Мизес - Человеческая деятельность

Экономическая теория является самой молодой наукой. Конечно, за последние 200 лет на основе дисциплин, знакомых еще древним грекам, возникло много новых наук. Однако в данных случаях часть знания, которая до этого уже утвердилась в сложившейся старой системе знаний, просто стала автономной. Область исследований была более точно подразделена и исследована с помощью новых методов; в ней до сих пор открываются незамеченные области, и люди в отличие от своих предшественников начинают видеть вещи в новом свете. Сама область не расширилась. Но экономическая теория открыла для человеческой науки предмет, прежде недоступный и неосмысленный. Открытие регулярности в последовательности и взаимозависимость рыночных явлений вышло за рамки традиционной системы учений. Появилось знание, которое нельзя было считать ни логикой, ни математикой, ни психологией, ни физикой, ни биологией.

Долгое время философы стремились выяснить цели, которые Бог или Природа пытались достичь по ходу человеческой истории. Они искали закон судьбы и эволюции человечества. Но попытки даже тех мыслителей, чьи изыскания были свободны от любых теологических тенденций, потерпели полное фиаско, так как их подвел ошибочный метод. Они занимались человечеством в целом или оперировали другими холистическими понятиями — нации, расы или церкви. Такие мыслители устанавливали совершенно произвольные цели, которым должно было соответствовать поведение подобных целостностей. Но они не могли дать удовлетворительного ответа на вопрос, какие силы заставляют множество действующих индивидов вести себя таким образом, что реализуются цели, намеченные неумолимым развитием этих целостностей. Они прибегали к отчаянным средствам: чудесным вмешательствам божества или откровениям богопосланных пророков и посвященных, предустановленной гармонии, предназначению или действию мистических и сказочных «мировой души» или «национальной души». Другие говорят о «хитрости природы», заложившей в человеке порывы, ведущие его точно по пути, заданному Природой.

Часть философов были более реалистичны. Они не пытались разгадать замыслы Природы или Бога. Они смотрели на человеческие дела с точки зрения государства, устанавливающего правила политических действий, так сказать, методики правления и искусства управлять государством. Отвлеченные умы разрабатывали грандиозные планы глубоких реформ и переустройства общества. Более скромные удовлетворялись сбором и систематизацией данных исторического опыта. Но все были абсолютно убеждены, что в событиях общественной жизни отсутствуют такие же регулярность и устойчивость явлений, какие уже были обнаружены в способе человеческих рассуждений и в последовательности природных явлений. Они не искали законов общественного сотрудничества, потому что считали, что человек способен организовать общество как ему захочется. Если социальные условия не соответствовали желаниям реформаторов, если их утопии оказывались нереализуемыми, вина возлагалась на нравственные недостатки человека. Социальные проблемы рассматривались как проблемы этические. Все, что нужно для построения идеального общества, считали они, — хорошие государи и добродетельные граждане. С праведниками можно воплотить в жизнь любую утопию.

Открытие неотвратимой взаимозависимости рыночных явлений изменило это мнение. Сбитые с толку люди были вынуждены приспосабливаться к новому взгляду на общество. Они с ошеломлением узнали, что человеческое действие может рассматриваться не только как хорошее или плохое, честное или нечестное, справедливое или несправедливое. Общественной жизни свойственна регулярность явлений, которую человек должен учитывать в своей деятельности, если хочет добиться успеха. Бесполезно относиться к событиям общественной жизни с позиций цензора, который что-то одобряет или не одобряет в соответствии с совершенно произвольными стандартами и субъективными ценностными суждениями. Необходимо изучать законы человеческой деятельности и общественного сотрудничества, как физик изучает законы природы. Революционное превращение человеческой деятельности и общественного сотрудничества в объект науки о данных связях взамен нормативной дисциплины о вещах, какими они должны быть, имело огромные последствия как для познания и философии, так и для общественной деятельности.

Мизес, Людвиг фон - Человеческая деятельность - Трактат по экономической теории

Пер. с англ. А. В. Куряева. — 3-е изд., эл., испр. и доп. — 1 файл pdf : 1026 с. — Москва ; Челябинск : Социум, 2023. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". — Текст : электронный.

ISBN 978-5-91603-741-8

Мизес, Людвиг фон - Человеческая деятельность – Содержание

От издательства

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

I. Действующий человек

II. Эпистемологические проблемы наук о человеческой деятельности

III. Экономическая наука и бунт против разума

IV. Первичный анализ категории деятельности

V. Время

VI. Неопределенность

VII. Деятельность в мире

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

VIII. Человеческое общество

IX. Роль идей

X. Обмен в обществе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

XI. Определение ценности без вычисления

XII. Сфера экономического расчета

XIII. Денежный расчет как инструмент деятельности

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. КАТАЛЛАКТИКА, ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РЫНОЧНОГО ОБЩЕСТВА

XIV. Предмет и метод каталлактики

XV. Рынок

XVI. Цены

XVII. Косвенный обмен

XVIII. Деятельность в потоке времени

XIX. Процент

XX. Процент, кредитная экспансия и экономический цикл

XXI. Работа и заработная плата

XXII. Первичные факторы производства, не связанные с людьми

XXIII. Данные рынка

XXIV. Гармония и конфликт интересов

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ РЫНКА

XXV. Идеальная конструкция социалистического общества

XXVI. Невозможность экономического расчета при социализме

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ДЕФОРМИРОВАННАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

XXVII. Государство и рынок

XXVIII. Вмешательство посредством налогообложения

XXIX. Ограничение производства

XXX. Вмешательство в структуру цен

XXXI. Денежное обращение и манипулирование кредитом

XXXII. Конфискация и перераспределение

XXXIII. Синдикализм и корпоративизм

XXXIV. Экономическая теория войны

XXXV. Принцип благосостояния против принципа рынка

XXXVI. Кризис интервенционизма

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В ОБЩЕСТВЕ

XXXVII. Неописательный характер экономической науки

XXXVIII. Место экономической науки в образовании

XXXIX. Экономическая наука и важнейшие проблемы человеческого существования

Сравнение изданий «Human Action»

Указатель русских переводов цитируемой литературы

Библиография

Иноязычные слова и выражения

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