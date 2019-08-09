Мизи - Хабермас - Верую ибо истинно
«Сила этой книги - в уникальном сочетании глубины исследования и простоты изложения. Хабермас и Мизи - компетентные и эрудированные авторы, которые по-настоящему любят апологетическое служение».
Др. Дж. П. Морелэнд, Талботская школа богословия, Университет Байола
«Книга содержит всесторонний, краткий, информативный и доступный обзор свидетельств, указывающих на существование Бога. Авторы приводят данные, над которыми следует задуматься любому мыслящему человеку - независимо от того, верит ли он в Бога».
Др. Норман Гайслер, декан Южной евангельской семинарии
«Как и ожидалось, новая книга Терри Мизи и Гари Хабер-маса оказалась увлекательной, познавательной и смелой. Каждый читатель найдет в ней много интересной информации».
Др. Рональд Нэш, Реформатская теологическая семинария (Орландо)
«Др. Мизи и др. Хабермас уверенно подводят нас к мысли, что каждый человек должен определиться в своем отношении к Иисусу Христу. Они представляют философские и этические аргументы о существовании Создателя. Главы, посвященные современной науке и математике, показывают несостоятельность эволюции и любой другой материалистической теории происхождения жизни, а ссылки на Писание, подкрепленные историческим материалом, побуждают славить Бога - Творца и Искупителя - через Иисуса Христа».
Айзек Менли, магистр богословия, Медицинская ассоциация Рейли
Терри Л. Мизи - Гари Р. Хабермас - Верую, ибо истинно - Рациональная обоснованность христианства
К.: Книгоноша, 2017. - 404 с.
ISBN 978-617-7248-67-4
Why Believe? God Exists! by Terry L. Miethe and Gary R. Habermas at College Press Publishing Company
ISBN 0-89900-608-6
В оформлении обложки использована картина: Василий Суриков. Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста. 1875. Холст, масло. 142 х 218.5. Третьяковская галерея, Москва, Россия.
Терри Мизи - Гари Хабермас - Верую, ибо истинно - Рациональная обоснованность христианства - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Свидетельства философии
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Глава первая Существование Бога: важность вопроса
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Глава вторая Существование Бога: историческая значимость
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Глава третья Естественное и сверхъестественное
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Глава четвертая Основополагающие законы наших убеждений
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Глава пятая Вера в Бога: психологический костыль?
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Глава шестая Концепция Бога: онтологический аргумент
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Глава седьмая Может ли из ничего возникнуть нечто?
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Глава восьмая От Вселенной к Богу: космологический аргумент
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Глава девятая Заключения и выводы
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Свидетельства науки
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Глава десятая Границы науки
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Глава одиннадцатая Бог и «новая наука»
- Глава двенадцатая Порядок во Вселенной: телеологический аргумент
- Глава тринадцатая Конечная Вселенная и второй закон термодинамики
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Глава четырнадцатая Радиационное эхо: «шум» Большого Взрыва
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Глава пятнадцатая Теория информации и генетический код
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Глава шестнадцатая Критика дарвинизма
- Глава семнадцатая Заключения и выводы
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Свидетельства морали
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Глава восемнадцатая Так много боли и зла
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Глава девятнадцатая Почему Бог допускает страдания?
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Глава двадцатая Атеизм и зло: мучительная дилемма
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Глава двадцать первая Существование Бога: нравственный аргумент
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Глава двадцать вторая Когда все идет прахом
- Глава двадцать третья Заключения и выводы
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Свидетельства истории
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Глава двадцать четвертая История и свидетельства
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Глава двадцать пятая Новый Завет
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Глава двадцать шестая Воскресение Иисуса
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Глава двадцать седьмая Исключительность Иисуса
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Глава двадцать восьмая Молчание Бога
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Глава двадцать девятая Наш личностный Бог
- Глава тридцатая Заключения и выводы
Приложение 1
Приложение 2
Библиография
Об авторах
Терри Мизи - Гари Хабермас - Верую, ибо истинно - Рациональная обоснованность христианства - Предисловие
Вам, наверное, доводилось слышать: «Если Бог существует, то почему разумные люди не верят в него?» Конечно, при такой постановке вопроса подразумевается, так сказать, «де-факто», что разумные люди в Бога не верят . В подобном утверждении ответ звучит еще до того, как задан вопрос. Заведомо предполагается, что если вы верите в Бога, то вы - человек невежественный.
В более агрессивной и нетерпимой форме это высказывание звучит так: «Только дураки верят в Бога!» В мире немало озлобленных людей, и некоторые из них, следует признать, были в свое время обижены человеком, называвшим себя христианином, или же целой церковью таких «христиан». Еще один, более мягкий способ выразить ту же мысль: «Христианство - для женщин и малышей». Когда оба автора несли пасторское служение в церковной общине, подобные высказывания со стороны неверующего супруга какой-нибудь прихожанки или просто со стороны кого-то из мужчин были не редкостью. Такое утверждение подразумевает, что непреложной истины в христианстве нет (Бога нет или, даже если Он есть, это не так уж и важно), но христианство может оказать хорошее влияние на женщин и детей.
«Существует ли Бог?» - это самый важный вопрос, который можно задать. Вся история философии убедительно свидетельствует о значении этого вопроса. Но его важность не ограничивается философией как академической дисциплиной. Всю историю человечества можно описать как поиск вразумительного ответа на вопрос о существовании Бога. Почти все признают важность вопроса . Но ответы бывают разными.
Мы, авторы этой книги, считаем имеющиеся доказательства в пользу существования Бога совершенно ясными и убедительными. Хотя, конечно, следует признать с самого начала, что это очень сложная тема, требующая тщательного изучения. Печальнее всего, что многих людей - как в церкви, так и за ее пределами - не устраивают даже самые простые ответы, если они не упрощены до примитивности. Но даже очень сложные концепции, идеи или факты можно представить в «простой», общедоступной форме, не умаляя при этом их сложности.
Мы старались написать эту книгу языком, доступным читателю, который не является философом или ученым. Но все же следует отметить, что многие вопросы, к которым мы обращаемся, сложно рассматривать в таком ключе - просто и в то же время отдавая должное сложности проблемы. Мы не питаем иллюзий и знаем, что книга не содержит исчерпывающих сведений по всем вопросам. Мы настоятельно рекомендуем читателю продолжать изучение этой темы и приводим публикации, к которым можно обратиться.
Мы исходили прежде всего из собственной специализации, но старались не ограничиваться ее рамками. Доктору Мизи принадлежат Первая и Вторая части этой книги, а также Приложения. Доктор Хабермас написал Третью и Четвертую части. Первые две части написаны так, чтобы поощрять в читателе стремление к глубоким знаниям. Эти разделы перемежаются более легким материалом - своеобразной «интеллектуальной передышкой». Наша цель - представить обоснованную защиту христианства неверующим ученым современности. Слово «атеист» мы используем в его первоначальном значении: человек, не верящий в Бога. Под термином «теист» подразумевается тот, «кто придерживается веры в личностного Бога, создавшего наш мир и управляющего им. Все христиане - теисты, но не все теисты - христиане.
Но если доказательства существования Бога действительно ясны и очень убедительны, то почему не все верят в Него? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно написать еще одну книгу. Существуют десятки, возможно, даже сотни, причин неверия. Но то, что люди предпочитают неверие, не всегда связано с отсутствием хороших доказательств7. Доказательства не принуждают. Иными словами, доказательство, каким бы веским оно ни было, не заставляет - просто не может заставить - человека поверить. Люди принимают доказательства только тогда, когда готовы серьезно подойти к фактам и применить вытекающие из этих фактов выводы к повседневной жизни. Вспоминается старая пословица: «Можно привести коня на водопой, но пить его не заставишь».
Большое спасибо!
спасибо