Агапэ-Библия является аккуратной ревизией русского синодального перевода, в которой архаичные слова заменены современными русскими словами, а синтаксис по возможности приведен в соответствие с нормой современного русского языка.

Главный редактор: Роберт Г. Хоскен, доктор богословия, профессор.

Спасибо брату Роберту за огромное трудолюбие и долготерпение при совместной работе по созданию этого модуля.



Агапэ-Библия - модуль BibleQuote

К Римлянам 8

Жить не по плоти, но по Духу (1-11)

1 Итак, нет теперь никакого осуждения тем во Христе Иисусе, [которые живут не по плоти, но по Духу,]*

2 потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.

3 Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Своего Сына в подобии греховной плоти в жертву за грех и осудил грех во плоти,

4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу.

5 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по Духу – о духовном.

6 Ибо плотские помышления – смерть, а духовные помышления – жизнь и мир,

7 потому что плотские помышления – вражда против Бога; ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут.

8 Поэтому живущие по плоти не могут угодить Богу.

9 Но вы не по плоти живёте, а по Духу, если только Дух Божий живёт в вас. Если же кто Духа Христа не имеет, тот и не Его.

10 А если Христос в вас, то тело мертво из-за греха, но Дух есть жизнь из-за праведности.

11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса, живёт в вас, то Воскресивший Христа из мёртвых оживит и ваши смертные тела Своим Духом, живущим в вас.

20.04.2009 размещена новая редакция модуля с последними исправлениями

02.06.2013 - модуль в кодировке UTF-8 для Цитата из Библии 6 Windows и Андроид