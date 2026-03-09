С середины 1970-х годов Институт атеизма провел ряд исследований и экспедиций, которые отличались от сложившегося ранее стереотипа рядом особенностей:
Обследованию подвергались преимущественно явления индивидуальной и так называемой «нетрадиционной» религиозности - тогда как предыдущие экспедиции собирали данные по мировым религиям и традиционным сектам, представленным в нашей стране.
Обследование проводилось преимущественно в крупных городах, со значительной долей научно-технической и гуманитарно-художественной интеллигенции в их населении. Анкета была составлена в расчете на высшее или полное среднее образование опрашиваемых лиц.
Обследование распространялось не только на верующих, но и - выборочно - на разные слои интеллигенции с целью выявить приоритетные жизненные и философско-этические установки, взгляды на соотношение веры и знания, веры и нравственности, веры и искусства. Если предыдущие экспедиции, установив конфессиональную принадлежность верующего, выясняли затем его профессиональную принадлежность, то здесь мы шли от обратного: как представители определенных профессий, творческих и научных коллективов самоопределяются в отношении к религиозной вере.
Михаил Эпштейн – Новое сектантство
Издательство – «Бахрах-М» – 256 с
Самара – 2005 г.
ISBN 5-94648-039-1
Михаил Эпштейн – Новое сектантство – Содержание
От Автора
Титульный лист специального издания
НОВОЕ СЕКТАНТСТВО КАК ПРОБЛЕМА РЕЛИГИЕВЕДЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНО-БЫТОВЫЕ СЕКТЫ
Пищесвятцы
Домовитяне
Вещесвятцы
РЕЛИГИОЗНО-МЕЩАНСКИЕ СЕКТЫ
Дурики
Провы
Серые
РЕЛИГИОЗНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕКТЫ
Кровосвятцы
Красноордынцы
Хазаряне
РЕЛИГИОЗНО-АТЕИСТИЧЕСКИЕ СЕКТЫ
Афеяне
Доброверы
Греховники
РЕЛИГИОЗНО-ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ СЕКТЫ
Ковчежники
Удаленцы
Пустоверцы
Стекловидцы
РЕЛИГИОЗНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕКТА
Пушкинианцы
ИЗ РЕЦЕНЗИЙ НА КНИГУ «НОВОЕ СЕКТАНТСТВО»
Иван Дедов. Даль русской мысли
Пьер Дюфрен. Первая социалистическая философия
Густав Шнейдер. От атеизма к новым теологиям
Роберт Коэн. Несчастное религиозное сознание
ЭПИЛОГ 1990-х
Атеизм как духовное призвание
Из архива профессора Р. О. Гибайдулиной
Предисловие
1. Биобиблиографическая справка
2. Р. О. Гибайдулина и конец коммунизма
3. От богоборчества к мирской вере. Из работ и дневников 1 990-х годов
4. Полемика о «бедной религии»
5. Последние записи
6. Проект: «Духовные движения будущего»
ПОСЛЕСЛОВИЕ. КОМЕДИЯ ИДЕЙ
1. Век идей
2. Pars pro toto
3. Сколько может быть идеологий?
4. Идеософия
5. Третья комедия
6. Энциклопедия как жанр
Еще один голос
Summary
Об авторе
Именной и предметный указатель
