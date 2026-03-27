Митрофанов - Православная Церковь в России

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, Homiletics, Sociology Political Science

Священник Георгий Митрофанов - Православная Церковь в России и в эмиграции в 1920-е годы - Из истории РПЦ XX века

(К вопросу о взаимоотношениях Московской Патриархии и русской церковной эмиграции в период 1920—1927 гг.). С приложением документов.

СПб., Изд-во «Ноах», 1995. — 144 с.

ISBN 5-7443-0006-6

Священник Георгий Митрофанов - Православная Церковь в России и в эмиграции в 1920-е годы - Из истории РПЦ XX века - Содержание

Из истории Русской Православной Церкви XX века (К вопросу о взаимоотношениях Московской Патриархии и русской церковной эмиграции в период 1920-1927 гг.)

Из истории Русской Православной Церкви XX века - Документы

  • 1. Постановление Святейшего Патриарха, Священного Синода и Высшего Церковного Совета от 7/20 ноября 1920 г. №362

  • 2. Послание Русского Всезаграничного Церковного Собора 1921 г. Чадам Русской Православной Церкви в рассеянии и изгнании сущим

  • 3. Заявление 34 членов Русского Всезаграничного Церковного Собора 1921 г

  • 4. Послание мировой Конференции от имени Русского Всезаграничного Церковного Собора 1922 г. февраль

  • 5. Указ Святейшего Патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего Церковного Совета от 22 апреля/5 мая 1922 г. за №348 и 349

  • 6. Постановление Архиерейского Собора Русской Православной Церкви за границей от 20 августа/2 сентября 1922 г

  • 7. Заявление Святейшего Патриарха Тихона в Верховный Суд РСФСР от 3/16 июня 1923 г

  • 8. Митрополит Антоний (Храповицкий) Не надо смущаться

  • 9. Послание Святейшего Патриарха Тихона от 15/28 июня 1923 г

  • 10. Послание Святейшего Патриарха Тихона к церкви от 18 июня/1 июля 1923 г

  • 11. Акт о назначении местоблюстителя Святейшего Патриаршего престола Всероссийской Православной Церкви и известительное о сем послание от 30 марта/12 апреля 1925 г

  • 12. Послание Святейшего Патриарха Тихона к церкви от 25 марта/7 апреля 1925 г

  • 13. Определение Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей 27 марта/9 апреля 1925 г. по вопросу о мероприятиях в связи со смертью Святейшего Патриарха Тихона

  • 14. Послание председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей Высокопреосвященного митрополита Антония к Русской Православной пастве за границей

  • 15. Распоряжение Патриаршего Местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра от 23 ноября/5 декабря 1925 г

  • 16.«Памятная записка» Соловецких епископов от 27 мая/9 июня 1925 г

  • 17. Проект декларации митрополита Сергия от 28 мая/10 июня 1926 г

  • 18. Послание митрополита Сергия от 16/29 июля 1927 г

  • 19. Окружное послание Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей от 27 августа/9 сентября 1927 г

Related Books

All Books