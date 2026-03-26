Митрофанов - Очерки по истории Русской Православной Церкви XX века

Вступление - Русская Православная Церковь и Февральская революция - Русская Православная Церковь и Временное правительство - Поместный Собор 1917-1918 годов. Первая сессия - Религиозная политика большевистского режима на рубеже 1917-1918 годов - Св. Патриарх Тихон. Жизнь и труды до вступления на Патриарший Престол - Поместный Собор 1917-1918 годов. Вторая и третья сессии - Русская Православная Церковь в период Гражданской войны 1918—1922 годов - Русская Православная Церковь в период новых гонений начала 1920-х годов. Св. Патриарх Тихон и кампания по изъятию церковных ценностей - Св. Патриарх Тихон в 1922 году и начало обновленческого раскола - Священноисповедник Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Ярославский Агафангел (Преображенский). Жизнь и труды до вступления в должность Местоблюстителя - Св. Патриарх Тихон в 1923 году и борьба с обновленческим расколом - Св. Патриарх Тихон в 1923-1925 годах. «Новый курс» - Священномученик Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Крутицкий Петр-(Полянский). Жизнь и труды до заключения в узы в 1925 году - Заместитель Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский) - Жизнь и труды до вступления в должность Заместителя Патриаршего Местоблюстителя - Русская Православная Церковь в 1926 году. Послание соловецких епископов 1926 года - Русская Православная Церковь в 1927 году. Декларация митрополита Сергия - Русская Православная Церковь Заграницей. Церковный Собор 1921 года в г. Сремски Карловцы - Русская Православная Церковь Заграницей в 1922-1925 годах - Русская Православная Церковь Заграницей и митрополит Евлогий (Георгиевский) в 1926-1927 годах - Церковная жизнь русского зарубежья в 1927-1930 годах. Образование Западноевропейского экзархата Константинопольского Патриархата - Церковная жизнь русского зарубежья в 1930-1940 годах - Заключение