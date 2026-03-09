Эпштейн - Новое сектантство

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

С середины 1970-х годов Институт атеизма провел ряд исследований и экспедиций, которые отличались от сложившегося ранее стереотипа рядом особенностей:

  1. Обследованию подвергались преимущественно явления индивидуальной и так называемой «нетрадиционной» религиозности - тогда как предыдущие экспедиции собирали данные по мировым религиям и традиционным сектам, представленным в нашей стране.

  2. Обследование проводилось преимущественно в крупных городах, со значительной долей научно-технической и гуманитарно-художественной интеллигенции в их населении. Анкета была составлена в расчете на высшее или полное среднее образование опрашиваемых лиц.

  3. Обследование распространялось не только на верующих, но и - выборочно - на разные слои интеллигенции с целью выявить приоритетные жизненные и философско-этические установки, взгляды на соотношение веры и знания, веры и нравственности, веры и искусства. Если предыдущие экспедиции, установив конфессиональную принадлежность верующего, выясняли затем его профессиональную принадлежность, то здесь мы шли от обратного: как представители определенных профессий, творческих и научных коллективов самоопределяются в отношении к религиозной вере.

Михаил Эпштейн – Новое сектантство

Издательство – «Бахрах-М» – 256 с

Самара – 2005 г.

ISBN 5-94648-039-1

Михаил Эпштейн – Новое сектантство – Содержание

  • От Автора

  • Титульный лист специального издания

НОВОЕ СЕКТАНТСТВО КАК ПРОБЛЕМА РЕЛИГИЕВЕДЕНИЯ

РЕЛИГИОЗНО-БЫТОВЫЕ СЕКТЫ

  • Пищесвятцы

  • Домовитяне

  • Вещесвятцы

РЕЛИГИОЗНО-МЕЩАНСКИЕ СЕКТЫ

  • Дурики

  • Провы

  • Серые

РЕЛИГИОЗНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕКТЫ

  • Кровосвятцы

  • Красноордынцы

  • Хазаряне

РЕЛИГИОЗНО-АТЕИСТИЧЕСКИЕ СЕКТЫ

  • Афеяне

  • Доброверы

  • Греховники

РЕЛИГИОЗНО-ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ СЕКТЫ

  • Ковчежники

  • Удаленцы

  • Пустоверцы

  • Стекловидцы

РЕЛИГИОЗНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕКТА

  • Пушкинианцы

ИЗ РЕЦЕНЗИЙ НА КНИГУ «НОВОЕ СЕКТАНТСТВО»

  • Иван Дедов. Даль русской мысли

  • Пьер Дюфрен. Первая социалистическая философия

  • Густав Шнейдер. От атеизма к новым теологиям

  • Роберт Коэн. Несчастное религиозное сознание

ЭПИЛОГ 1990-х

  • Атеизм как духовное призвание

  • Из архива профессора Р. О. Гибайдулиной

  • Предисловие

  • 1. Биобиблиографическая справка

  • 2. Р. О. Гибайдулина и конец коммунизма

  • 3. От богоборчества к мирской вере. Из работ и дневников 1 990-х годов

  • 4. Полемика о «бедной религии»

  • 5. Последние записи

  • 6. Проект: «Духовные движения будущего»

ПОСЛЕСЛОВИЕ. КОМЕДИЯ ИДЕЙ

  • 1. Век идей

  • 2. Pars pro toto

  • 3. Сколько может быть идеологий?

  • 4. Идеософия

  • 5. Третья комедия

  • 6. Энциклопедия как жанр

  • Еще один голос

  • Summary

  • Об авторе

  • Именной и предметный указатель

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

