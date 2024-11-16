Христологические споры V—IX вв. тесно связаны с двумя вопросами философского характера: об онтологическом статусе универсалий и о принципе индивидуации. В отношении первого из этих вопросов православная традиция в VI столетии усвоила взгляд, впоследствии получивший наименование умеренного реализма. Именно эта разновидность учения об универсалиях наилучшим образом сочеталась с халкидонской христологией. Сложнее обстоит дело со вторым вопросом. М. Мкртчян в своей статье «Вопрос о принципе индивидуации в контексте халкидонского богословия», опубликованной в журнале «Церковь и время» в 2013 г., высказывает и последовательно аргументирует ту мысль, что ни в эпоху Вселенских Соборов, ни в более позднее время этот вопрос не получил в халкидонской христологии удовлетворительного решения. Автор, однако, считает подобное решение, во- первых, возможным, а во-вторых, весьма актуальным, позволяющим по-новому взглянуть на целый ряд проблемных вопросов христологии.

В работе «Основы тварного бытия» М. Мкртчян пытается сделать еще один шаг на пути решения данного вопроса. Отмечая тот факт, что древние христианские писатели для разъяснения богооткровенных истин широко использовали концепции, заимствованные из античной философии, достаточно далекой в своих основах от христианского креационизма, он высказывает мысль о целесообразности построения собственно креационистской онтологии, которая, как он надеется, позволит найти пути решения указанного вопроса. Разработке такой онтологии и посвящено настоящее сочинение.

В своих философских построениях автор преимущественно опирается на труды таких отцов Церкви, как Великие Каппадокийцы, преподобный Максим Исповедник, святитель Григорий Палама. Стремясь свести воедино содержащиеся в их произведениях идеи и подходы, М. Мкртчян не боится высказывать собственные мысли. При этом он старается не забывать о том, что любые рассуждения на богословские темы должны проходить проверку на предмет соответствия Священному Преданию. Предлагаемая автором онтологическая система, основы которой изложены в работе, представляется достаточно стройной и внутренне непротиворечивой.

послушник Мкртчян Михаил - Основы тварного бытия

М.: АНО «Информационноиздательский центр “К Свету”», 2018, 104 с.

ISBN 978-5-905865-05-3

послушник Мкртчян Михаил - Основы тварного бытия - Содержание

Протоиерей Олег Давыденков. Предисловие

Основы тварного бытия

Введение

1. Базовые принципы креационистской онтологии

2. Выбор пути исследования

3. Анализ логической структуры тварной ипостаси

4. Принцип индивидуации и принцип идентификации

5. Причины трех аспектов тварной ипостаси, сущие в Боге

6. Общая природа и онтологическое Я

7. Онтологическая структура тварной ипостаси

8. Краткая проверка непротиворечивости предлагаемой системы

9. Рассмотрение в свете креационистской онтологии других парадигм

Заключение

Источники и литература

Приложение

Вопрос о принципе индивидуации в контексте хал- кидонского богословия

послушник Мкртчян Михаил - Усыновление Богу

М.: АНО «Информационно-издательский центр “К Свету”», 2016, 112 с.

ISBN 978-5-905865-04-6

послушник Мкртчян Михаил - Усыновление Богу - Содержание

Предисловие

Введение

Древо познания добра и зла

Несколько вопросов

Адам и виды знания добра и зла

Почему Ева и Адам, нарушая заповедь, надеялись стать «как боги»?

Нарушение заповеди и смерть духовная

Древо познания добра и зла и нравственная свобода

Свобода чад Божиих и «свобода» своеволия

Путь спасения и истинная свобода

Ложная свобода и путь погибели

Человек и причастность высшей Божией власти

Богоборчество сегодня

Христианство: усыновление Богу, освящение и обожение

О главном

Ветхое и новое

О различии усыновления Богу, освящения и обо- жения

Усыновление Богу и Таинство Крещения

Освящение и Таинство Миропомазания

Обожение и Таинство Евхаристии

Вселение Святой Троицы

Образ и подобие

По образу Божию

Человек как образ Сына

Неизменное и изменяемое

Отображение Света истинного

По подобию Божию

Восприятие Святого Духа и богоуподобление

Взаимосвязь между парами «Крещение и Помазание», «образ и подобие», «усыновление и освящение»

Заключение