиозный мир Библии - Содержание

  • Вступление

Глава первая. «В начале...»

  • Истоки религии

  • Об эпической катастрофе мирового масштаба

  • Новое начало, прежние проблемы

Глава вторая. Патриархи веры

  • Бог Авраама

  • Жизнь в пути. Боги кочевников

  • Истинный БОГ Египта

Глава третья. Сколько богов, столько искушений

  • Трудная миссия

  • Ожидаемое искушение

  • Беспокойные соседи

Глава четвертая. Великий перелом

  • Последствия старательного идолопоклонства

  • «Победа» языческих богов

  • Неожиданный «помазанник». Помощь, откуда не ждали

Глава пятая. «Не знав Бога, вы служили богам»

  • Боги великой империи

  • Умерли и воскресли?

  • Миссия Павла в стране богов

Заключение

Список литературы

Views 677
Rating 5.0 / 5
Added 27.02.2026
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

