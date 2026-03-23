Кунцлер - Литургия Церкви

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Philosophy, Ethics, Educational

Первый том монументального исследования Михаэля Кунцлера посвящен фундаментальным вопросам литургического богословия. Автор рассматривает литургию как «Mysterium Fidei» — тайну веры, раскрывающуюся в действии Церкви. В книге подробно исследуются библейские и исторические истоки христианского богослужения, развитие литургических форм и значимость Второго Ватиканского собора для современного понимания молитвы Церкви.

Кунцлер анализирует литургию в контексте истории спасения, подчеркивая её тринитарный характер. Это издание необходимо для глубокого понимания внутренней логики богослужения, его сакраментальной природы и роли в жизни каждого верующего и всей общины.

Михаэль Кунцлер - Литургия Церкви - Книга первая

Москва, «Христианская Россия», 2001

ISBN 5-94270-003-6

Серия "Аматека"

Пер. с немецкого— E. Верещагин

Михаэль Кунцлер - Литургия Церкви - Книга первая - Содержание

Предисловие

I ЧАСТЬ - КАТАБАСИС: БОГ НИСХОДИТ К ЧЕЛОВЕКУ

  • 1.1 СОВЕРШИЛСЯ ЛИ «БОГОСЛОВСКИЙ ПОВОРОТ» В ЛИТУРГИЧЕСКОЙ НАУКЕ ?

  • 1.2 ПРОБЛЕМАТИЧНОЕ ПОНЯТИЕ «КУЛЬТА», ИЛИ: ДЛЯ ЧЕГО ВООБЩЕ ТРЕБУЕТСЯ БОГОСЛУЖЕНИЕ ?

  • 1.3 ЛИТУРГИЯ — ДЕЛО БОЖИЕ И БОЖИЕ СЛУЖЕНИЕ МНОГИМ

  • 1.4 ВИДИМЫЙ МИР КАК ПРЕДПОСЫЛКА ЛИТУРГИИ

  • 1.5 ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ КАТАБАСИС: БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР ОБЩИНЕ

  • 1.6 ЛИТУРГИЯ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА ХРИСТА

  • 1.7 ДУХ, «ЗАВЕРШАЮЩИЙ ВСЯКУЮ СВЯТОСТЬ» (ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА IV)

  • 1.8 ЦЕРКОВЬ КАК МЕСТО И СОБЫТИЕ ПРЕПОДАНИЯ БЛАГОДАТИ

  • 1.9 АНАМНЕСИС: НИСХОЖДЕНИЕ БОЖИЕ В ПОТОК ВРЕМЕНИ

  • 1.10 ТЕОСИС: ОБОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И МИРА КАК ЦЕЛЬ БОЖЕСТВЕННОГО КАТАБАСИСА

II ЧАСТЬ - АНАБАСИС: ЧЕЛОВЕК ВОСХОДИТ К БОГУ

  • 2.1 АНАБАСИС И ЕГО ЗРИМЫЙ ОБРАЗ

  • 2.2 ЛИТУРГИЯ И КУЛЬТУРА

  • 2.3 О ЛИТУРГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ЕЕ ИСТОРИИ

  • 2.4 ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА КАК ОРГАН ЛИТУРГИЧЕСКИХ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЙ

  • 2.5. ЯЗЫК В ЛИТУРГИИ

  • 2.6 ПЕНИЕ И МУЗЫКА В БОГОСЛУЖЕБНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ

  • 2.7 ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ОДЕЖДЫ

  • 2.8 ВЕЩИ: МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КАК АНАБАТИЧЕСКИЕ ПОСРЕДНИКИ ВЫРАЖЕНИЯ

  • 2.9 ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

  • 2.10 ЦЕРКОВЬ И: ОБЩИНА КАК АНАБАТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

  • Михаэль Кунцлер - Литургия Церкви - Книга вторая

    Москва, «Христианская Россия», 2001, 304 с.

    ISBN 5-94270-013-3

    Серия "Аматека"

    Пер. с немецкого— E. Верещагин

    Михаэль Кунцлер - Литургия Церкви - Книга вторая - Содержание

    III ЧАСТЬ СЛУЖЕНИЕ ЕВХАРИСТИИ

    • 3.1 ТАИНСТВО ТАИНСТВ

    • 3.2 ИЗ ИСТОРИИ СЛУЖЕНИЯ ЕВХАРИСТИИ

    • 3.3 РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ СЛУЖЕНИЯ МЕССЫ

    • 3.4 НАЧАЛЬНАЯ ЧАСТЬ МЕССЫ

    • 3.5 ЛИТУРГИЯ СЛОВА

    • 3.6 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДАРОВ

    • 3.7 ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСОКАЯ МОЛИТВА (АНАФОРА)

    • 3.8 ОБРЯД ПРИЧАЩЕНИЯ ЗА МЕССОЙ

    IV ЧАСТЬ САКРАМЕНТАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ

    • 4.1 О ТАИНСТВАХ КАК ТАКОВЫХ И ОБ ИХ ОТНОШЕНИИ К ЕВХАРИСТИИ КАК ВЕЛИКОМУ ТАИНСТВУ

    • 4.2 О ТАИНСТВАХ ХРИСТИАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ

    • 4.3 ЕВХАРИСТИЯ КАК ТАИНСТВО ВНЕ СЛУЖЕНИЯ МЕССЫ

    • 4.4 ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

    • 4.5 ТАИНСТВО ЕЛЕОПОМАЗАНИЯ БОЛЬНЫХ

    • 4.6 ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА

    • 4.7 ТАИНСТВО БРАКА

    • 4.8 ДРУГИЕ ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ЦЕРКВИ — САКРАМЕНТАЛИИ

Михаэль Кунцлер - Литургия Церкви - Книга третья

Москва, «Христианская Россия», 2001 г. 304 с.

ISBN 5-94270-022-2

Серия "Аматека"

Пер. с немецкого - E. Верещагин

Михаэль Кунцлер - Литургия Церкви - Книга третья - Содержание

V ЧАСТЬ. ОСВЯЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ

  • 5.1 ОСВЯЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ

  • 5.2 ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИТУРГИИ ЧАСОВ

  • 5.3 ОБНОВЛЕННАЯ ЛИТУРГИЯ ЧАСОВ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

  • 5.4 ЛИТУРГИЯ ЧАСОВ В ЦЕРКВАХ ВОСТОКА И В ЦЕРКВАХ РЕФОРМАЦИИ

  • 5.5 ПАРАЛИТУРГИЧЕСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ХРИСТИАНСКОГО НАРОДА

VI ЧАСТЬ. БОГОСЛУЖЕНИЯ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ГОДА

  • 6.1 ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД: СЛУЖЕНИЕ ИСКУПИТЕЛЬНЫХ ТАЙН ХРИСТОВЫХ НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА

  • 6.2 ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ КАК ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПАСХА. ХРИСТИАНСКАЯ НЕДЕЛЯ. ДНИ МОЛИТВ «ВРЕМЕН ГОДА»

  • 6.3 КРУГ ПАСХАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ

  • 6.4 КРУГ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

  • 6.5 ГОСПОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ГОДА

  • 6.5.1 Праздник Тела и Крови Христовых (2-й четверг по Пятидесятнице)

  • 6.6 БОГОРОДИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТИ СВЯТЫХ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ДОПОЛНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 1.2

ПОПОЛНЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ

ПОСЛЕСЛОВИЕ РУССКОГО ИЗДАНИЯ

БИОГРАФИЯ

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

