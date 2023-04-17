Митрофанов - Трагедия России

История Русской Православной Церкви XX в. есть прежде всего история гонений на нее, переживавшихся I Церковью преимущественно в условиях утвердившегося на территории России большевистского режима, и, конечно, в этих условиях у РПЦ, ее священноначалия не могло не сложиться вполне определенного отношения к тому режиму и к той идеологии, которые сделали неизбежными эти гонения, в течение всего коммунистического периода русской истории.

Точно так же именно в период с 1917 по 1945 гг., когда как в нашей стране, так и за ее пределами сложилось определенное, имевшее идеологическую и даже в некотором смысле организационную преемственность русское антикоммунистическое движение, отношение Русской Православной Церкви к этому движению должно было обнаружить себя в деятельности ее священноначалия с достаточной определенностью. Русское антикоммунистическое движение заявило о себе вполне определенно уже в период Гражданской войны в России, как и вполне определенно в это же время Русская Православная Церковь заявила о своем отношении к ситуации, сложившейся в стране после захвата власти большевиками. Послание патриарха Тихона от 19 января 1918 г. являлось достаточно традиционным /^ая подобного рода посланий русских церковных иерархов, которые они оглашали в периоды разного рода гражданских смут и междоусобиц.

В этом послании православные по рождению и крещению участники смуты, осуществлявшие гонения на Церковь или убийства и насилия по отношению к невинным людям, подвергались отлучению от Церкви. При этом имелись в виду не столько большевики, родившиеся в семьях православного вероисповедания, сколько многочисленные представители крещенного в Православной Церкви русского народа, вовлеченные в уже проявившую себя как антицерковную политику большевиков.

Протоиерей Митрофанов Георгий - Трагедия России: «запретные» темы истории XX века в церковной проповеди и публицистике

Санкт-Петербург: Моби Дик, 2009. 240 с.

ISBN 978-5-86983-053-1

Протоиерей Митрофанов Георгий - Трагедия России: «запретные» темы истории XX века в церковной проповеди и публицистике - Содержание

К ЧИТАТЕЛЯМ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ

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ПОГРЕБЕНИЕ СОВЕРШИЛОСЬ. ПРОИЗОЙДЕТ ЛИ ПРИМИРЕНИЕ?

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИЗВАЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КОНФОРМИЗМА

СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК АГАФАНГЕЛ - БЛАГОВЕСТНИК ХРИСТИАНСКОЙ СВОБОДЫ

АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ КАРТАШЕВ - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ДЕЛАТЕЛЬ РУССКОЙ ИСТОРИИ

ИВАН ИЛЬИН О КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ

ЦЕРКОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА ДВУХ ТОТАЛИТАРНЫХ РЕЖИМОВ

В ПЛЕНЕНИИ И СКОРБИ. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ И СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И РУССКОЕ АНТИКОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

СЛОВО НА ПАНИХИДЕ В ДЕНЬ 60-ЛЕТИЯ КАЗНИ ГЕНЕРАЛА П. Н. КРАСНОВА И ЕГО СПОДВИЖНИКОВ

СЛОВО НА ПАНИХИДЕ В ДЕНЬ 60-ЛЕТИЯ КАЗНИ ГЕНЕРАЛА А. А. ВЛАСОВА И ЕГО СПОДВИЖНИКОВ

СЛОВО НА ПАНИХИДЕ ПО ГЕНЕРАЛУ А. А. ВЛАСОВУ И ЕГО СПОДВИЖНИКАМ 1 АВГУСТА 2007 г.

СЛОВО НА ПАНИХИДЕ ПО ГЕНЕРАЛУ А. А. ВЛАСОВУ И ЕГО СПОДВИЖНИКАМ 1 АВГУСТА 2008 г.

В ПОИСКАХ ВЫМЫШЛЕННОГО «ПРАВОСЛАВНОГО» ЦАРСТВА

ИСТОРИЧЕСКОЕ БЕСПАМЯТСТВО В ТРАУРНЫХ ОДЕЖДАХ

ОН ПЫТАЛСЯ ИЗМЕНИТЬ ХОД ИСТОРИИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СОБЛАЗН ИЛИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ МУТАЦИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

ЛИЧНОСТЬ И ТРУДЫ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА В ТВОРЧЕСТВЕ ПРОТОПРЕСВИТЕРА АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА

ПАМЯТЬ О НОВОМУЧЕНИКАХ ДОЛЖНА СТАТЬ ВАЖНЕЙШЕЙ ДОМИНАНТОЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОЛОВКОВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ