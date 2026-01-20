Эта книга навеяна событиями 2014–2015 гг. и глубоким переломом в исторических судьбах России, которая в результате новой стратегии расширения «русского мира» вступила в одинокое противостояние с Западом. За политическими коллизиями такого масштаба обнаруживается национально-психологическая и философская подоплека, которая и рассматривается в книге.

Выход этой книги в Киеве — большая радость для меня, потому что Украина по сути и есть ее главная тема. То, что в минувшие два года случилось с Россией, — прямое следствие процессов, происходящих на Украине. Ньютоновский закон: действие равно противодействию — приложим не только к физическим, но и к историческим явлениям. По тому, с какой силой Россия оттолкнулась назад, в свое прошлое, можно оценить силу того порыва, с каким Украина устремилась в свое будущее. Льдина огромной империи треснула, и по дрейфу одной ее части можно судить о траектории другой. В этой книге почти ни слова об Украине и всё — о ней.

Михаил Эпштейн - От совка к бобку

К.: Дух i Лiтера, 2016. — 312 с.

ISBN 978-966-378-450-2

Михаил Эпштейн - От совка к бобку - Оглавление

Предисловие

Родина и отечество

Идолы и идеалы

От совка к бобку

Народ и душа

Исторические пути и беспутье

Вместо заключения. О многовластии

Summary

Table of Contents

Первые публикации

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