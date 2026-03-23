Первый том монументального исследования Михаэля Кунцлера посвящен фундаментальным вопросам литургического богословия. Автор рассматривает литургию как «Mysterium Fidei» — тайну веры, раскрывающуюся в действии Церкви. В книге подробно исследуются библейские и исторические истоки христианского богослужения, развитие литургических форм и значимость Второго Ватиканского собора для современного понимания молитвы Церкви.
Кунцлер анализирует литургию в контексте истории спасения, подчеркивая её тринитарный характер. Это издание необходимо для глубокого понимания внутренней логики богослужения, его сакраментальной природы и роли в жизни каждого верующего и всей общины.
Михаэль Кунцлер - Литургия Церкви - Книга первая
Москва, «Христианская Россия», 2001
ISBN 5-94270-003-6
Серия "Аматека"
Пер. с немецкого— E. Верещагин
Михаэль Кунцлер - Литургия Церкви - Книга первая - Содержание
Предисловие
I ЧАСТЬ - КАТАБАСИС: БОГ НИСХОДИТ К ЧЕЛОВЕКУ
1.1 СОВЕРШИЛСЯ ЛИ «БОГОСЛОВСКИЙ ПОВОРОТ» В ЛИТУРГИЧЕСКОЙ НАУКЕ ?
1.2 ПРОБЛЕМАТИЧНОЕ ПОНЯТИЕ «КУЛЬТА», ИЛИ: ДЛЯ ЧЕГО ВООБЩЕ ТРЕБУЕТСЯ БОГОСЛУЖЕНИЕ ?
1.3 ЛИТУРГИЯ — ДЕЛО БОЖИЕ И БОЖИЕ СЛУЖЕНИЕ МНОГИМ
1.4 ВИДИМЫЙ МИР КАК ПРЕДПОСЫЛКА ЛИТУРГИИ
1.5 ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ КАТАБАСИС: БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР ОБЩИНЕ
1.6 ЛИТУРГИЯ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА ХРИСТА
1.7 ДУХ, «ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВСЯКУЮ СВЯТОСТЬ» (ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА IV)
1.8 ЦЕРКОВЬ КАК МЕСТО И СОБЫТИЕ ПРЕПОДАНИЯ БЛАГОДАТИ
1.9 АНАМНЕСИС: НИСХОЖДЕНИЕ БОЖИЕ В ПОТОК ВРЕМЕНИ
1.10 ТЕОСИС: ОБОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И МИРА КАК ЦЕЛЬ БОЖЕСТВЕННОГО КАТАБАСИСА
II ЧАСТЬ - АНАБАСИС: ЧЕЛОВЕК ВОСХОДИТ К БОГУ
2.1 АНАБАСИС И ЕГО ЗРИМЫЙ ОБРАЗ
2.2 ЛИТУРГИЯ И КУЛЬТУРА
2.3 О ЛИТУРГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ЕЕ ИСТОРИИ
2.4 ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА КАК ОРГАН ЛИТУРГИЧЕСКИХ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЙ
2.5. ЯЗЫК В ЛИТУРГИИ
2.6 ПЕНИЕ И МУЗЫКА В БОГОСЛУЖЕБНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ
2.7 ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ОДЕЖДЫ
2.8 ВЕЩИ: МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КАК АНАБАТИЧЕСКИЕ ПОСРЕДНИКИ ВЫРАЖЕНИЯ
2.9 ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
2.10 ЦЕРКОВЬ И: ОБЩИНА КАК АНАБАТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Михаэль Кунцлер - Литургия Церкви - Книга вторая
Москва, «Христианская Россия», 2001, 304 с.
ISBN 5-94270-013-3
Серия "Аматека"
Пер. с немецкого— E. Верещагин
Михаэль Кунцлер - Литургия Церкви - Книга вторая - Содержание
III ЧАСТЬ СЛУЖЕНИЕ ЕВХАРИСТИИ
3.1 ТАИНСТВО ТАИНСТВ
3.2 ИЗ ИСТОРИИ СЛУЖЕНИЯ ЕВХАРИСТИИ
3.3 РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ СЛУЖЕНИЯ МЕССЫ
3.4 НАЧАЛЬНАЯ ЧАСТЬ МЕССЫ
3.5 ЛИТУРГИЯ СЛОВА
3.6 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДАРОВ
3.7 ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСОКАЯ МОЛИТВА (АНАФОРА)
3.8 ОБРЯД ПРИЧАЩЕНИЯ ЗА МЕССОЙ
IV ЧАСТЬ САКРАМЕНТАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ
4.1 О ТАИНСТВАХ КАК ТАКОВЫХ И ОБ ИХ ОТНОШЕНИИ К ЕВХАРИСТИИ КАК ВЕЛИКОМУ ТАИНСТВУ
4.2 О ТАИНСТВАХ ХРИСТИАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ
4.3 ЕВХАРИСТИЯ КАК ТАИНСТВО ВНЕ СЛУЖЕНИЯ МЕССЫ
4.4 ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
4.5 ТАИНСТВО ЕЛЕОПОМАЗАНИЯ БОЛЬНЫХ
4.6 ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА
4.7 ТАИНСТВО БРАКА
4.8 ДРУГИЕ ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ЦЕРКВИ — САКРАМЕНТАЛИИ
Михаэль Кунцлер - Литургия Церкви - Книга третья
Москва, «Христианская Россия», 2001 г. 304 с.
ISBN 5-94270-022-2
Серия "Аматека"
Пер. с немецкого - E. Верещагин
Михаэль Кунцлер - Литургия Церкви - Книга третья - Содержание
V ЧАСТЬ. ОСВЯЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
5.1 ОСВЯЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
5.2 ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИТУРГИИ ЧАСОВ
5.3 ОБНОВЛЕННАЯ ЛИТУРГИЯ ЧАСОВ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ
5.4 ЛИТУРГИЯ ЧАСОВ В ЦЕРКВАХ ВОСТОКА И В ЦЕРКВАХ РЕФОРМАЦИИ
5.5 ПАРАЛИТУРГИЧЕСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ХРИСТИАНСКОГО НАРОДА
VI ЧАСТЬ. БОГОСЛУЖЕНИЯ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ГОДА
6.1 ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД: СЛУЖЕНИЕ ИСКУПИТЕЛЬНЫХ ТАЙН ХРИСТОВЫХ НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА
6.2 ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ КАК ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПАСХА. ХРИСТИАНСКАЯ НЕДЕЛЯ. ДНИ МОЛИТВ «ВРЕМЕН ГОДА»
6.3 КРУГ ПАСХАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ
6.4 КРУГ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ
6.5 ГОСПОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ГОДА
6.5.1 Праздник Тела и Крови Христовых (2-й четверг по Пятидесятнице)
6.6 БОГОРОДИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТИ СВЯТЫХ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ДОПОЛНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 1.2
ПОПОЛНЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ
ПОСЛЕСЛОВИЕ РУССКОГО ИЗДАНИЯ
БИОГРАФИЯ
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ
No comments yet. Be the first!