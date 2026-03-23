Император Алексей I Комнин (1081-1118) вошел в историю как один из самых знаменитых и ярких византийских императоров во многом благодаря бессмертному сочинению своей дочери принцессы Анны (1083-1154/55). Анна Комнина написала во второй половине 1140-х годов, в возрасте шестидесяти с лишним лет, «Алексиаду», которая стала признанной классикой византийской литературы. Как отмечал Я. Н. Любарский — переводчик и исследователь «Алексиады», в произведении Анны Комниной сочетаются как «либеральные тенденции», характерные для византийской литературы XI века — в частности, для «Хронографии» Михаила Пселла, — так и репрессивный дух своего времени, наиболее соответствующий литературным судьбам героев «Илиады». Карл Крумбахер далеко не случайно признавал «Алексиаду» лучшим историческим повествованием, которое оставило нам Средневековье. Великая эпоха породила великую литературную панораму, в которой отразилось драматическое время императора Алексея и его сподвижников. Алексей Комнин привлекал к себе не только внимание современников, но также вызывал интерес европейских писателей в Новое время, пусть даже интерес этот носил на себе отпечаток негативного отношения к нему, унаследованного от франкских хронистов эпохи Первого Крестового похода, таких как Альберт Ахенский, Эккехард фон Аура и Ордерик Виталий. Достаточно вспомнить о том, что Алексей и его талантливая дочь принцесса Анна стали персонажами романа «Граф Роберт Парижский», написанного сэром Вальтером Скоттом, который, к сожалению, воспринимал византийскую историю сквозь мутное стекло Гиббоновского пасквиля.

Андрей Юрьевич Митрофанов - Император Алексей I Комнин и его стратегия : монография

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2020. - 280 с.

ISBN 978-5-906627-76-6

Андрей Юрьевич Митрофанов - Император Алексей I Комнин и его стратегия : монография - Содержание

Введение

Анна Комнина

Происхождение сельджуков

Роман Диоген

Потеря Анатолии

Гражданские войны 1073-1081 гг.

Роберт Гвискар и Византия

Армии немецких рыцарей и французских норманнов

Византийская армия

Варяжская гвардия

Харальд Гардрада

Боевой путь варяжской гвардии после Харальда

Прочие подразделения византийской армии

Война с норманнами

Сельджукская армия

Печенежские дружины

Война с сельджуками

Война с печенегами

Сербы, Лже-Диоген и война с половцами

Алексей и крестоносцы

Война с Боэмундом

Был ли Алексей Комнин униатом?

Анна Комнина и Иоанн I Цимисхий

Кончина Алексея Комнина

Заключение

Источники и библиография