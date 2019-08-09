«Др. Мизи и др. Хабермас уверенно подводят нас к мысли, что каждый человек должен определиться в своем отношении к Иисусу Христу. Они представляют философские и этические аргументы о существовании Создателя. Главы, посвященные современной науке и математике, показывают несостоятельность эволюции и любой другой материалистической теории происхождения жизни, а ссылки на Писание, подкрепленные историческим материалом, побуждают славить Бога - Творца и Искупителя - через Иисуса Христа».

В оформлении обложки использована картина: Василий Суриков. Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста. 1875. Холст, масло. 142 х 218.5. Третьяковская галерея, Москва, Россия.

Предисловие к русскому изданию

Вам, наверное, доводилось слышать: «Если Бог существует, то почему разумные люди не верят в него?» Конечно, при такой постановке вопроса подразумевается, так сказать, «де-факто», что разумные люди в Бога не верят . В подобном утверждении ответ звучит еще до того, как задан вопрос. Заведомо предполагается, что если вы верите в Бога, то вы - человек невежественный.

В более агрессивной и нетерпимой форме это высказывание звучит так: «Только дураки верят в Бога!» В мире немало озлобленных людей, и некоторые из них, следует признать, были в свое время обижены человеком, называвшим себя христианином, или же целой церковью таких «христиан». Еще один, более мягкий способ выразить ту же мысль: «Христианство - для женщин и малышей». Когда оба автора несли пасторское служение в церковной общине, подобные высказывания со стороны неверующего супруга какой-нибудь прихожанки или просто со стороны кого-то из мужчин были не редкостью. Такое утверждение подразумевает, что непреложной истины в христианстве нет (Бога нет или, даже если Он есть, это не так уж и важно), но христианство может оказать хорошее влияние на женщин и детей.

«Существует ли Бог?» - это самый важный вопрос, который можно задать. Вся история философии убедительно свидетельствует о значении этого вопроса. Но его важность не ограничивается философией как академической дисциплиной. Всю историю человечества можно описать как поиск вразумительного ответа на вопрос о существовании Бога. Почти все признают важность вопроса . Но ответы бывают разными.

Мы, авторы этой книги, считаем имеющиеся доказательства в пользу существования Бога совершенно ясными и убедительными. Хотя, конечно, следует признать с самого начала, что это очень сложная тема, требующая тщательного изучения. Печальнее всего, что многих людей - как в церкви, так и за ее пределами - не устраивают даже самые простые ответы, если они не упрощены до примитивности. Но даже очень сложные концепции, идеи или факты можно представить в «простой», общедоступной форме, не умаляя при этом их сложности.

Мы старались написать эту книгу языком, доступным читателю, который не является философом или ученым. Но все же следует отметить, что многие вопросы, к которым мы обращаемся, сложно рассматривать в таком ключе - просто и в то же время отдавая должное сложности проблемы. Мы не питаем иллюзий и знаем, что книга не содержит исчерпывающих сведений по всем вопросам. Мы настоятельно рекомендуем читателю продолжать изучение этой темы и приводим публикации, к которым можно обратиться.

Мы исходили прежде всего из собственной специализации, но старались не ограничиваться ее рамками. Доктору Мизи принадлежат Первая и Вторая части этой книги, а также Приложения. Доктор Хабермас написал Третью и Четвертую части. Первые две части написаны так, чтобы поощрять в читателе стремление к глубоким знаниям. Эти разделы перемежаются более легким материалом - своеобразной «интеллектуальной передышкой». Наша цель - представить обоснованную защиту христианства неверующим ученым современности. Слово «атеист» мы используем в его первоначальном значении: человек, не верящий в Бога. Под термином «теист» подразумевается тот, «кто придерживается веры в личностного Бога, создавшего наш мир и управляющего им. Все христиане - теисты, но не все теисты - христиане.

Но если доказательства существования Бога действительно ясны и очень убедительны, то почему не все верят в Него? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно написать еще одну книгу. Существуют десятки, возможно, даже сотни, причин неверия. Но то, что люди предпочитают неверие, не всегда связано с отсутствием хороших доказательств7. Доказательства не принуждают. Иными словами, доказательство, каким бы веским оно ни было, не заставляет - просто не может заставить - человека поверить. Люди принимают доказательства только тогда, когда готовы серьезно подойти к фактам и применить вытекающие из этих фактов выводы к повседневной жизни. Вспоминается старая пословица: «Можно привести коня на водопой, но пить его не заставишь».