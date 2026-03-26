Мобилизованное Средневековье - Том I

Мобилизованное Средневековье - Том I - Медиевализм и национальная идеология в Центрально-Восточной Европе и на Балканах

Под ред. Д. Е. Алимова и А. И. Филюшкина. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2021. — 476 с., [32] л. ил.

ISBN 978-5-288-06139-4 (Т. 1)

ISBN 978-5-288-06138-7 (общ.)

Мобилизованное Средневековье - Том I - Содержание

Введение, или Для чего понадобилась мобилизация Средневековья? (Д. Е. Алимов, А. И. Филюшкин)

  • Глава I. Медиевализм до медиевализма. Историческое воображение и этнический дискурс в средневековой Центрально-Восточной Европе

  • Глава II. Протомедиевализм. Историческое воображение и идентичность во второй половине XV — середине XVIII века

  • Глава III. В поисках своего прошлого. От Просвещения к романтическому

  • Глава IV. На пути к модерну. Переосмысление прошлого в пользу будущего (середина XIX — начало ХХ века)

  • Глава V. От национальных государств к новым национальным государствам. Медиевализм в зарубежных славянских странах в короткий ХХ век

  • Глава VI. Зачем нам сегодня Средневековье? Проявления медиевализма в современных славянских и Балканских странах

  • Глава VII. Медиевализм как инструмент обретения исторического наследства

Заключение (А. И. Филюшкин)

Примечания

Географический указатель

Именной указатель

Список иллюстраций

